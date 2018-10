¿Cómo funciona la circular roja de Interpol?

Este miércoles, la Interpol confirmó que, desde la noche del martes, expidió circular roja en 150 países contra Nicolás Rodríguez Bautista, alias Gabino, cabeza del Ejército de Liberación Nacional (Eln). Además, jeste jueves, un juez ordenó la captura del empresario Carlos Mattos, por lo que la Fiscalía podrá pedir a la Interpol que emita una circular roja en su contra.



Según esta orden internacional de ubicación y detención, la justicia de Colombia lo requiere por homicidio agravado y reclutamiento ilícito. Pero, ¿qué implica que se haya emitido una circular roja? Aquí se lo explicamos:

¿Para qué sirven las alertas de Interpol?

De acuerdo con la entidad, "los avisos de INTERPOL son alertas internacionales que permiten a la policía de los países miembros compartir información crítica relacionada con el crimen".



Las notificaciones son publicadas por la Secretaría General de Interpol a petición de  las Oficinas Centrales Nacionales (OCN) y las entidades autorizadas, y pueden ser publicados en cualquiera de los idiomas oficiales de la Organización: árabe, Inglés, Francés y Español.

¿Qué significa una circular roja?

Una Notificación Roja es una solicitud para localizar y detener provisionalmente una extradición pendiente individual. No es una orden de arresto internacional.



"Interpol no puede obligar a ningún país miembro a arrestar a una persona que sea objeto de una Notificación Roja. Cada país miembro decide por sí mismo qué valor legal otorgar un Aviso Rojo dentro de sus fronteras", asegura la entidad.



Además, las Naciones Unidas, los Tribunales Penales Internacionales y la Corte Penal Internacional utilizan los Avisos para buscar a las personas buscadas por cometer delitos dentro de su jurisdicción, en particular el genocidio, los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad.

¿La Circular Roja significa que los individuos son queridos por la entidad?

No, son buscados por un país o un tribunal internacional. Cuando la entidad publica un Aviso Rojo, esto es simplemente para informar a todos los países miembros que se busca a la persona en base a una orden de arresto o una decisión judicial equivalente emitida por un país o un tribunal internacional. INTERPOL no dicta órdenes de arresto.

¿Contra quiénes se puede emitir una alerta roja?

Se emiten notificaciones rojas para las personas buscadas para su procesamiento o para cumplir una sentencia. Cuando se busca a la persona para un proceso judicial, significa que se sospecha que ha cometido un delito pero aún no ha sido procesada, por lo que debe considerarse inocente hasta que se demuestre su culpabilidad.

¿Cuál es el proceso para emitir una circular roja?

1. La policía en uno de nuestros países miembros solicita una Notificación Roja a través de su Oficina Central Nacional y proporciona información sobre el caso.



2. La Secretaría General de Interpol publica el Aviso después de que se completa una verificación de cumplimiento.



3. La policía de todo el mundo está alerta.

¿Por qué es importante emitir una Circular Roja?

1. Da alta visibilidad internacional a los casos.



2. Criminales y sospechosos son señalados a funcionarios fronterizos , lo que dificulta los viajes.



3. Los países pueden solicitar y compartir información crítica vinculada a una investigación.



Con información de Interpol