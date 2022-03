Es difícil ver ganadores en la guerra en curso provocada por la invasión irracional y devastadora de Ucrania por parte de Rusia. Pero los perdedores se extienden mucho más allá del pueblo de Ucrania, que está siendo atacado, y del pueblo de Rusia, que no eligió esta guerra pero ahora debe soportar el desmantelamiento de una economía mediante sanciones comerciales y financieras. El impacto económico del conflicto se sentirá en todo el mundo, incluso en muchos países en desarrollo que ya están luchando por recuperarse de la pandemia de covid-19.

Una preocupación inmediata es el efecto del aumento de los precios del petróleo. El precio del crudo de referencia Brent subió recientemente un 20 por ciento, a más de US$ 139 por barril, su nivel más alto desde 2008, probablemente en respuesta a la noticia de que EE. UU. y sus aliados europeos estaban discutiendo una posible prohibición de las importaciones de petróleo ruso, que había, hasta ahora, estado exento de las sanciones occidentales.



Pero los precios mundiales de la energía ya se habían disparado, luego de un período de volatilidad dramática durante la pandemia. El precio del crudo Brent, que había caído hasta los 9 dólares por barril en abril de 2020 en el punto álgido de la primera ola de la pandemia, superó los 90 dólares por barril en enero de 2022. Desde entonces, la guerra de Ucrania ha ejercido una mayor presión alcista sobre el petróleo y los precios de la gasolina.



Los medios occidentales se han centrado en el impacto del aumento de los precios de la energía en Europa, que depende en gran medida de las importaciones de gas natural de Rusia. Pero la mayoría de los importadores de petróleo y gas del mundo son mucho más pobres. Muchos de estos países no pudieron montar respuestas fiscales a la pandemia a la escala de las de EE. UU. y otras economías avanzadas, y desde entonces han experimentado recuperaciones mucho más débiles en la producción y el empleo. Este último repunte del precio del petróleo es un golpe que no pueden permitirse, ya que es probable que genere problemas de balanza de pagos y presiones inflacionarias internas que serán difíciles de combatir en el contexto incierto actual.

Por supuesto, las presiones inflacionarias adicionales de la guerra de Ucrania también están complicando el desafío que enfrentan los formuladores de políticas en las economías occidentales ricas para abordar el aumento de los precios sin causar un aterrizaje económico duro. El petróleo es un bien intermediario universal, que influye en los costos de las materias primas y los servicios, así como en los costos de transporte, de múltiples maneras.



Los aumentos del precio del petróleo pueden, por lo tanto, ser un factor importante de la inflación impulsada por los costos, incluso en el mejor de los casos. Pero la inflación en los países ricos ya estaba en niveles que casi habían olvidado. Los formuladores de políticas también parecen considerar solo las armas más simples contra la inflación, como aumentar las tasas de interés y restringir la liquidez, que hacen poco para abordar la presión de los costos y podrían causar una recesión.

Pero los desafíos son aún mayores en el mundo en desarrollo, lo que deja a los formuladores de políticas con un margen de maniobra aún menor. El espectacular aumento reciente de los precios del petróleo obviamente afecta directamente a los países importadores de petróleo y se reflejará en todos los demás precios.



La tragedia que se desarrolla en Ucrania también está aumentando los precios mundiales de los alimentos, creando aún más dolor en los países en desarrollo donde el hambre ya había aumentado drásticamente durante la pandemia. Antes de la guerra, Ucrania era el quinto mayor exportador de trigo del mundo y también uno de los principales exportadores de cebada, maíz, colza y aceite de girasol. Los precios de estos productos básicos en el comercio mundial han aumentado significativamente, lo que se suma a los aumentos recientes de los precios de los cultivos en general.



Ahora existe un peligro adicional: los inversores financieros que habían estado apostando en los mercados de activos especulativos necesitarán encontrar otros lugares para estacionar su dinero, y los futuros de alimentos podrían surgir como un destino favorito.



La producción de cultivos en los países en desarrollo también podría verse afectada por la escasez de fertilizantes. Rusia, el mayor exportador de trigo del mundo, también es un importante productor de fertilizantes, y las interrupciones en estas exportaciones impulsarán aún más los precios mundiales de los alimentos.

Previamente vimos partes de esta película en tiempos pacíficos, justo antes de la crisis financiera mundial, e incluso entonces era una historia oscura y deprimente.



La crisis alimentaria que resultó de la especulación en el mercado financiero en 2007-08 condujo a un aumento masivo del hambre y devastó las vidas de cientos de millones de personas en los países en desarrollo. Esa crisis se produjo a pesar de que la oferta y la demanda mundial de alimentos no cambiaron mucho. Pero ahora, con reducciones reales en el suministro mundial de alimentos casi inevitables, los aumentos de precios podrían ser mayores. Si aumenta la presión especulativa, las economías frágiles se dañarán aún más.



Puede que no sea sorprendente que el G7 no exprese mucha preocupación por estos peligros reales y apremiantes. Pero las organizaciones multilaterales sin duda deben dar un paso al frente en este momento de crisis, al menos brindando financiamiento compensatorio para ayudar al mundo en desarrollo a hacer frente a múltiples choques de precios, y sugiriendo y permitiendo regulaciones para evitar la especulación en mercados esenciales. Sin tales esfuerzos, la guerra causará mucho más daño, y los países más pobres estarán entre los más afectados.



JAYATI GHOSH (*)

© Project Syndicate

Nueva Delhi



(*) Secretaria ejecutiva de International Development Economics Associates.