Colombianos se unen a las manifestaciones del paro en el exterior

Cientos de colombianos que viven en el exterior también se han unido desde sus diferentes lugares de residencia para apoyar el paro nacional que se desarrolla en el país desde el pasado 28 de abril.



(Lea aquí: ONU y UE condenan uso 'excesivo' de la fuerza durante manifestaciones)

Este miércoles, por ejemplo, centenares de personas acudieron a la Plaza de Trafalgar, en Londres, para protestar en contra de la violencia policial.



La convocatoria la hizo una alianza con varias organizaciones política y sociales para responder como comunidad a los acontecimientos recientes en Colombia. El plantón se inició en Trafalgar sobre las 3 p. m., hora local en Londres (9 a. m. Colombia). Para la manifestación se informó a la policía local y se coordinó el uso de pancartas, consignas, altavoces y primeros auxilios.

Facebook Twitter Linkedin

Las marchas en Londres se dieron en la Plaza de Trafalgar. Foto: María Hinestroza

Por otro lado, en Berlín, Alemania, también salieron varias personas a las calles con banderas de Colombia. Los manifestantes se reunieron frente a la embajada de Colombia a las 5 p. m. (hora local ) y caminaron hacia la puerta de Brandemburgo. Y en Hamburgo, los colombianos hicieron un plantón ante la Embajada sobre las 4:30 p. m. (hora local).



(Le puede interesar: La tensión entre Álvaro Uribe y un periodista de CNN)

Facebook Twitter Linkedin

Los colombianos que marcharon en Berlín se reunieron en la Embajada de Colombia y caminaron hacia la puerta de Brandemburgo. Foto: Diana Piñeros

Entre tanto, en Panamá también hubo concentraciones frente la Embajada de Colombia. “Todos tenemos derecho a expresar nuestra voz, a discrepar… ¡Y esto no debe costarnos la vida!”, rezaba una de las pancartas que había en este lugar este miércoles, según pudo constatar la agencia Efe.



Decenas de sindicalistas panameños y residentes colombianos en el país centroamericano se apostaron a la entrada del edificio donde se ubica la legación diplomática en la capital panameña.



Una mujer vestida con un traje típico colombiano con los colores amarillo, azul y rojo estaba sentada en el suelo sollozando ante la "impotencia de no estar" junto a los suyos en Colombia, a los que "de corazón" apoya desde la distancia, según expresó a Efe.



(En otras noticias: Defensoría del Pueblo informa que son 24 los muertos en protestas)

Facebook Twitter Linkedin

Grupos de manifestantes se reunieron en Ciudad de Panamá. Foto: EFE / Bienvenido Velasco

Por su parte, Johan Montoya, ciudadano colombiano residente en Panamá, opinó que en Colombia hay "una masacre contra la juventud simplemente porque están exigiendo transparencia en las decisiones políticas y económicas" que toma el Gobierno del país, donde el pueblo "está muriendo de hambre" porque hay una desproporción en la repartición de la riqueza.



Y en Quito, Ecuador, el plantón fue el martes. Decenas de migrantes colombianos, apoyados por activistas ecuatorianos, también llegaron a la sede diplomática del gobierno colombiano en la capital ecuatoriana.



"Resistencia, resistencia", coreaban los manifestantes al ritmo de tambores que también sonaron en el plantón.



En el plantón, que se limitó a un espacio reducido junto a la embajada, no se registraron incidentes. Durante el mitin, convocado por redes sociales, mujeres llevaron cacerolas vacías y niños portaron pancartas en contra de la violencia policial en Colombia.



"Resistencia desde la Mitad del Mundo", "El pueblo está berraco" y "En Colombia están matando", se leía en algunas de las pancartas.



Nelson Poveda, un inmigrante colombiano oriundo de la región de Santander, aseguró a Efe que la manifestación en Quito fue en solidaridad a las masivas protestas pacíficas que se han desarrollan en su país. "Colombia se despertó y despertó cansada".



*Con reportería de María Victoria Cristancho e información de Efe.

Más noticias

- Niños resultaron afectados por gases lacrimógenos en 2 barrios de Buga

- Dos colombianas figuran entre las cien mujeres líderes de España