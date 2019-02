Colombiana sigue buscando justicia por la muerte de su esposo en Dubái

Hace poco más de un año, la vida le cambió a la arquitecta colombiana María Clara Lizarazo en Dubái (Emiratos Árabes). En un trágico accidente, su esposo, el italiano Federico Fratelli, perdió la vida durante una competencia de motociclismo. Hoy, ella continúa en la búsqueda de justicia.

Aquel 27 de enero de 2018, todo era alegría y buen ánimo en la pista. Fratelli, amante del atletismo y las artes marciales en su juventud, ya había dedicado más de 20 años de su vida a las carreras de motociclismo aficionado. Se sentía completamente a gusto en el circuito de Dubái, pues en la categoría Rookie Class (novatos) había logrado cosechar nueve trofeos.



En junio de 2017 había conocido a Vafi Khan, el hombre que le ofreció pertenecer al Nerds Racing Team. “Fue como tocar el cielo con las manos”, dice Lizarazo, quien asegura que Khan le ofreció todo el patrocinio, le dio la moto, los mecánicos, y él solo tenía que poner las llantas.

“Fue maravilloso porque Federico tenía 47 años, que para esa profesión ya es bastante. Él amaba Dubái, y yo lo apoyaba ciento por ciento, pues confiaba en él porque era una persona absolutamente meticulosa con la preparación de la moto y las carreras”, dice Lizarazo.



Fue la quinta carrera la que cambió definitivamente la vida de ambos. En la sexta vuelta, el italiano chocó contra la valla del autódromo justo enfrente de su esposa. “Yo lo estaba filmando porque él lideraba la carrera, y, dando la curva 14, siguió derecho a más de 160 kilómetros por hora. En Dubái no existen barreras suaves, y detrás de las llantas de seguridad hay una muro metálico, y no fue un golpe suave”, se lamentó Lizarazo.

Desde hace un año, la colombiana María Clara Lizarazo pide justicia en Dubái por la muerte de su esposo, Federico Fratelli. Foto: Abel Cárdenas / EL TIEMPO

María Clara recuerda que los paramédicos acudieron de inmediato y lo llevaron al hospital justo enfrente de la pista, pero cuando logró llegar a ver a su esposo, “ya no respiraba. Parece que no vivió más de 15 o 20 segundos por las múltiples fracturas y la perforación de órganos”, recuerda.



Pocas horas después, el reporte de la policía resolvió que fue un accidente, y toda la responsabilidad recayó en un error de Fratelli. Pero Lizarazo tenía serias dudas.



Un competidor amigo de su esposo le contó que luego del choque, un espectador recogió varias partes de la moto que se desprendieron tras la colisión, entre ellas el freno delantero, y se las entregó al equipo de Vafi Khan. Además, dice la colombiana, varios compañeros de Fratelli mencionaron que el piloto se quejaba por los frenos de la moto durante la primera competencia del día y que ella misma fue testigo cuando su esposo le solicitó el cambio de frenos al equipo técnico.

“Se me vino a la mente cuando estaba llegando de la primera carrera y les dice a los mecánicos que los frenos no estaban bien, y no pasa mucho antes de que me dé cuenta de lo que realmente pasó”, agregó.



Con esta información, María Clara se acercó de nuevo a la policía para solicitar una investigación pertinente, convencida de que el único error de su esposo “fue confiar en su equipo”. El proceso tardó varios meses, durante los cuales tuvo que recoger datos y tomar declaraciones por su cuenta.



No fue hasta junio del 2018, luego de que llegaron las pruebas técnicas que confirmaban un desgaste de la llanta delantera, cuando un fiscal solicitó abrir el caso en la Corte Penal de Dubái. Finalmente, en octubre de ese año, la corte declaró culpables a dos mecánicos, con la sentencia de tres meses de cárcel y una multa, pero Vafi Khan y el equipo no sufrieron consecuencias.

Al final, los mecánicos no pagaron un solo día de cárcel, y a la familia se le dará una suma de dinero a manera de indemnización.



Ahora, un año después del accidente, María Clara sigue a la espera de que, por negligencia, “el dueño del equipo asuma la responsabilidad de lo ocurrido”, y con esta convicción emprendió desde diciembre una demanda contra Khan. “Ni siquiera me dio el pésame por la muerte de Federico”, reflexiona Lizarazo.



Por otro lado, la colombiana advierte que “sería también fundamental que la pista tomara medidas de seguridad, pues –a su juicio– no cumple con muchas normas mínimas”. Esto tras enterarse de que la misma curva ya había causado la muerte de otros dos corredores en el pasado y luego del accidente de Fratelli solo tuvo un cierre temporal.



“No ha sido fácil lo que he tenido que enfrentar, prácticamente sola, en un país que no es el mío y donde el idioma y las leyes tan diferentes fueron un reto. Lo único que sé es que sigo adelante con la fuerza en mi corazón y la certeza que algún día, volveré a tener tranquilidad”, dice Lizarazo mientras espera que se haga justicia para poder superar el episodio que se llevó gran parte de su felicidad.

