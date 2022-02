¿Sabía que existen ciudades en donde respirar le podría hacer daño? La contaminación atmosférica afecta a todo el mundo, sin embargo, hay diferentes niveles de contaminación en la atmosférica. Por lo que no sería raro preguntarse por la calidad del aire, ya que al estar muy sucio podría causar efectos negativos en la salud.



Según el informe de la organización suiza IQAir del 2022, la cual mide la calidad del aire en diferentes lugares del mundo a diario, las ciudades más contaminadas del planeta se encuentran en el continente asiático.

Ulaanbaatar, Mongolia

Esta ciudad es la capital de Mongolia y tiene alrededor de 3 millones de personas haciendo uno de los lugares más poblados del país. Acá la contaminación es tan gruesa que se puede sentir y casi saborear, pues los monitores de contaminación miden PM 2.5, que son pequeñas partículas que pueden entrar en los pulmones.



El 90 % de las personas respiran aire tóxico y se cree que se debe a la quema de carbón en invierno, ya que es la forma más barata de calentar ciertos espacios cuando la temperatura llega a -25 grados.

Ulaanbaatar, Mongolia, encabeza el top de las ciudades más contaminadas. Foto: iStock

Delhi, India

Nueva Delhi suele estar entre las ciudades más contaminadas del mundo. Esta alcanzó niveles peligrosos que perjudican la salud de sus habitantes. Según el Índice Nacional de Calidad del Aire (ICA), la ciudad registra la presencia de partículas nocivas en el aire.



Muchos de sus habitantes se han acostumbrado a la calidad del aire y apenas la notan, sin embargo, otros afirman que esta los enferma. El problema de la contaminación ha empeorado, debido a la dependencia del país a los combustibles fósiles, en particular del carbón.

Delhi es la cuidad de India más contaminada y está de segundo lugar a nivel internacional. Foto: iStock

Calcuta, India

Según la organización ecologista Aire Limpio en Calcuta, el principal contaminante son los vehículos diésel, así como la quema de basura o el polvo generado por las obras.



De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la calidad del aire es tan deficiente en India que alrededor de 1,2 millones de muertes en el país pueden atribuirse a la contaminación.



Más de tres cuartas partes de la población en India están expuestas a aire tóxico que es superior al nivel recomendado por el gobierno del país, el cual, a su vez, es cuatro veces al máximo recomendado por la OMS.

Calcuta está está en tercer puesto de contaminación. Foto: iStock

Daca, Bangladesh

En esta ciudad no solo el aire se encuentra contaminado, si no que tienen que lidiar con el mal estado de agua y el ruido de la metrópolis. Según un estudio realizado por la Universidad de Stanford, las fábricas de ladrillo son las principales causantes del mal estado del aire y emiten 53 toneladas de CO2 por temporada.



Por otro lado, el agua de la capital se ha envenenado a causa a la mala costumbre de arrojarle toda la basura y la actividad de las fábricas de cuero que vierten tóxicos en este preciado líquido.



Esto y más ha causado que de agua deje de albergar distintas especies por los altos niveles de cromo.

La cuidad Bangladesh es una de más contaminadas. Foto: iStock

Bombay, India

Bombay es una de las ciudades más contaminadas de India. Las mayores causas de contaminación son las empresas, las cuales tiran desechos tóxicos tanto en el ambiente como en el agua.



Según un informe de Unicef, los altos niveles de contaminación en el ambiente provocan neuroinflamación, la cual perjudica el desarrollo cognitivo en niños pequeños.



Hay temporadas del año en donde los vientos colocan una 'nube' de esmog haciendo imposible salir a las calles, ya que casi no se tiene visibilidad.

Las mayores causas de contaminación son las empresas en Bombay. Foto: iStock

Lahore, Pakistán

La contaminación vehicular e industrial son los principales culpables de la mala calidad del aire en la ciudad. En ocasiones el esmog ha obligado a las autoridades a cerrar parcialmente las escuelas en Lahore.



Como una solución al problema el gobierno ha clausurado algunas fábricas que fueron multadas por no usar tecnología que controla las emisiones contaminantes.



Por otro lado, otro de los problemas es que los paquistaníes de bajos recursos suelen incinerar el resto de las cosechas antes de preparar el terreno para la próxima plantación.

El esmog ha obligado a las autoridades a cerrar parcialmente las escuelas en Lahore. Foto: iStock

Bogotá, Colombia

La ciudad colombiana ha tenido que afrontar días con mala calidad del aire. De hecho, en la lista de IQAir estuvo dentro del 'top' 40 durante el segundo fin de semana de este febrero.



Con corte al 8 de febrero, se ubica en la casilla 62. La calidad de aire que se respira en la capital es buena, sin embargo, esta suele pasar a moderada por la cantidad de esmog en el aire.



En los diferentes sectores de la ciudad, puede cambiar la calidad del aire. Este suele ser contaminado por la presencia de vehículos.



El fin de semana bajaron los niveles de contaminación del aire en Bogotá,. Foto: César Melgarejo / EL TIEMPO

Por otro lado, vale decir que los países que más cuidan su aire de agentes contaminantes son Australia y Canadá, los cuales han incentivado que las personas no se transporten en carro para no contaminar. Así mismo, su política no permite que las fábricas ensucien el aire.

