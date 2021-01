¡Atención! El mundo supera los 2 millones de muertos por covid-19

Este viernes, el planeta superó la barrera de los 2 millones de contagios. Según la Universidad Johns Hopkins, la cifra llegó a los 2'000.905.



(Lea aquí: OMS se reúne de urgencia para analizar variantes del coronavirus)

Por otro lado, el número de contagios se acerca a los 95 millones. Esa misma institución asegura que se han registrado unos 93'418.283 positivos desde el inicio de la pandemia, hace un año.



La cifra se conoce el mismo día en que la Organización Mundial de la Salud (OMS) notificó 15.800 muertes por covid-19 durante las últimas 24 horas, la peor cifra diaria en más de un año de pandemia.



También se registraron casi 700.000 nuevos positivos por coronavirus. Casi la mitad de las muertes en la pandemia se han registrado en América (940.000), mientras que Europa suma casi 650.000; el sur de Asia, 190.000, y Oriente Medio, 126.000.



(Le puede interesar: ¿Qué se sabe sobre la nueva variante encontrada en Brasil?)



África y Asia Oriental, las regiones menos afectadas por la crisis sanitaria, suman 50.000 y 21.000 muertes, respectivamente. El continente americano también es el que suma más casos (40 millones), seguido de Europa (29 millones), el sur de Asia (12 millones) y Oriente Medio (5,2 millones).



Estados Unidos acumula casi la cuarta parte de los casos del planeta (22 millones), seguido por la India con 10,5 millones, Brasil con 8,2 millones y Rusia con 3,4 millones. El Reino Unido se sitúa a continuación con 3,2 millones de casos, seguido de Francia (2,7 millones), Italia (2,3 millones) y España (2,1 millones), cuya curva de contagios diarios muestra ya una tercera onda igual de virulenta que la segunda de noviembre.



(En otras noticias: ¿Qué se sabe de la comisión que investiga el origen del coronavirus?)



Estados Unidos también es el país que ha notificado más muertes por covid-19 (381.000), seguido de Brasil (205.000), la India (151.000), México (136.000), el Reino Unido (84.000), Italia (80.000), Francia (68.000) y Rusia (63.000).



Los pacientes recuperados en el planeta ascienden a casi 67 millones, y de los 24 millones de casos activos un 0,5 por ciento (111.000) se encuentran en estado grave o crítico, de acuerdo con las cifras de las redes sanitarias nacionales.

El recrudecimiento del coronavirus en el mundo y la aparición de nuevas cepas obligaron a la OMS a realizar una reunión de urgencia. Foto: Fabrice Coffrini. AFP

OMS recomienda no exigir vacuna anticovid como requisito de entrada a un país

El Comité de Emergencia de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para la covid-19 recomendó este viernes a los gobiernos que, por el momento, no exijan a los viajeros que entren en sus países un justificante de que están vacunados contra esa enfermedad.



"Dado que el impacto de las vacunas en la reducción de los contagios es aún desconocido, y que la disponibilidad de estas aún es muy limitada, el comité recomienda que los países no requieran un certificado de vacunación a los viajeros que entren", señaló el comité en un comunicado.



Si se pidiera tal justificante, "ello no debería eximir a los viajeros internacionales de cumplir con otras medidas de reducción de riesgos", añadió.



(Le puede interesar: Por el covid, Reino Unido prohíbe llegada de vuelos desde Colombia)



El Comité de Emergencia de la OMS para esta pandemia se reúne cada tres meses para analizar la crisis sanitaria, aunque esta cita –la sexta desde que se declaró la pandemia– se adelantó dos semanas debido al surgimiento de varias variantes del

coronavirus especialmente contagiosas y que ya circulan en numerosos países.



Sobre las mutaciones, el comité recomendó que aumente la secuenciación de genomas del coronavirus en todo el mundo, con el fin de seguir identificando nuevas variantes, y llamó a la colaboración científica en este sentido.



También pidió a la OMS que desarrolle un sistema estandarizado para bautizar las nuevas cepas del coronavirus, evitando alusiones geográficas sobre su origen, como las que identifican las nuevas variantes como "británica" o "sudafricana", aunque entre tanto ya se han identificado otras en Japón y se investiga si una más ha aparecido en Brasil.

Trabajadora de la salud prepara una vacuna Pfizer-BioNTech durante una campaña de vacunación de los miembros de Servicios Médicos de Emergencia de Madrid (España). Foto: Óscar del Pozo. AFP

La OMS lamenta que 10 países concentren el 95 por ciento de vacunas contra covid-19

Europa tiene que ser solidaria con las vacunas, teniendo en cuenta que hasta ahora el 95 por ciento de las dosis han sido utilizadas en 10 países, instó este jueves la dirección regional de la Organización Mundial de la Salud (OMS).



Es necesario que "todos los países capaces de contribuir, dar y apoyar el acceso y el despliegue justos de las vacunas lo hagan", afirmó el director para la región Europa de la OMS, Hans Kluge, en una rueda de prensa online.



(En otras noticias: Los lugares turísticos del mundo que están afectados por la pandemia)



Asimismo, subrayó los "enormes" esfuerzos de la organización y sus socios para que cada país pueda obtener los fármacos.



Según él, un 95 por ciento de las vacunas contra el covid-19 administradas en el mundo fueron inoculadas en 10 países, que no reveló. Según la web de análisis de datos Our World In Data, se trata de Estados Unidos, China, Reino Unido, Israel, Emiratos Árabes Unidos, Italia, Rusia, Alemania, España y Canadá.



En poco más de un mes, unos 28 millones de dosis fueron inyectadas en unos 46 países, declaró el miércoles el director de emergencias de la OMS, Michael Ryan.



Pero pese al inicio de las campañas de vacunación, la rapidez de propagación de las nuevas cepas del virus, especialmente las detectadas en Reino Unido y Sudáfrica, crea preocupación. "La situación es alarmante", confirmó Kluge.



REDACCIÓN INTERNACIONAL

​*Con información de AFP Y EFE

Lea también

- China informó de un nuevo fallecimiento por covid-19 tras ocho meses

- Comité de la OMS estudia nuevas variantes

- Los países que exigen prueba PCR negativa para poder ingresar