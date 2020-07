El mundo no recuperará la normalidad en un futuro cercano: OMS

El mundo no recuperará la "vieja normalidad en un futuro previsible", advirtió este lunes la Organización Mundial de la Salud (OMS), al día siguiente de reportar un record de 230.000 nuevos contagios de covid-19 en una jornada.



"El virus sigue siendo el enemigo público número uno, pese a que las acciones de muchos gobiernos y personas no lo reflejan", declaró a la prensa el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.



A su parecer, "muchos países van en la mala dirección". "Los mensajes contradictorios de los dirigentes minan el ingrediente esencial de cualquier respuesta: la confianza", añadió, sin citar nombres.



El jefe de la OMS instó una vez más a los gobiernos a comunicarse claramente con sus ciudadanos y a establecer estrategias integrales para suprimir la transmisión (del coronavirus) y salvar vidas, y al mismo tiempo pidan a la gente que continúe tomando precauciones, como respetar la distancia social, lavarse las manos, usar mascarillas, y aislarse en caso de estar enfermos.



"Si no se siguen estos principios básicos, esta pandemia sólo puede ir en una dirección. O sea, de peor en peor", aseguró. "Quiero ser franco con ustedes: no habrá un regreso a la normalidad en un futuro previsible", advirtió el director de la

OMS.



Hasta el momento, la pandemia de covid-19 provocó la muerte de más de 569.000 personas en todo el mundo desde finales de diciembre. Oficialmente se detectaron más de 12,9 millones de infectados, entre los cuales al menos 6,9 millones se consideran actualmente curados.



Estados Unidos, que registró su primer deceso vinculado al coronavirus a comienzos de febrero, es el país más afectado tanto en número de casos como de muertes, seguido por Brasil.



"El epicentro del virus se encuentra ahora en el continente americano, donde registraron más del 50% de los casos de todo el mundo", añadió Tedros Adhanom Ghebreyesus.

El mundo se acerca a los 13 millones de contagios. Foto: Efe

'Hay que seguir estudiando el origen del virus'

La OMS también comentó este lunes por primera vez un reciente estudio que detectó el coronavirus causante de la covid-19 en aguas residuales de Barcelona ya en marzo de 2019, pero aseguró que hay que seguir centrados en investigar el origen de la enfermedad en China.



"Estos estudios pueden ser importantes, pero a la hora de investigar esta enfermedad en humanos hay que ir al epicentro, y los primeros casos se detectaron en Wuhan (China), desde donde se expandió la enfermedad", subrayó al respecto el director ejecutivo de la OMS para Emergencias Sanitarias, Mike Ryan.



"Es muy importante que empecemos la investigación allí donde comenzó la enfermedad en humanos, otros hallazgos en otros lugares pueden ser una distracción", afirmó el experto irlandés en rueda de prensa.



Ryan comentó de esta forma el estudio publicado a finales de junio por la Universidad de Barcelona (UB) en el que se concluyó que el coronavirus Sars-CoV-2 ya estaba en España un año antes de que estallara la pandemia, por su presencia en aguas residuales recogidas en Barcelona el 12 de marzo de 2019.



El estudio captó la atención de los medios oficiales chinos, que hicieron eco de él en las últimas semanas, como hicieron anteriormente con otros que apuntaban a presuntos orígenes de la pandemia lejos de China, en países como Italia o Estados Unidos.



Ryan aseveró que en estos momentos la principal preocupación de los investigadores de la OMS con respecto al origen del coronavirus es saber qué animal ejerció de "intermediario" entre la fuente primaria del Sars-CoV-2 (probablemente un murciélago) y las primeras personas infectadas en Wuhan.



La jefa del Departamento de Enfermedades Emergentes de la OMS, María Van Kerkhove, añadió que estas investigaciones pueden ser lentas, ya que recordó que se tardo años en confirmar el origen animal del primer coronavirus Sars, detectado en 2002 y 2003 también en China, y del Mers originado en Oriente Medio en 2012.



En estos momentos, una misión avanzada de dos expertos de la OMS se encuentra en China para preparar la llegada de más especialistas de la organización con el fin de continuar las investigaciones sobre el origen animal de la actual pandemia, en colaboración con expertos del país asiático.

AFP y EFE