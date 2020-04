El mundo se acerca a 100.000 muertos por coronavirus

En Bogotá (Colombia), Manila (Filipinas), Jerusalén (Israel) o Madrid (España) miles de millones de cristianos celebran este viernes la Semana Santa encerrados en sus casas debido a la pandemia de coronavirus, que se acerca al umbral simbólico de los 100.000 muertos en todo el mundo, aunque una luz de esperanza surge en España.

En el segundo país más afectado de Europa con 15.843 muertos (Italia tiene 18.279), las autoridades españolas registraron este viernes la cifra diaria más baja de fallecidos por covid-19 desde el pasado 24 de marzo, con 605 decesos.



"Continuamos con la tendencia descendente que ya veníamos observando", dijo la doctora María José Sierra, del centro de emergencias sanitarias.



La tregua llega en pleno Viernes Santo, durante el cual el papa Francisco, líder espiritual de 1.300 millones de católicos, contemplará por la noche a dos grupos de cinco personas en la inmensa plaza de la Basílica de San Pedro en Roma reviviendo para millones de internautas y telespectadores el Camino de la Cruz, el calvario de Jesús, desde su condena hasta su crucifixión y su muerte.



Esta sobrecogedora imagen es una de las tantas impensables consecuencias de la pandemia de covid-19, que ha dejado 96.344 muertos y más de 1,6 millones de infectados en el mundo según el último recuento de la AFP, y tiene confinada a más de la mitad de la población mundial.



Francisco ya ofició la misa del Jueves Santo, que recuerda la Última Cena de Jesús, frente a un reducido número de asistentes, ante quienes recordó a los "más de sesenta curas muertos en Italia mientras se ocupaban de enfermos en los hospitales".



En Tierra Santa, todos los lugares de culto han sido cerrados al público, incluida la iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén, el lugar donde, según los evangelios, murió y fue sepultado Cristo. Normalmente Jerusalén es el corazón de las celebraciones de Pascua. El año pasado, más de 25.000 personas de todo el mundo se congregaron allí para celebrar la Semana Santa.



En España, las autoridades siguen registrando una tendencia a la baja de los fallecimientos por covid-19.

Extenderían el confinamiento en Italia

El gobierno italiano ha decidido mantener hasta el 3 de mayo las medidas de confinamiento que en teoría expiraban el 13 de abril, publicaron este viernes los medios de comunicación italianos citando fuentes sindicales.



Esta decisión, que aún no es oficial, fue anunciada el jueves en una reunión del gobierno presidida por el primer ministro, Giuseppe Conte, a la que asistieron representantes sindicales, según la prensa. "Paralizados hasta el 3 de mayo, después saldremos", titula el diario La Stampa.



"Italia cerrada hasta el 3 de mayo", se lee en la primera página del Corriere della Sera, principal diario del país. "La fecha que los italianos tienen que subrayar en su agenda es el 4 de mayo. Ese día, si todo va bien, la obligación de quedarse en casa podría levantarse", afirma este periódico.



"Pero las personas de edad avanzada y los que corren riesgos deben estar protegidos más tiempo", advierte. Según la prensa, las actividades no esenciales podrán reanudarse a partir de esa fecha y los últimos en volver a abrir sus puertas serán bares, restaurantes, escuelas, gimnasios y dentistas, cita el diario La Repubblica.

Respuestas económicas

En un mundo enfrentado a la peor recesión económica desde la Gran Depresión de 1929, como dijo la jefa del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, el jueves se fortaleció una respuesta financiera en Estados Unidos pero también en la Unión Europea.



En una intensa jornada de varias reuniones de líderes mundiales sobre la pandemia, los ministros de Finanzas europeos acordaron en videoconferencia un plan de ayudas por 500.000 millones de euros (550.000 millones de dólares).



"Europa ha tomado una decisión y está lista para enfrentar la gravedad de la crisis", tuiteó el ministro francés de Finanzas, Bruno Le Maire. Los 27 miembros del bloque descartaron sin embargo una vez más la idea de una emisión de deuda común como pedían España e Italia, y a lo que se oponían los países del norte, especialmente Holanda y Alemania.



El desempleo en Estados Unidos por su parte no deja de alcanzar niveles históricos: unos 6,6 millones de personas más pidieron subsidios de desempleo, según cifras difundidas el jueves.



Ante esto, la Reserva Federal anunció 2,3 billones de dólares en nuevos préstamos para apoyar la economía.



De su lado, los principales países productores de petróleo, excepto México, acordaron reducir la producción en mayo y junio en 10 millones de barriles diarios, anunció este viernes la Opep, después de negociaciones maratonianas para contrarrestar el desplome de los precios. Este viernes, los ministros de Energía de los países del G20 mantendrán una videoconferencia destinada a respaldar este acuerdo petrolero.

Los líderes de la Unión Europea finalmente llegaron a un acuerdo sobre un paquete económico para enfrentar la pandemia del coronavirus.

¿Luz de esperanza?

Estos pequeños logros son apenas paliativos para la pesadilla que vive en el mundo, sobre todo Europa y Estados Unidos, que concentran la mayoría de los muertos y contagios, aunque algunos datos como los de España permiten alentar esperanzas.



El número de pacientes de cuidados intensivos ha disminuido ligeramente en Francia, al igual que las hospitalizaciones en los focos estadounidenses de la covid-19, lo que da la esperanza de una desaceleración en un futuro no muy lejano. Estados Unidos (más de 16.600 muertos y 460.000 casos) es el país con más infecciones y donde la enfermedad avanza más rápidamente.



En Nueva York, epicentro del brote estadounidense, se registró un nuevo récord de 799 muertes en 24 horas, pero sólo hubo 200 nuevos pacientes ingresados a hospitales, "el menor número que hemos tenido desde que empezó esta pesadilla", dijo el gobernador Andrew Cuomo.



En Europa, Italia, además de sus más de 18.000 muertos, tiene más de 140.000 casos, y Francia, tercero en la lista, reportó hasta ahora 12.210 decesos. En el Reino Unido, que tiene un total de 7.978, el primer ministro, Boris Johnson, que lleva cuatro días hospitalizado por la covid-19, salió de la unidad de cuidados intensivos.



Sin embargo, el líder conservador de 55 años, único jefe de gobierno de una gran potencia que contrajo la enfermedad, aún no "se libró" de todos los riesgos y debe "tomarse el tiempo" de descansar para recuperarse, insistió el viernes su padre, Stanley Johnson, a la BBC.



A nivel mundial el coronavirus no detiene su marcha, y este viernes Yemen, país devastado por cinco años de guerra civil, anunció su primera muerte debida al patógeno.



La cifra de peticiones de subsidio por desempleo en Estados Unidos ascendió a casi 16 millones en las últimas tres semanas.

Cuba endurece medidas

El jueves por la noche, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, subrayó que es "el momento de la unidad", y no de las críticas, ante un consejo paralizado durante semanas por la polémica entre Washington y Pekín sobre el origen chino del virus.



En América Latina y el Caribe, donde se han registrado más de 50.000 casos y 2.000 muertes también se sufrirá "un shock de proporciones históricas" en materia económica, con contracción de entre 1,8% y 5,5% en 2020, según estimaciones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).



Brasil, el país latinoamericano más golpeado, con 941 muertos y 17.847 contagios, prepara un megaoperativo de hasta 40 vuelos para transportar desde China un cargamento de 240 millones de mascarillas.



En Ecuador, el segundo más afectado de la región y que tiene a la ciudad de Guayaquil como la más golpeada, presos de seis cárceles del país construyen en talleres de carpintería féretros para los fallecidos.



Cuba, con 515 casos confirmados del nuevo coronavirus y 15 fallecidos, paralizará su transporte público y cerrará los grandes comercios, aunque por el momento mantiene en cuarentena a sólo seis barrios del país.



Obligados a apelar al ingenio, sacerdotes católicos del turístico puerto de Acapulco, en México, ofrecieron la posibilidad a fieles de confesarse desde su automóvil.



La carrera por frenar la propagación del virus ha despertado también la creatividad: tres ingenieros peruanos diseñaron un "brazalete anticontagio" que alerta mediante un sonido cuando la mano se acerca al rostro, principal forma de contagio.



