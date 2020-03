El mundo rompe la cifra de más de 30.000 muertos por coronavirus

El nuevo coronavirus ha provocado al menos 30.003 muertos en el mundo desde que apareció en diciembre, de los cuales dos tercios en Europa, según un balance establecido por AFP sobre la base de fuentes oficiales.



Desde el comienzo de la epidemia se contabilizaron más de 640.770 casos de contagio en 183 países o territorios. La cifra de casos diagnosticados positivos solo refleja, sin embargo, una parte de la totalidad de contagios debido a las políticas dispares de los diferentes países para diagnosticar los casos, algunos solo lo hacen con aquellas personas que necesitan una hospitalización.

Desde la víspera, se registraron 3.417 nuevas muertes y 68.734 contagios en el mundo. En las últimas 24 horas los países que más fallecidos registraron son Italia, con 889 nuevos muertos; España (832) y Estados Unidos (453).



La cantidad de muertos en Italia, que registró su primer deceso vinculado al virus a fines de febrero, asciende a 10.023. El país registró 92.472 contagios. Desde el viernes se registraron 889 fallecimientos y 5.974 nuevos contagios. Las autoridades italianas consideran que 12.384 personas sanaron.



Después de Italia, los países más afectados son España, con 5.690 muertos y 72.248 casos; China continental, con 3.295 muertos (81.394 casos); Irán, con 2.517 muertos (35.408 casos), y Francia con 2.314 muertos (37.575 casos).



China continental (sin contar Hong Kong y Macao), donde la epidemia estalló a finales de diciembre, tiene un total de 81.394 personas contagiadas, de las que 3.295 murieron y 74.971 sanaron totalmente.



En las últimas 24 horas se han registrado 54 nuevos casos y 3 fallecimientos. Estados Unidos es el país con más contagios, con un total de 115.547 positivos registrados, de los cuales 1.891 muertos y 921 curados.



El caso que este sábado más llamó la atención fue el de España, que con 832 fallecimientos volvió a batir su récord diario de muertos por coronavirus, aunque el ritmo de progresión de la enfermedad parece estabilizarse, según las autoridades.



Pese al máximo reportado este sábado por el Gobierno español, el porcentaje de aumento de fallecidos ha caído en diez puntos desde el miércoles, cuando fue de un 27 por ciento.



Se estabiliza

“La enfermedad se está estabilizando”, aseveró Fernando Simón, director del centro de emergencias sanitarias, dependiente del Ministerio de Sanidad.



Sin embargo, el gobierno de Pedro Sánchez tomó la decisión de que España cierre dos semanas sus actividades no esenciales.



“Todos los trabajadores de actividades no esenciales deberán quedarse en casa en las próximas dos semanas”, del 30 de marzo al 9 de abril, declaró Sánchez, poniendo de ejemplo el sector de la construcción, que había seguido activo. La medida endurece el confinamiento de la población dictado el 14 de marzo y vigente hasta el 11 de abril, y se aprobará en un consejo de ministros extraordinario este domingo.



Según Sánchez, el objetivo es reducir “aún más la movilidad de las personas”, prevenir la expansión de la epidemia y “descongestionar” los hospitales, muchos de ellos saturados en las zonas más castigadas del país, como Madrid o Cataluña.



Los trabajadores afectados “continuarán recibiendo su salario con normalidad” durante ese período, detalló Sánchez, y recuperarán las horas no trabajadas “de manera paulatina”. “Todo lo que puedo ofrecer es sacrificio, resistencia y moral de victoria”, apostilló dramático.



El número de sanados continuó subiendo con fuerza, como en los últimos días (un 31,3 por ciento en estas 24 horas) y son ya 12.285, según Sanidad. “Estamos llegando ya al pico de esta curva (de casos) que tanto nos preocupa. En algunas zonas del país ya probablemente están superando” dicho tope, añadió Simón, insistiendo no obstante, en la tremenda presión que continuarán sufriendo los hospitales.



“Seguimos teniendo un problema importante con la saturación de nuestras unidades de cuidados intensivos (UCI)”, que puede fácilmente prolongarse diez días más, avisó.



Desde el viernes, Brunéi, Togo, Catar, Sri Lanka y Jordania anunciaron las primeras muertes vinculadas al nuevo coronavirus.



Por su parte, en Italia, el número de fallecidos alcanzó el 28 de marzo los 10.023, al registrarse 889 muertos en las últimas 24 horas, pero continua la tendencia a la baja de los contagiados, informó Protección Civil.



El número total de personas infectadas desde la detección del virus en Italia el 20 de febrero ha sido de 70.075, 3.651 enfermos más que este sábado. Pero se mantiene así la tendencia a la baja de los casos positivos con un 5 por ciento más que el sábado, pero menos del 7 del viernes con cinco días de bajada de los infectados.



A pesar de la elevada cifra de muertos, la segunda más alta desde que comenzó la crisis, el jefe de Protección Civil, Angelo Borrelli, destacó que 1.434 personas han sido declaradas curadas, lo que es el dato más alto hasta ahora y el doble respecto a las últimas 24 horas.



Este sábado y desde el comienzo de la epidemia, Europa sumaba 21.334 fallecidos (351.877 contagios); Asia, 3.742 (103.943); Medio Oriente, 2.592 (43.414); EE. UU. y Canadá, 1.950 (120.981); América Latina y el Caribe, 242 (12.315); África 128 (4.103), y Oceanía 15 (4.145).



