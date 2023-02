En abril próximo, China dejará de ser el país más poblado del planeta: con 1.425 millones de habitantes será superado por la India, que alcanzará 1.428 millones. Se trataría apenas de una curiosidad estadística si no fuera por las enormes implicaciones económicas y sociales que puede desencadenar, a nivel mundial, ese cambio.

Gracias a una población con una amplia franja juvenil que, en apenas medio siglo, pasó de la miseria a ser gran consumidora de alimentos, ropa, combustibles, electrodomésticos y tecnología, al tiempo que estaba disponible como mano de obra barata para las grandes industrias; China se convirtió en el gran motor económico mundial. Pero desde los años 80, el freno en los nacimientos ha envejecido a su población, lo que debilita la capacidad del gigante asiático para producir y consumir.

Si bien la India, cuya población sigue creciendo a un ritmo considerable, está en capacidad de remplazar la mano de obra y el mercado chino —según un análisis del diario británico The Financial Times, con un PIB que se duplicará en términos nominales en la próxima década, India activará una quinta parte del crecimiento mundial—, a lo que acontece en China se suman otras grandes economías del planeta cuya población decrece o frena su aumento y, en consecuencia, cada vez más están compuestas por personas de edad más avanzada.



Francia tuvo en 2022 el más bajo crecimiento de su población desde la Segunda Guerra Mundial, y en Alemania la tasa de natalidad cayó 10 por ciento frente al ritmo que tenía hace siete años. Situación que ya ha remecido el comercio de algunos bienes, aun antes de la pandemia del covid-19.



India superará a China como el país más poblado del mundo.

Según un informe del semanario La Croix, entre 2015 y 2020, la venta de productos no alimentarios para bebés en el mercado francés cayó 25 por ciento y la de pañales, 17 por ciento.



En Estados Unidos, la estimación de la caída de natalidad era de un 2 por ciento anual desde 2014, pero esa cifra se duplicó durante los años de pandemia. En Rusia, la tasa de natalidad superaba los 13 por cada mil habitantes hacia 2014, y en 2020 estaba por debajo de 10. Incluso en África, una región que solía tener altas tasas de natalidad, se ve una caída. En la República Democrática del Congo, la estimación de nacimientos era cercana a 25 puntos a inicios de siglo, pero para 2020 bajó a 18.

El descenso del ritmo de nacimientos en el mundo ya preocupaba a las Naciones Unidas a fines de la década pasada, antes del freno adicional que la pandemia supuso. Un estudio de la ONU agregaba entonces: “En 2018, por primera vez en la historia, las personas de 65 años o más superaron en número a los niños menores de cinco años en todo el mundo”. Para 2050, unos 500 millones de seres humanos tendrán 80 años o más.

Si bien China es el país más poblado del mundo, India lo superaría el próximo año.

Un menor número de nacimientos genera, en pocos años, una proporción mayor de personas de la tercera edad, que dejan de trabajar, necesitan el sustento de una pensión y se enferman más, ocasionando una encrucijada social y económica. Eso sumado a que la expectativa de vida no ha parado de aumentar. Según la ONU, mientras que la expectativa de vida era de 51 años en 1960, en 2019, antes de la pandemia, superaba los 73 años.



Y si bien, en muchos países del mundo desarrollado, la inmigración desde las naciones más pobres ha permitido mantener la población en ligero aumento, la ONU advierte que, como los expatriados cubren diferentes rangos de edad, la inmigración no garantiza que la pirámide poblacional ideal —muchos jóvenes en la base y pocos adultos mayores en la cima— se mantenga.



La política que frenó la natalidad en China



A finales de los 70, el Gobierno chino, preocupado por un crecimiento poblacional que amenazaba con ahogar cualquier mejora económica, impuso una política de estricto control de la natalidad. Así, la interrupción voluntaria del embarazo se hizo mucho más fácil, los métodos anticonceptivos se popularizaron y, en las ciudades de la franja este, que estaban en pleno desarrollo, las autoridades determinaron que a las parejas solo les estaba permitido tener un hijo.



La política del hijo único se impuso con facilidad a partir de la siguiente década, no solo por los estrictos controles, sino porque las parejas jóvenes parecían dispuestas a aprovechar la medida para hacer rendir sus ingresos, en momentos en que la economía china crecía, y aumentaba la oferta de servicios y bienes de consumo.

Por una parte, el hecho de tener un solo hijo se convirtió en una costumbre, y por la otra, el costo de vida aumentó

TWITTER

Muchos menos niños nacieron en China en las décadas siguientes. Mano de obra que de ahora en más comienza a hacerle falta al país. Y aunque las autoridades lo comprendieron hace unos años, cuando desde 2013 avalaron tener un segundo hijo y para 2015 optaron por eliminar cualquier restricción de límite de descendientes, los hogares chinos no cambiaron su comportamiento.



“Por una parte, el hecho de tener un solo hijo se convirtió en una costumbre, y por la otra, el costo de vida aumentó en un país donde la protección social no existe, la salud y la educación son costosas, al igual que la vivienda, y el sistema pensional está en etapa embrionaria”, explica Marc Julienne, investigador francés experto en China del instituto Ifri.



Las autoridades determinaron que a las parejas solo les estaba permitido tener un hijo. Luego, esa política cambió.

Cambio de mentalidad y temor por el cambio climático



En los países europeos, el factor económico también pesa en la decisión de no procrear. Pero no es el único motivo por el cual la gente retrasa, a veces indefinidamente, la traída de hijos al mundo. Pesan otros aspectos como la decisión voluntaria de millones de mujeres de no querer ser madres.



“Las evoluciones estructurales de la natalidad están mucho más ligadas a cambios de mentalidad en el seno de la población en edad de procrear”, sostiene Laurent Chalard, doctor en Geografía de la Universidad de París IV y experto en temas urbanos y de población. Algo similar sucede en Alemania.

Entrevistada para un especial de la Deutsche Welle, la ginecóloga Christine Biermann aseguraba hace algunas semanas que la frase que más escucha de boca de sus pacientes en Hamburgo es que tendrán un hijo solo “cuando las circunstancias me lo permitan”.



Según la doctora Biermann, entre otros motivos, las mujeres retrasan su decisión de ser madres para evitar cortar la evolución de su carrera profesional. “La búsqueda de mejores opciones laborales es uno de los factores decisivos para posponer la decisión”.



A lo anterior hay que agregar que los temores por los estragos derivados del cambio climático son un factor en auge para abstenerse de procrear. Muchas parejas consideran que traer un hijo al mundo es exponerlo, casi de seguro, a vivir el colapso medioambiental del planeta Tierra.

Los temores por los estragos derivados del cambio climático también son un factor en auge para abstenerse de procrear.

¿Qué pasa en Colombia?

En Colombia, las tasas de natalidad y envejecimiento poblacional han vivido un proceso similar al de muchos países desarrollados. Las políticas de control natal aplicadas desde mediados de los años 60 surtieron efecto y evitaron, en su momento, agravar problemas como la miseria y el hambre.



En poco más de medio siglo, la tasa de natalidad en el país cayó de 45 nacimientos por cada mil habitantes, a mediados de los años 60, a menos de 15 a fines de la década pasada.



En 1985, apenas 3,8 % de los colombianos era mayor de 60 años. Según el Dane, a inicios de esta década el porcentaje superaba el 14 por ciento, acercándose a los 7 millones de personas. La entidad estima que ese ritmo de envejecimiento se mantendrá en los años venideros.



Las mujeres se han incorporado al mercado de trabajo, por lo que deciden no tener o tener menos hijos

TWITTER

Expertos de la Cepal lo advierten hace años. En julio de 2018, la investigadora Olga Lucía Acosta explicó en una reunión organizada por el Ministerio del Trabajo en Bogotá que la población colombiana está envejeciendo a unas tasas que significan un cambio demográfico más rápido de lo estimado.



“Eso obedece a que las mujeres se han incorporado al mercado de trabajo, por lo que deciden no tener o tener menos hijos e incluso, a una edad más joven, deciden no querer ser madres. Todo esto ha significado cambios profundos en la población”, destacó la experta.



A ello hay que agregar que la expectativa de vida se alargó en Colombia de manera significativa. Mientras que en 1960 era de 57 años, para 2022 fue de casi 77. Bajo ese ritmo de envejecimiento de la población, aun antes de la mitad del siglo, es probable que haya más adultos mayores que colombianos en edad de trabajar.



El desafío para la política de seguridad social y de pensiones es enorme: si cada vez hay más personas necesitadas de una pensión y en paralelo menos personas trabajando y haciendo aportes a la seguridad social, será inevitable el colapso del sistema pensional.



La población colombiana está envejeciendo a unas tasas que significan un cambio demográfico más rápido de lo estimado.

Una proyección que representa un serio desafío para las intenciones del actual gobierno, cuyo proyecto de reforma pensional pretende —de manera loable— otorgar una pensión a todos los adultos mayores, incluso si nunca cotizaron.



En el país, la edad de jubilación es de 62 años para los hombres y de 57 años para las mujeres. En Europa, esa edad oscila entre 66 y 68 años. Por eso, la frase del presidente Gustavo Petro en el sentido de que “primero renuncio antes que aumentar la edad de jubilación”, aunque suene muy popular, va en contravía de las evidencias que plantea una realidad tozuda.

