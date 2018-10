Censura durante visita de Granda a Venezuela y más noticias en fotos

Reuters

En Latinoamérica solo dos de cada 10 pacientes con hepatitis C están diagnosticados, lo que evita que una mayoría que la padece pueda ser tratado de manera eficiente, indicaron especialistas. "Los grandes retos para esta enfermedad son la atención y el diagnóstico oportuno, ya que el 80% de las personas que viven con el virus no son conscientes de su estado de infección y solo 20% está diagnosticado", dijo la doctora Margarita Dehesa. La hepatitis C es una enfermedad del hígado que es potencialmente mortal, ya que, de no ser tratada a tiempo, puede causar cirrosis hepática, insuficiencia renal y, en algunos casos, cáncer de hígado.