Así se ven desde el aire las capitales de países más pobres del mundo

10. Y por último, en el décimo lugar, está Afganistán, con un PIB per cápita de 577,21 dólares.



Su capital es Kabul. Su economía, mayormente, se sustenta del turismo y de la producción de gas natural, algodón, lana, alfombras y productos agrícolas. En los últimos años, su situación económica ha mejorado. A diferencia de las anteriores, la ciudad ha comercializado con Reino Unido, Francia, Alemania, Estados Unidos, India, Corea del Sur, Turkmenistán, Kenia, Rusia, Pakistán, China e Irán. El costo de vida también ha aumentado en la ciudad, sin embargo, esto ha sido un problema para los afganos no educados, quienes no pueden sostenerse a sí mismos.