Canibalismo: historias de terror que han ocurrido en la vida real

iStock

En el pueblo de Argoed, en Gales, se registró un caso de canibalismo en el 2014.



El protagonista fue Matthew Williams, un hombre de 34 años que atacó a una mujer en el cuarto de un hotel que funcionaba como un albergue para personas sin hogar.



Mandy Miles, la administradora del establecimiento, fue alertada de que Williams había ingresado acompañado a su habitación, lo que no estaba permitido.



"Toqué la puerta y no me abrió, así que intenté con el código de seguridad. Al entrar, vi a Matthew sobre la mujer, comiéndosele la cara", le contó Miles a la cadena 'BBC'.



De inmediato, avisó a las autoridades, quienes llegaron al lugar y, al intentar separar al hombre de la víctima, le dispararon con una pistola taser, causándole la muerte al agresor.