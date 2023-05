Brasil, Sudáfrica y Colombia son los tres países en los que mayor cantidad de personas creen en Dios o en una fuerza superior. Así lo encontró la más reciente encuesta del Instituto Ipsos, realizada en 26 países, con el fin de identificar tendencias religiosas y creencias en varias naciones.



A nivel mundial, según los resultados de Ipsos, el 40 por ciento de la población asegura que cree en Dios “como se describe en las Sagradas Escrituras”, mientras el 20 por ciento afirma creer en “un espíritu superior, pero no como se describe en las Escrituras”.

Al contrario, un 21 por ciento de la población señala que no cree en Dios ni en ningún espíritu superior, y el otro 19 por ciento no está seguro o no lo diría.



“Si bien la mayoría en 11 países cree en Dios como se describe en las Sagradas Escrituras, aquellos que dicen que no creen en Dios ni en ningún poder o espíritu superior constituyen una pluralidad en Japón y Corea del Sur, y en siete de los 10 países europeos encuestados”, señala Ipsos.



Ipsos encontró así dos claras tendencias respecto a la religión en el planeta: la primera, que el sur global es altamente religioso y difiere del norte global, que es "mayoritariamente secular" y recurre menos a las creencias religiosas.



El sur global es altamente religioso, según el análisis de la encuesta de Ipsos. Foto: iStock

La segunda tendencia que se identificó es que las creencias religiosas dependen en gran medida de la generación con la que se hable. Así, son los mayores quienes son más propensos a identificarse como cristianos (baby boomers), y los jóvenes los más inclinados a ser musulmanes o a hacer parte de cualquier otra fe diferente a la cristiana.



"En cada uno de los 16 países más católicos encuestados, el porcentaje de Gen Zers (nacidos en 1997 o después) que se identifican como católicos es menor que el porcentaje de baby boomers (nacidos en 1964 o antes) que lo hacen, en un promedio de 16 puntos", señala al respecto Ipsos.



Entonces, ¿qué países son los más creyentes? Esto reveló la encuesta.



Los países con más y menos creyentes

Así las cosas, Brasil se posiciona como la nación con mayor número de creyentes en alguna fuerza superior (89 por ciento en total), seguida de Sudáfrica (también con 89 por ciento). En la nación suramericana, por ejemplo, el 70 por ciento afirma creer en Dios tal como existe en las Escrituras y un 19 por ciento señala que cree en otra fuerza superior.



Al tiempo, solo un 5 por ciento de los encuestados en Brasil dicen no creer en nada.



En el caso de Colombia, el tercero con más creyentes en fuerzas superiores a nivel mundial (86 por ciento), 63 por ciento afirma creer en Dios, 23 por ciento en otra fuerza y solo un 6 por ciento asegura que no cree en nada.

Los países europeos y asiáticos reportan menor cantidad de creyentes. Foto: iStock

México, con un 85 por ciento de personas creyentes en Dios o en otras fuerzas; Perú, con 84 por ciento de creyentes; Turquía, con 82 por ciento; e India, con 81 por ciento; completan los primeros lugares de la encuesta con la mayor cantidad de personas que creen en Dios o en otras fuerzas o espíritus superiores.

Al contrario, son los países europeos y asiáticos los que reportan menor cantidad de creyentes. En Japón, por ejemplo, el 38 por ciento de los encuestados no cree en nada. Solo un 3 por ciento asegura que cree en Dios y un 16 por ciento en algún tipo de fuerza superior.



Corea del Sur, Países Bajos, Suecia, Bélgica, Gran Bretaña y Francia también se ubican en los últimos lugares en el número de creyentes.



En Corea del Sur, según Ipsos, un 44 por ciento no cree en ninguna clase de Dios, mientras en Países Bajos el porcentaje de 'no creyentes' se ubica en 42 por ciento.



En los demás -Suecia, Bélgica o Gran Bretaña-, el porcentaje de personas que no creen en nada es del 39 por ciento.

La encuesta de Ipsos también evidencia que las mujeres son las más propensas a creer en Dios o fuerzas superiores. 62 por ciento de las que participaron en la encuesta dijeron creer en Dios o en algún otro ser superior, frente a un 59 por ciento de los hombres que se identificaron como creyentes.

Ipsos también le preguntó a los encuestados por el papel que tiene en sus vidas la creencia en un Dios o en un ser superior.



En ese aspecto, tres de cada cuatro personas aseguraron que su creencia "les ayuda a superar las crisis, les da sentido a su vida y les hace más felices".



En Colombia, por ejemplo, el 89 por ciento afirmó que creer en Dios o en fuerzas superiores le permite superar las crisis como enfermedades, conflictos, catástrofes, entre otras.



Tres de cada cuatro personas aseguraron que creer en Dios o en otros espíritus o fuerzas superiores "les ayuda a superar las crisis y les da sentido a su vida. Foto: iStock

La encuesta también encontró que un 54 por ciento de las personas creen que las prácticas religiosas son factores importantes en la vida moral de las personas, un 48 por ciento cree que las personas que practican una religión son más felices y un 37 por ciento cree que quienes practican la fe religiosa son mejores ciudadanos.



Al contrario, un 47 por ciento de quienes respondieron la encuesta Ipsos aseguraron que "la religión hace más mal que bien en el mundo".



Son India, Suecia, Gran Bretaña, Bélgica y Países Bajos los lugares en donde un porcentaje más alto de la población cree que la religión hace más daño que bien a la humanidad.

El cielo y el infierno

La encuesta de Ipsos también preguntó por otras creencias como el cielo, el infierno o los fantasmas.



A nivel mundial, un 52 por ciento de las personas creen en el cielo. Una vez más, Brasil y Perú se constituyen como los países en los que mayor cantidad de encuestados creen (79 por ciento).



Al contrario, en Bélgica (22 por ciento), Japón (28 por ciento) y Francia (31) los ciudadanos creen menos en el cielo.



Respecto a los espíritus sobrenaturales como ángeles, demonios o fantasmas, un 49 por ciento afirmó creer en ellos. 41 por ciento dijo creer en el infierno y un 41 por ciento en el diablo.

En la encuesta, el 41 por ciento dijo creer en el infierno. Foto: iStock

En Colombia, un 78 por ciento afirmó creer en el cielo, 68 por ciento en los espíritus sobrenaturales, 58 por ciento en el infierno y 61 por ciento en el diablo.



Según la encuesta de Ipsos, en cuanto más jóvenes eran los encuestados más probable era que creyeran en el cielo, el infierno, el diablo o los fantasmas y otros espíritus.



"En muchos de estos países, especialmente en los del norte y oeste de Europa, la prevalencia de estas creencias es más alta entre los Gen Z que entre los boomers en más de 20 puntos porcentuales", concluye el informe.



Ipsos también preguntó por la asistencia a lugares de culto o la tolerancia hacia otras creencias religiosas.



¿Y usted, en qué cree? ¿Está de acuerdo con los resultados de la encuesta?

ANGIE NATALY RUIZ HURTADO

REDACCIÓN INTERNACIONAL

EL TIEMPO