El secretario norteamericano de Estado, Antony Blinken, y el ministro de Exteriores ruso, Seguéi Lavrov, mantuvieron una breve conversación en los márgenes de la reunión ministerial del G20 en Nueva Delhi, el primer cara a cara entre ellos desde que comenzó la guerra de Ucrania.



Blinken indicó que durante su breve contacto con su homólogo ruso le pidió poner "fin a esta guerra de agresión" librada por Rusia en Ucrania



Además, el secretario de Estado norteamericano le pidió a Lavrov que se retome el tratado "Nuevo START", el único de reducción de armas nucleares entre los dos países, el cual Vladímir Putin rompió el mes pasado.



"Blinken solicitó contactar con Lavrov. Sobre la marcha, en el marco de la segunda sesión del G20, Serguéi Víctorovich (Lavrov) conversó (con él). No se trata de una negociación o una reunión", dijo la portavoz de Exteriores de Rusia, María Zajárova, a la prensa.



"Le dije al ministro (ruso) de Relaciones Exteriores lo que yo y tantos otros hemos dicho la semana pasada en la ONU y lo que tantos ministros de Exteriores dijeron hoy en el G20: ponga fin a esta guerra de agresión, comprométase con una diplomacia que pueda producir una paz justa y duradera", indicó Anthony Blinken.



Medios estadounidenses como The Washington Post ofrecieron detalles del encuentro entre Blinken y su homólogo, el primer cara a cara entre ellos desde que comenzó la guerra de Ucrania.



Citando como fuente a un alto funcionario del Departamento de Estado, el periódico detalló que Blinken señaló tres puntos a Lavrov: la firma del mencionado tratado nuclear; que Estados Unidos continuará apoyando a Ucrania en su defensa contra Rusia "durante el tiempo que sea necesario"; y que Rusia debería liberar a Paul Whelan, un ciudadano estadounidense encarcelado.

Los ministros de Exteriores del G20 fracasaron este jueves en su intento de alcanzar un acuerdo conjunto debido a las posiciones divergentes sobre el conflicto en Ucrania. Foto: EFE

Fue Blinken quien solicitó el encuentro, algo que sugiere, según el diario, que la administración de Joe Biden quiere mantener abiertas las líneas de comunicación con Rusia pese a su apoyo incondicional a Ucrania.

No hay planes de verlos

en el G20, aunque sospecho que seguramente estaremos juntos en sesiones grupales de

La portavoz de Exteriores de Rusia, María Zajárova, dijo a la prensa que Blinken solicitó contactar con Lavrov "sobre la marcha, en el marco de la segunda sesión del G20" y precisó que "no se trata de una negociación o una reunión".



Lavrov, quien llegó a Nueva Delhi el martes, mantuvo entrevistas con sus homólogos de China, Brasil, India y Turquía.



En agosto del año pasado ambos diplomáticos coincidieron en una reunión ministerial de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) en Nom Pen, pero no mantuvieron ninguna conversación. Más tarde, Lavrov aseguró que no vio que Blinken tuviera deseo de conversar.

Blinken señaló este miércoles por su parte en Uzbekistán, antes de viajar a la India, que no planeaba reunirse con Lavrov en el G20 (el grupo de las principales economías ricas y en desarrollo del mundo) y que tampoco lo haría con su par chino, Qin Gang.



"No hay planes de verlos en el G20, aunque sospecho que seguramente estaremos juntos en sesiones grupales de un tipo u otro", indicó Blinken en Tashkent, la capital uzbeka, desde donde viajó a Nueva Delhi.



El tratado Nuevo START fue firmado en Praga el 8 de abril de 2010 por los entonces presidentes de EE.UU., Barack Obama, y de Rusia, Dmitri Medvédev.



El tratado limitó el número de armas nucleares estratégicas, con un máximo de 1.550 cabezas nucleares y 700 sistemas balísticos para cada una de las dos potencias, en tierra, mar o aire.



Durante el último discurso sobre el estado de la nación el pasado 21 de febrero, Putin anunció en su mensaje que Rusia se veía obligada a congelar su participación en el tratado debido a la política de Occidente.

