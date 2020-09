Berlín exige que el acuerdo de UE y Mercosur incluya el tema ambiental

Alemania insistió este jueves en la necesidad de que los objetivos del Acuerdo de París contra el cambio climático aparezcan de forma "explícita" en el tratado comercial entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur.

Así lo subrayó el ministro alemán de Exteriores, Heiko Maas, al participar por videoconferencia en el Día de América Latina que organiza anualmente la Asociación América Latina (LAV) de Alemania para reforzar los lazos políticos y económicos entre los dos continentes.



"Para el tratado EU-Mercosur necesitamos soluciones constructivas. La tala y los incendios forestales en el Amazonas tienen consecuencias graves para el cambio climático. Por eso es tan importante que el tratado incluya de forma explicita el cumplimiento del Acuerdo de París", argumentó Maas.



Este acuerdo, concebido en 2015, obliga a todos los firmantes -entre los que se encuentran todos los países salvo algunas excepciones como Estados Unidos- a tomar las medidas necesarias para evitar que la temperatura global suba más de dos grados centígrados frente a los valores preindustriales.



La postura alemana, ya conocida, provocó fuertes reacciones en América Latina, especialmente en el Gobierno brasileño y es uno de los motivos por los que el tratado comercial no logra dar sus últimos pasos.



"El tratado debe ser una señal a favor del libre comercio basado en reglas, la competencia justa y sobre todo de la sostenibilidad. Eso nos beneficiaría a ambos lados del Atlántico", agregó el ministro alemán.

¿Con qué otros países coincide Berlín?

Los Gobiernos de algunos países, como Francia y Países Bajos, se mostraron reticentes a apoyar la ratificación con el argumento de que la apertura del mercado europeo para productos agrícolas del Mercosur puede aumentar la deforestación en la Amazonía.

Jair Bolsonaro, presidente de Brasil.

Estos países criticaron especialmente la gestión ambiental del presidente brasileño, Jair Bolsonaro, y exigieron que el líder ultraderechista se comprometa con políticas de preservación de la Amazonía y con el cumplimento de los compromisos del Acuerdo de París sobre cambios climáticos.



"Las relaciones entre la UE y el Mercosur están en el tope de nuestra agenda. El acuerdo está pasando ahora por una verificación jurídica y lingüística y será presentado a comienzos de 2021. Y, si todo ocurre bien, el Parlamento Europeo podrá aprobarlo en 2021", dijo el presidente de la Comisión de Asuntos Externos del Parlamento Europeo, el alemán David McAllister.



"Desde mi punto de vista, ese acuerdo es histórico. No sólo en el área económica, sino también política. Ponerlo en marcha haría con que la Unión Europea quedase por delante de Estados Unidos y de China en cuanto a acuerdos comerciales mundiales y contribuiría para la consolidación de los vínculos entre nuestros dos continentes", aseguró el parlamentario europeo en su defensa del acuerdo.



El legislador admitió que no siempre la Unión Europea y el Mercosur tienen el mismo punto de vista en torno a los cambios climáticos, pero alegó que pueden buscar consensos y cooperar.



"El clima es un área en la que los países de Latinoamérica no sólo pueden ofrecer contribuciones para reducir las emisiones contaminantes, sino también ejercer un papel de liderazgo", afirmó.



La última amenaza a la ratificación del acuerdo la manifestó Francia la semana pasada al reiterar su rechazo al pacto por motivos medioambientales y exigirle a los países del Mercosur más protección para la Amazonía y un mayor compromiso con el Acuerdo de París.



El presidente francés, Emmanuel Macron, ya había amenazado con vetarlo en agosto de 2019 cuando los incendios de la Amazonía, provocados en su mayoría por la deforestación, generaron indignación mundial.



En respuesta al Gobierno francés, la Cancillería brasileña alegó en un extenso comunicado que la no aprobación del acuerdo puede ser contraproducente y agravar las problemáticas ambientales en el Mercosur y la deforestación en la Amazonía.

David McAllister., presidente de la Comisión de Asuntos Externos del Parlamento Europeo.

"La no entrada en vigor del acuerdo enviaría un mensaje negativo y establecería un claro desincentivo a los esfuerzos del país por fortalecer aún más su legislación ambiental", aseguró la nota.

¿Por qué es importante que el acuerdo siga adelante?

McAllister, también pidió este jueves que ambas partes tengan cuidado con el acuerdo de libre comercio entre Mercosur y la Unión Europea, que exigió 20 años de negociaciones, ante las posiciones críticas que vienen surgiendo.



El eurodiputado alemán dijo que considera que el acuerdo es histórico e importante para la Unión Europea y admitió que los aspectos ambientales del mismo vienen siendo debatidos con vehemencia en algunos países europeos, pero aclaró que esos cuestionamientos no son compartidos por todos los miembros de la UE.



"Fueron necesarios 20 años para negociar el acuerdo y es necesario ser muy cuidadoso ahora en el momento de ratificarlo. Tenemos que tener mucho cuidado con los detalles para no echar todo a perder", dijo McAllister en un seminario virtual organizado en Brasil.

"Hay debates en algunos países miembros, que están preocupados con percepciones sobre el desarrollo sustentable abordadas en los acuerdos. En algunos países los debates son más acalorados que en otros", agregó en su pronunciamiento en la XVII Conferencia de Seguridad Internacional del Fuerte de Copacabana, un evento que se realiza anualmente en Río de Janeiro y que por primera vez fue celebrado virtualmente.



El presidente de la Comisión de Asuntos Externos de la Eurocámara dijo que, pese a las divergencias, es necesario que el acuerdo sea ratificado por los parlamentos de los 27 países de la Unión Europea, por los 4 del Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) y por el propio Parlamento Europeo.



McAllister afirmó que el Parlamento Europeo está analizando de forma "muy criteriosa y rigurosa" el acuerdo y que está consultando todas las partes y analizando detalladamente las críticas, manifestadas principalmente por parlamentarios de Francia y Alemania.



El acuerdo político entre la UE y el Mercosur, anunciado en junio de 2019 al término de dos décadas de negociaciones, depende de su ratificación en los parlamentos para entrar en vigor.



