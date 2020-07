¿Quién es el abogado que contrató Álex Saab para su defensa?

Este lunes, se conoció que Álex Saab, acusado de ser testaferro de Nicolás Maduro y quien según confirmó su defensa la isla de Cabo Verde ya aprobó su extradición a EE. UU., contrató al exjuez español Baltasar Garzón para el proceso que actualmente enfrenta.



(Noticia de contexto: Saab contrata a Baltasar Garzón para demandar a EE. UU. y a Cabo Verde)

Así lo confirmó la agencia Efe, la cual además explicó que el propósito de Garzón es preparar la defensa del empresario barranquillero en las demandas contra Estados Unidos y Cabo Verde ante organismo judiciales internacionales y de ese país insultar de África occidental.



En concreto, el exjuez, que ejerce como abogado, va a "liderar un proceso contra EE. UU, y Cabo Verde ante el Tribunal Internacional (de Justicia) de La Haya por la violación de la inmunidad jurisdiccional de Álex Saab en cuanto enviado especial de Venezuela", explicó el abogado de Saab, José Manuel Pinto Monteiro por teléfono a Efe en Praia, la capital caboverdiana.



Pero, ¿por qué llamó la atención que Saab haya contratado a Garzón?



Garzón dirige actualmente el bufete Ilocad, con sede en Madrid, y entre sus clientes se encuentra el fundador de WikiLeaks, Julian Assange, preso en el Reino Unido a la espera de que se decida si debe ser extraditado a Estados Unidos.



En su carrera como juez, Garzón cobró fama internacional por dictar en 1998 un auto de procesamiento contra el exdictador chileno Augusto Pinochet por la muerte y tortura de ciudadanos españoles durante su mandato (1973-1990) lo que le mantuvo detenido durante casi cinco meses en Reino Unido, aunque al final no fue extraditado a España.



Garzón también estuvo involucrado sobre asuntos delicados en España, como la trama Gurtel, la red de corrupción vinculada a la financiación ilegal del Partido Popular.



"Por la instrucción de esta última, en mayo de 2012, el Tribunal Supremo le inhabilitó para ser juez durante once años", se lee en una entrevista de 2014 que le hizo la revista Bocas. De hecho, por cuenta de esa sanción, Garzón no puede ejercer la profesión en España hasta el 2021.



En esa publicación también se explicó que Garzón fue quien desmanteló la red de narcotráfico más grande de España, investigó los actos terroristas de ETA y sentó en el banquillo de los acusados a banqueros, policías y políticos.



