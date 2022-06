La alta comisionada de las Naciones Unidas para los derechos humanos, Michelle Bachelet, anunció hoy que no se presentará a un nuevo mandato, que asumió en 2018 y que concluirá en breve.



“Esta sesión histórica será la última en la que compareceré", dijo Bachelet al final de un discurso en el que repasó la situación de los derechos y libertades fundamentales en el mundo ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

Este anuncio se produce en medio de las críticas que Bachelet ha recibido por la manera en que realizó recientemente una visita oficial de China, en la que debía interesarse por la situación de la minoría musulmana uigur, sujeta a represión por parte de Pekín, según han confirmado diversas entidades de derechos humanos.



El mandato de alto comisionado de derechos humanos, creado en 1993, dura cuatro años y sólo ha sido renovado en una ocasión, cuando lo ostentaba la sudafricana Navy Pillay (2008-2014).

Varias movilizacones se han levantado contra los abusos a la etnia uigur. Foto: Efe

El secretario general de Naciones Unidas, actualmente Antònio Guterres, es el encargado de proponer a una personalidad para el cargo, y su propuesta debe ser aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas.



La declaración de Bachelet da a entender que la expresidenta chilena ya no estará al frente del principal órgano de derechos humanos de Naciones Unidas en la siguiente sesión del Consejo de Derechos Humanos iniciado hoy, que se celebrará del 12 de septiembre al 7 de octubre.

Bachelet responde a críticas

En declaraciones a la prensa en Ginebra, Bachelet aseguró que hace alrededor de dos meses le comunicó que no quería ser reelecta a Guterres, por lo cual descartó que las críticas que ha recibido por su reciente visita a China hubieran precipitado la decisión.



“He sido presidenta dos veces, así que he recibido muchísimas críticas en mi vida. Esa no es la razón por la que tomo decisiones”, dijo la alta comisionada, quien fue enfática en que los motivos por los que no buscará un segundo mandato son estrictamente personales.



“Mi familia y mi país me necesitan: Chile está viviendo un momento histórico y quiero estar cerca. También quiero dedicarle tiempo a mi familia. Después de todos estos años de haber sido ministra, presidenta, directora de ONU Mujeres, presidenta de nuevo y alta comisionada de la ONU, creo que es hora de volver”, concluyó.





REDACCIÓN INTERNACIONAL

*Con información de Efe

