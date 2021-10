Australia reabrirá sus fronteras por primera vez desde 2020

Aunque el coronavirus sigue presente en el mundo, los esquemas de vacunación en varios países han permitido un retorno gradual a ‘la normalidad’ –o al menos a un serio atisbo de las rutinas cotidianas anteriores al covid-19–.



El progreso de inmunización de algunos territorios permitió el retorno de escenarios restringidos y afectados durante el primer año de pandemia. Se podría hablar, por ejemplo, de la vida nocturna y del ocio, así como del turismo y del comercio en general.



El turno de darle ‘luz verde’ a la reapertura es para Australia.

El gobierno del país oceánico anunció este viernes que dentro de un mes volverá a abrir las fronteras internacionales, las cuales ‘bajaron el telón’ en marzo de 2020.



La condición indispensable, según precisó el primer ministro Scott Morrison en rueda de prensa, es alcanzar el 80 % de población inmunizada. Y este considerable porcentaje, se prevé, llegará a finales de octubre e inicios de noviembre.



“Muchos países de todo el mundo ya han reabierto de forma segura los viajes internacionales y pronto será el momento de que Australia dé el siguiente paso”, indicó Morrison durante el anuncio de la reapertura.

¿Qué condiciones trae la reapertura?

Australia se prepara para abrir fronteras en noviembre. Foto: iStock

Si bien Morrison no brindó mayores detalles sobre el despliegue del turismo desde noviembre –un sector económico golpeado por las restricciones–, se indicó que los australianos o residentes en el país podrán salir del territorio, sin embargo, al volver tendrán que cumplir una cuarentena de siete días en sus viviendas.



Una situación similar ocurre con la llegada de extranjeros: deberán cumplir un resguardo de catorce días. Lo mismo ocurre si llegase a ingresar con una vacuna no autorizada por Australia.



En ese país, según la página oficial del Gobierno, se aprobaron los biológicos de cuatro compañías: Pfizer, AstraZeneca, Johnson & Johnson y Moderna.



Algunos medios especulan que aquellas poblaciones para las cuales aún no se ha aprobado la vacunación –como los niños menores de 12 años o quienes por ciertas afecciones no pueden recibir la dosis– podrían ingresar cumpliendo los protocolos de bioseguridad, aunque no se ha precisado si también tendrán que cumplir un período de cuarentena.



Según lo indicado por Morrison, la reapertura empezaría en Nueva Gales del Sur y se iría evaluando en otros territorios dependiendo las tasas de vacunación respectivas.



La planeación general asegura que, para noviembre, cuando Australia vuelva a ser un destino internacional, el 80 % de la población tendrá la vacuna contra covid, lo cual reduciría el riesgo de una letal propagación masiva de covid-19.



“Más allá de la prisa inicial, la demanda actual de vuelos internacionales dependerá en gran medida de los requisitos de cuarentena. El cambio a una cuarentena domiciliaria de siete días para los australianos completamente vacunados con una prueba negativa es un gran paso para reducir esto más cerca de lo que se está convirtiendo en estándar en muchos países en el extranjero, que es un programa de prueba y lanzamiento”, indicó Alan Joyce, CEO de la aerolínea Qantas Group, una de las más importantes del país oceánico, en conversación con el medio ‘Mirror’.



De hecho, Joyce confirmó que desde hace unas semanas empezó a vender reservas para vuelos dado que el anuncio de la reapertura era ‘un secreto a voces’ teniendo en cuenta el alivio en el número de contagios y el avance considerable de vacunación.

Los rebrotes de covid-19 en Australia llevaron a tomar medidas rigurosas de seguimiento por parte de las autoridades médicas. Foto: EFE

El primer caso de covid-19 en Australia se registró el 25 de enero de 2020, cuando el virus apenas era una ‘especulación’ para muchos escépticos.



Se trató de un hombre que viajó desde Wuhan, epicentro de la pandemia, a Melbourne.



Ante el aumento de los casos Australia decidió cerrar fronteras el 20 de marzo de ese mismo año. Un día después, según el registro de los medios locales, impuso medidas restrictivas como el distanciamiento social, el uso obligatorio de tapabocas y la migración a la virtualidad tanto para escuelas como para los empleos que podían llevarse a cabo desde casa.

Su ‘alerta temprana’ logró evitar un brote inmenso en la isla. La pronta acción del país lo hizo destacarse como uno de los de mejor manejo de la pandemia.



Hasta el momento Australia ha registrado más de 107 mil contagios –desde julio de este año enfrentó una ‘tercera ola’ que va cediendo– y poco más de 1300 muertes por el virus.

Millones de personas en el Gran Sidney y sus alrededores han entrado en un confinamiento de 14 días mientras las autoridades intentaban recuperar el control de un brote de covid, a mediados de julio. Foto: Mick Tsikas. EFE

El 21 de febrero de 2021, una mujer, de 84 años y sobreviviente a la Segunda Guerra Mundial, fue la primera vacunada en el país oceánico. Desde entonces la campaña ha avanzado a ‘pasos agigantados’, lo cual permitió, desde hace al menos un mes, pensar en el aviso de la reapertura de fronteras.



En Australia se han administrado alrededor de 27.8 millones de dosis, lo cual equivale a la inmunización total del 43,6 % de la población. Las entidades gubernamentales, analizando el ritmo de la inoculación por semana y por día, consideran que en noviembre casi la totalidad de los australianos tendrá al menos una primera dosis del biológico.

