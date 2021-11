Australia busca recuperar a trabajadores extranjeros con estos incentivos

Australia atraviesa una crisis laboral crónica que impide que los locales comerciales se mantengan en pie debido a la falta de mano de obra en el mercado.

A raíz de la pandemia por covid-19 y los bloqueos impuestos por este país para frenar la propagación del virus, los trabajadores extranjeros que cubren buena parte del músculo de trabajo de esa nación volvieron a sus territorios de origen al verse damnificados por las estrictas leyes de aislamiento y cierre de comercios, según informó la cadena de noticias británica 'BBC'.

Australia incentiva a mano de obra extranjera con incentivos como: pago de tiquetes, hospedaje y bonos de alimentación. Foto: iStock

Ahora que la economía australiana volvió a reactivarse no hay suficientes empleados para suplir las necesidades de una sociedad ansiosa por retomar su vida común y corriente luego de meses de encierro.



“Este es el peor momento que he visto en lo que respecta a la escasez de mano de obra en la industria (...) El problema de la dotación de personal es imposible”, mencionó al medio citado el distinguido chef Neils Perry, quien tiene un restaurante en un exclusivo lugar de Sidney.



Por esta razón, algunas empresas han pedido al Gobierno que organice algún plan de acción que facilite el regreso de mano de obra extranjera y que ayude a la reactivación, de lo contrario seguirán en un estancamiento comercial.



Algunos empresarios como Perry han determinado que la situación es un “freno de mano real”.



De igual forma, las empresas no han esperado a que se tomen medidas desde la esfera política y ya han implementado algunos incentivos para atraer trabajadores al país.

Algunos incentivos

La necesidad de las empresas es tan urgente que ofrecen pagar los vuelos y hospedajes a quienes estén interesados y ofrecerles bonos de comida para su manutención diaria. Incluso, a algunos ciudadanos británicos se les ha ofrecido pagar el costo de sus visas de trabajo.

Camareros, profesionales en hotelería y turismo, pescadores, pasteleros, carniceros son algunas de las labores que tienen más déficit de empleados, pues según señaló la 'BBC' la mano de obra que ocupaban estos cargos salió del país debido a la emergencia sanitaria.



El director ejecutivo de Australian Veneu Co, Paul Waterson, dijo al medio citado que espera gastar tres millones de dólares para volver a traer a la mano de obra extranjera que tenía en sus locales comerciales hasta antes de la propagación del covid-19.



La falta de trabajadores es un problema de décadas

Durante décadas Australia se ha enfrentado a un problema de mano de obra local fuertemente marcada, por lo que la imigración ha sido el salvavidas de las empresas para generar recursos y hacer funcionar sus emprendimientos.

A raíz de la presente crisis laboral este país ha mirado hacia los refugiados de diversos países de África y Asia que han llegado al territorio en búsqueda de un mejor futuro.

Ciudadanos de países como Irak, Afganistán, República Democrática del Congo y Myanmar ven posibilidades de crecimiento en esta nación oceánica.



“La economía australiana definitivamente puede beneficiarse al incorporar refugiados a la fuerza laboral. Ha habido una investigación reciente de la consultora Deloitte que mostró que aumentar la entrada de refugiados significa miles de millones de dólares a favor de la economía australiana”, dijo a el medio británico Betania Skudlarek, profesora de la Facultad de Negocios de la Universidad de Sidney.



Sin embargo, tan solo el 6 por ciento de esta población migrante consigue trabajo durante los primeros seis meses desde su arribo, por lo que es posible que estas personas ocupen los puestos libres que dejaron otros extranjeros.

