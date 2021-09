Las claves de la polémica que generó el acuerdo de defensa Aukus

Estados Unidos, Australia y Reino Unido firmaron la pasada un pacto de defensa que provocó la furia de Francia y China.



El pacto, llamado Aukus por las iniciales en inglés de los tres países anglosajones, tiene como objetivo reforzar la cooperación en tecnologías avanzadas de defensa, como inteligencia artificial y vigilancia de larga distancia, además de proveer de submarinos de propulsión nuclear a la flota australiana, algo que no ha sentado nada bien en Pekín.

¿Por qué levantó tanto descontento este pacto? A continuación, le explicamos punto por punto qué hay detrás de este acuerdo.



Lo que dijo China

China acusó la semana a los tres países de "socavar la estabilidad y la paz regional" tras firmar el pacto Aukus.



"Este tipo de cooperación socava gravemente la paz y la estabilidad regionales, así como los esfuerzos internacionales por la no proliferación nuclear", afirmó en rueda de prensa el portavoz del Ministerio de Exteriores Zhao Lijian, en referencia a que la nueva alianza proveerá a la flota australiana de submarinos de propulsión nuclear.



"El pacto muestra igualmente cómo estos países utilizan las exportaciones nucleares como herramienta geopolítica. Es extremadamente irresponsable. Deberían abandonar su mentalidad de guerra fría y hacer más para contribuir a la paz y la estabilidad. De lo contrario, acabarán haciéndose daño a sí mismos", aseguró el portavoz.



Zhao Lijian, portavoz de asuntos exteriores de China. Foto: EFE

¿Por qué Francia también se molesto?

En principio, Australia debía comprar a Francia una serie de submarinos. Sin embargo, tras la firma del Aukus, el gobierno australiano echó para atrás la promesa de compra, algo que París rechazó rotundamente.



Francia acusó el sábado a Australia y a Estados Unidos de mentir sobre la ruptura de un contrato australiano para comprar submarinos franceses y habló de "grave crisis" entre aliados, tras la llamada a consultas de sus embajadores en Canberra y Washington.



En declaraciones a la televisión France 2, el ministro de Relaciones Exteriores, Jean-Yves Le Drian, afirmó que se trata de una "crisis grave" y denunció "mentira (...), una duplicidad (...), una gran ruptura de confianza" y un "desprecio" por parte de los aliados de Francia.

El canciller francés, Jean- Yves Le Drian. Foto: AFP

Corea del Norte también se metió en la polémica

Corea del Norte condenó este lunes el pacto Aukus y dijo que tomará las medidas oportunas si ve impactada su seguridad.



Pionyang acusó a los firmantes, y principalmente a Washington, de "alterar el equilibro estratégico en la región de Asia-Pacífico" y desencadenar una carrera de armamento nuclear con un pacto al que tildó de "extremadamente indeseable y peligroso", en un comunicado del Ministerio de Exteriores publicado hoy por la agencia de noticias estatal KCNA.



Unión Europea respalda a París

La Unión Europea salió en respaldo de Francia. El tratamiento reservado a París por parte de Australia, en el contexto de la alianza con Estados Unidos y Reino Unido, es "inaceptable" y el caso requiere un profundo análisis, afirmó este lunes la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a la red CNN.



"Uno de nuestros Estados miembros ha sido tratado de una forma inaceptable. Queremos saber qué sucedió y por qué", dijo Von der Leyen, en referencia a la cancelación de un multimillonario contrato de submarinos entre Francia y Australia.



El anuncio de la nueva alianza militar que une a Washington, Londres y Canberra se convirtió en un importante problema diplomático ya que la UE, un aliado, nunca fue informado sobre lo que los tres países estaban negociando.

¿Cómo reaccionaron Washington, Londres y Canberra?

Los tres países anglosajones han tratado de bajarle el tono a la disputa.



El primer ministro británico, Boris Johnson, aseguró este lunes que la relación del Reino Unido con Francia es "indestructible" y defendió que el nuevo acuerdo de defensa con Australia y Estados Unidos, que ha causado un importante malestar en París, no busca enfadar ni excluir a nadie.



"El Reino Unido y Francia tienen, yo creo, una relación muy importante e indestructible y, por supuesto, hablaremos con todos nuestros amigos sobre cómo hacer que el pacto Aukus funcione. No es excluyente, ni divisivo y no tiene por qué serlo", señaló Johnson preguntado en una conferencia de prensa en la sede de la ONU.



"Francia es un socio vital" en la región indopacífica y "en muchos otros campos", aseguró el jefe de la diplomacia norteamericana, Antony Blinken. "Ya lo era desde hace tiempo, y lo seguirá siendo en el futuro", agregó.



REDACCIÓN INTERNACIONAL

*Con información de AFP y EFE

