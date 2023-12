Un adolescente muere tras sufrir un ataque de un tiburón en el sur de Australia

Un adolescente, cuya edad no fue precisada, ha muerto este jueves a raíz de un ataque de un tiburón en una recóndita zona costera del sur de Australia, informó la Policía.



El ataque ocurrió alrededor de la 13:30 hora local (3:00 GMT) en la playa Ethel, cerca del Parque Nacional Innes, en el estado de Australia del Sur, explicó en un comunicado la Policía de esta jurisdicción australiana.



(Lea: Tiburón le arrancó la pierna a un hombre que durante 30 segundos luchó por su vida)

En un primer momento, las autoridades apuntaron que los servicios de emergencia habían sido movilizados hasta el lugar para atender a la víctima que sufría heridas de gravedad.



Sin embargo, horas después indicaron que el varón, cuya edad no fue precisada, falleció por las lesiones y "el cuerpo del adolescente fue recuperado del agua".



En octubre se registraron dos ataques de escualos en aguas de esta región, con resultado de la muerte de un surfista de 55 años y otro que ocasionó heridas en la pierna de una nadadora que sobrevivió al ataque.



En mayo, otro hombre, de 46 años, perdió la vida mientras surfeaba al sufrir un ataque de tiburón en una playa de la ciudad costera de Elliston, también en Australia del Sur, mientras que en febrero una adolescente de 16 años perdió la vida a raíz de un ataque de un tiburón en un río de Australia Occidental.



Pese a ello, los ataques de tiburones contra los seres humanos no son habituales y, según el último informe anual del Archivo Internacional de Ataques de Tiburones (ISAF, en inglés) de la Universidad de Florida), en 2022 se registraron 57 ataques no provocados de tiburones en todo el mundo, la cifra más baja de los últimos diez años.



EFE