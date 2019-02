Así operan los ‘coyotes’, los traficantes ilegales de migrantes

Tras las históricas condenas que Estados Unidos profirió contra dos ‘coyotes’ colombianos (de 45 y 50 años de cárcel) se conocieron detalles macabros de cómo estos hombres organizan el tráfico ilegal de migrantes que buscan llegar hasta Estados Unidos.

Pero esas prácticas de ‘coyotes’ no es nueva, es ampliamente conocida en México (y en otros países del mundo) y cada tanto tiempo los medios de comunicación dan detalles de cómo funcionan estos grupos de personas. También se habla sobre las condiciones a las que se someten quienes esperan cruzar fronteras sin la documentación en regla buscando unas mejores condiciones de vida.



El término, según un artículo publicado por El Comercio (GDA), de Perú, surgió en la década de los 50 y apela al animal salvaje que habita en zonas semidesérticas. “Los coyotes actúan en manada, mayormente por las noches y a escondidas, como también lo hacen estos hombres”, agrega el artículo.



La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) explica que los delincuentes se lucran con el tráfico ilícito de migrantes a través de fronteras y entre continentes.



Lo que le preocupa a organizaciones en todo el mundo, como es el caso de la ONU y Amnistía Internacional, es que los migrantes son objeto de explotación y abuso cuando deciden pagarle a un ‘coyote’ para que los lleve de un país a otro.



“Sus vidas y seguridad muchas veces corren peligro: se pueden asfixiar en el interior de contenedores, perecer en el desierto o ahogarse en el mar mientras son conducidos por contrabandistas que se lucran con un tráfico en el que lo migrantes son mercancías”, señala la UNODC.



La Patrulla Fronteriza de Estados Unidos (encargada de evitar el tráfico ilegal de personas) ya dio a conocer cifras durante el 2019. En lo que va corrido en este año, esa autoridad reportó que ha detenido a 60 grupos de 100 o más inmigrantes, frente a 13 durante todo el 2018.



La mayor parte de las personas atrapadas cruzando la frontera ilegalmente eran hombres mexicanos, pero ahora las familias centroamericanas y los menores que llegan sin compañía representan alrededor del 60 por ciento de los detenidos, según datos oficiales.

Muchos indocumentados se ven obligados a resistir a las inclemencias y los malos tratos durante el periodo que viajan con los coyotes. Foto: Reuters

¿Cómo operan?

En el 2017, El Universal, de México, publicó la historia de Hipólito Acosta, un agente encubierto que se adentró en el temible mundo de los coyotes. Sus memorias quedaron consignada en el libro ‘Inmersos en las sombras’.



En el texto se relata que “existe una relación de depredador y presa entre ambos” (coyotes e indocumentados). Acosta, quien nació en Estados Unidos, narra que su herencia mexicana le permitió infiltrarse en ese mundo y hacerse pasar como inmigrante indocumentado y conocer desde adentro la operación del tráfico ilícito de personas.



“Me agarré a los puños, me arrastró un carro, me apuñalaron, me metieron en una cárcel mexicana cuando quedé al descubierto, y me amenazaron (de muerte) con bastante regularidad”, dijo.



Por otro lado, un coyote entrevistado por la cadena británica BBC declaró en el 2017 que “la mafia de indocumentados no va a parar” y aseguró que llega a transportar más de 600 personas al mes.



Entre las tarifas que dio para dar cuenta de hasta dónde puede llegar este flagelo arranca desde los 5 mil dólares y pueden ascender hasta los 12 mil, para un viaje desde los Nogales, en México, hasta Tucson, en EE. UU., ambos localidades fronterizas entre ambos países. Otras investigaciones estiman que los precios pueden variar entre los 2 mil y 10 mil dólares, dependiente del lugar de origen de la persona.



Los datos de la ONU indican que anualmente hay cerca de 3 millones de entrada ilegales a Estados Unidos. “La mayoría de los migrantes entran clandestinamente en camiones que pasan la frontera. Se han observado de viajes que se han hecho a pie, por ferrocarril o incluso por túneles especiales”, agrega Unodc.



Entretanto, la misma oficina estima que alrededor de 55.000 migrantes son objetos de tráfico ilícito de África oriental, septentrional y occidental a Europa y producen un ingreso cercano a los 150 millones de dólares para los delincuentes. Además, durante 1996 y 2011 como mínimo 1.691 personas perdieron la vida en viajes por el desierto, y en 2008 solamente se produjeron 1.000 muertes en viajes oceánicos.



Redacción APP

*Con información de agencias, El Universal, de México, y El Comercio, de Perú (GDA)