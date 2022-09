Serhiy Tkach, también conocido como Sergey Tkach, nació el 5 de septiembre de 1952 en Rusia. Durante varios años trabajó como policía investigador cuando el territorio aún era llamado Unión Soviética. En 2005, fue arrestado tras 25 años de cometer atroces crímenes contra mujeres, los cuales encubrió con su experiencia como expolicía.



En 2015, se casó con una mujer 40 años menor que él, con quien tuvo una hija mientras pagaba una pena de cadena perpetua en una prisión de Ucrania.

Tkach trabajó durante algunos años en la región de Siberia como miembro de la policía y con el rol de investigador. De acuerdo con diversos medios de comunicación, el hombre fue obligado a renunciar tras conocerse que había falsificado evidencia.



Por esa razón, se mudó a Ucrania en 1982, donde logró empezar una 'nueva vida'. Desde su llegada, mujeres del área empezaron a ser reportadas como desaparecidas. Las víctimas de este asesino serial, durante más de 20 años, fueron mujeres entre los 8 y 18 años.



El hombre, quien tenía 30 años cuando llegó al país, abusaba de ellas, las asesinaba e, incluso, cometía actos sexuales contra los cuerpos inertes.

Con las habilidades que adquirió durante su pasado como policía investigador, le fue posible evitar ser capturado por varios años.



Sin embargo, en 2005 asistió al funeral de una de sus víctimas, una joven de 17 años. Diversos medios reportan que un grupo de niños identificaron a Serhiy Tkach entre los presentes y avisaron que habían visto a la víctima con ese hombre en días pasados. Ese año por fin fue arrestado.



Las autoridades confirmaron, en total, 37 asesinados cometidos por Tkach tanto Ucrania y la Unión Soviética. La lista, de todas maneras, puede ser mucho más larga: algunas fuentes hablan de más de 100 víctimas.



El expolicía ruso, además, arruinó la vida de muchos otros hombres que resultaron pagando penas por crímenes cometidos por él.

Matrimonio con Elena Bulkina

En 2008, Serhiy Tkach fue condenado a cadena perpetua. El resto de su vida la pasó en la prisión de Zhitómir, ciudad ucraniana, que es una de las más temidas en Europa. Fue allí donde conoció a Elena Bulkina en 2015, con quien se casó ese mismo año.



La joven contactó al hombre por medio de cartas. Las misivas, en las que le expresaba su deseo de conocerlo y conversar con él, llegaban a la celda de Tkach con un perfume particular. Para ese entonces, ella tenía apenas 23 años y él, 63. En 2016, nació la única hija de la pareja.



Tras casarse, se les permitía compartir tres días cada dos meses en una celda conyugal. El lugar tenía elementos de cocina como nevera, horno e, incluso, cuchillos y tijeras. Al principio, los guardias acudían cada hora al lugar para asegurarse de que Elena siguiera con vida.



Esto lo contó el mismo asesino en serie en una entrevista concedida al programa Inside the World's Toughest Prisons (Dentro de las prisiones más duras del mundo).



Sobre sus deseos de conocer al hombre, Elena explica que al ver una entrevista notó un cierto magnetismo en él, en cómo hablaba y cómo se movía. Dijo que le enviaba cartas con olor porque, además, deseaba agradarle.

En la entrevista, la mujer aseguró que no creía que el número de asesinatos fuera tan alto. "En segundo lugar, eso no es tan importante para mí", aseguró.



También le preguntaron qué sentía cuando era acariciada por el hombre que asesinó a tantas personas. "Es una pregunta íntima que no voy a responder. Solo diré que no siento miedo ni negatividad en esos momentos", respondió Elena.



Sobre los sentimientos que le causaban las familias de las personas a las que su esposo violó y asesinó, la mujer dijo que no sentía culpa porque no cometió los crímenes. Sin embargo, aseguró que no le desearía eso a nadie y que, si lo viviera, esperaría que el culpable recibiera un castigo.



Serhiy murió el 4 de noviembre de 2018 en prisión tras sufrir una falla cardiaca. No conoció a su hija, quien debería tener seis años en la actualidad, ya que nació en Rusia y ni la familia de Elena ni las autoridades de ese país permitían que la mujer viajara con la menor de edad a Ucrania.