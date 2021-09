Asamblea General de la ONU: los temas claves que se discutirán

La Asamblea General de la ONU arranca este martes sus debates anuales, con alrededor de un centenar de líderes internacionales reunidos en Nueva York a pesar de la pandemia y con una agenda marcada por el covid-19, el cambio climático y la situación en Afganistán.

Tras celebrarse hace un año por vía remota, la Asamblea tendrá ahora un formato híbrido, con jefes de Estado y de Gobierno que ofrezcan sus tradicionales discursos en persona y otros que lo hagan con videos pregrabados.



Según el último listado oficial, se espera que alrededor de cien viajen a Nueva York para participar en las sesiones de esta semana, entre otros el presidente de Estados Unidos, Joe Biden; el de Brasil, Jair Bolsonaro; el de Colombia, Iván Duque; y el nuevo mandatario peruano, Pedro Castillo.



Ellos serán algunos de los nombres destacados de la primera jornada, este martes, en la que también se prevén los discursos, entre otros, del presidente francés, Emmanuel Macron, y del iraní, Ebrahim Raisi, aunque en ambos casos por video.



¿Cuáles serán los principales temas que se tratarán durante la Asamblea?



Polémicas sobre las vacunas

Con el virus relativamente controlado en Nueva York, las autoridades locales temen que la cita pueda convertirse en un evento superpropagador dado el gran número de diplomáticos que se desplazarán desde distintos continentes y los encuentros que tienen previsto mantener.



El Gobierno estadounidense, de hecho, pidió sin mucho éxito que el mayor número posible de líderes interviniera desde sus capitales y el Ayuntamiento de Nueva York pidió a la ONU que requiriese un certificado de vacunación a cualquiera que desee entrar al hemiciclo de la Asamblea.



La medida, aunque inicialmente respaldada por el presidente del órgano, Abdulla Shahid, finalmente no se utilizará, dado que Naciones Unidas defiende que no tiene autoridad para vetar el acceso a la sala a ningún líder, y de hecho las medidas de acceso al complejo de la ONU no incluían hoy ningún control de vacunas o pruebas PCR.



Así, un líder que se jacta de no estar vacunado como Bolsonaro, no tendrá problemas para acceder a ese hemiciclo, en el que sí se ha limitado de manera muy importante el aforo, pues las delegaciones de cada país podrán tener un máximo de cuatro personas.



La vacunación va a ser un elemento central de los debates, con la ONU y muchos países insistiendo en la necesidad de un plan global que garantice que las dosis llegan a todo el mundo, pues la desigualdad en su acceso se manifiesta en que los países ricos debaten si inocular dosis de refuerzo mientras los pobres empiezan apenas a inmunizar a su población.



Biden tiene previsto organizar el próximo miércoles una cumbre virtual para impulsar nuevas medidas en la lucha contra la pandemia, incluida la donación de vacunas para lograr que se inmunice al 70 por ciento de los habitantes del mundo.



También el cambio climático se perfila como otro de los grandes ejes de esta maratoniana semana de contactos diplomáticos, que precisamente arrancan hoy con una "cumbre paralela" en la que unos cuarenta líderes convocados por Naciones Unidas buscarán impulsar nuevos compromisos.

António Guterres, secretario general de las Naciones Unidas. Foto: EFE/EPA/JOHN MINCHILLO

Afganistán y otras crisis

La presencia en Nueva York de jefes de Estado y de Gobierno y de la mayor parte de los ministros de Exteriores del mundo ofrecerá además una ocasión única para abordar las principales crisis del momento, empezando por la de Afganistán.



Salvo un giro de última hora, no se espera que los talibanes estén en la ONU, sino que el país estará representado aún por el embajador nombrado por el anterior Gobierno.



Sin embargo, la Asamblea servirá para que el resto de naciones discutan cómo lidiar con las nuevas autoridades de Kabul -incluido el posible levantamiento de sanciones a varios de sus cabecillas y un posible reconocimiento oficial- y cómo responder a la emergencia humanitaria que vive la población afgana.



EE.UU. también está en el centro de otra crisis diplomática, esta mucho más reciente e inesperada, después del malestar que ha generado en Francia el tratado militar sellado con Australia y que ha supuesto la suspensión de un acuerdo de venta de submarinos galos a ese país.

Rivalidad entre Xi y Biden

Joe Biden y Xi Jinping esgrimirán el martes en la ONU sus respectivas visiones de una confrontación cada vez más envenenada entre Estados Unidos y China, sobre el fondo de una crisis transatlántica.



Será un duelo a distancia entre el presidente de Estados Unidos, quien hablará desde la sede de Naciones Unidas en Nueva York en la apertura oficial de la Asamblea General anual, y su homólogo chino, que lo hará más tarde por medio de un video pregrabado.



Biden, en su primera gran cita en la ONU desde que llegó a la Casa Blanca, afirmará que no "busca llevar a cabo (...) una nueva Guerra Fría con país alguno", dijo el lunes su vocera, Jen Psaki.



"Nuestra relación con China es una relación no de conflicto sino de competencia", agregó. Pekín también rechaza la idea de una nueva Guerra Fría como la que opuso Estados Unidos a la Unión Soviética durante la segunda mitad del siglo XX.



Pero es prácticamente el único punto de convergencia entre las dos superpotencias, cuyas relaciones son cada vez más tensas. Los presidentes Xi y Biden, que aún no se han reunido en persona, podrían esbozar visiones del mundo diametralmente opuestas.

Cancilleres también discutirán el tratado Aukus

Por otro lado, los ministros europeos de Relaciones Exteriores que se encuentran en Nueva York para la Asamblea General de la ONU se reunirán para discutir las consecuencias del nuevo acuerdo militar entre Estados Unidos, Reino Unido y Australia (Aukus).



"Será la primera oportunidad para que los cancilleres de la UE discutan las consecuencias de todo el acuerdo, no solo las dificultades entre Francia y Australia, sino el impacto de toda la alianza Aukus", dijo el vocero Peter Stano.



De acuerdo con el funcionario, el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, presidirá esa reunión. "Debería durar unas dos horas y terminar con una declaración" de Borrell, añadió.



Stano destacó que no se trata de una reunión extraordinaria, sino del tradicional encuentro de los cancilleres europeos que se encuentran en Nueva York para acompañar la Asamblea General de la ONU, aunque el tema claramente se tornó dominante en la agenda.



Fuentes de la UE apuntaron que el bloque europeo no fue "ni consultado ni informado a tiempo" antes del anuncio de la nueva alianza militar que une a Washington, Londres y Canberra.



Ese anuncio fue formulado precisamente el mismo día que Borrell debía presentar la nueva estrategia de la UE para la región del Indo-Pacífico. La primera consecuencia directa del acuerdo Aukus fue la decisión de Australia de suspender un contrato con Francia a raíz de la compra de un submarino de propulsión nuclear estadounidense.



Ante la sorpresa generalizada, Francia convocó de urgencia a sus embajadores en Estados Unidos y Australia, un gesto de elevada gravedad en las relaciones diplomáticas.



El jefe de la diplomacia francesa, Jean-Yves le Drian, reprochó agriamente a sus contrapartes de Washington, Londres y Canberra por la decisión de no informar a Bruselas, y señaló que el gesto amenaza con estropear los esfuerzos de un acuerdo entre la UE y Australia. La Comisión Europea anunció que su titular, Ursula von der Leyen, acompaña "muy de cerca la situación".



"Cuando un Estado miembro (de la UE) expresa su preocupación de una forma muy fuerte, uno escucha", dijo Stano, para añadir que la Comisión Europea espera "tener un análisis detallado de este acuerdo (Aukus) y de su impacto antes de reaccionar".



EFE y AFP

