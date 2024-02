Confirmado: Antony Blinken y Wang Yi se reúnen este viernes en la Conferencia de Múnich

El secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, se reunirá con el canciller chino, Wang Yi, este viernes con motivo de la Conferencia de Seguridad de Múnich (MSC), lo que afianza la mejora de las relaciones diplomáticas entre las mayores potencias mundiales durante los últimos meses.



Según la agenda del departamento de Estado de EE.UU., Blinken y Wang se reunirán a las 15.30 hora local (GMT+1) en la ciudad alemana, donde se inaugura la conferencia con la asistencia de alrededor de 50 jefes de Estado y de Gobierno, entre ellos el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y el presidente israelí, Isaac Herzog.

Su encuentro, aún no confirmado por la parte china, se produce en medio de un aumento de los intercambios diplomáticos de alto nivel entre ambos países tras el cara a cara entre los presidentes de China y EE.UU., Xi Jinping y Joe Biden, con motivo de la cumbre de la APEC (Foro de Cooperación Económica de Asia-Pacífico) en San Francisco el pasado noviembre.



En dicha reunión, los dirigentes destensaron las relaciones bilaterales, que atravesaban su punto más bajo de las pasadas décadas por los colegios comerciales y tecnológicos y las desavenencias sobre Taiwán, entre otros asuntos, y acordaron reabrir los canales de comunicación militar e impulsar los diplomáticos.



Así, Wang mantuvo reuniones a finales de enero en Bangkok con el asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, durante las cuales abordaron asuntos como las guerras de Ucrania y Gaza, el mar de China Meridional -aguas ricas en recursos que Pekín reclama casi en su totalidad-, y Taiwán, isla autogobernada que China no descarta invadir y que EE.UU. en principio defendería.



(No deje de leer: Tras suspensión de oficina de ONU para DD. HH. en Caracas, activistas temen más abusos).

Se espera que estos asuntos también sean debatidos entre los máximos responsables de la diplomacia de ambos países, así como la situación en el mar Rojo, con Washington presionando a Pekín para que utilice su influencia en Irán (del que Pekín es el mayor socio comercial) para que Teherán persuada a los hutíes, que se consideran bajo su órbita, de frenar sus ataques a embarcaciones.



A la capital bávara también acudirán la presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, y el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, y líderes del continente americano, entre ellos el presidente colombiano Gustavo Petro, el mandatario guatemalteco, Bernardo Arévalo de León, y la vicepresidenta de EEUU, Kamala Harris.



Asimismo, estarán en Múnich el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, y 60 ministros de Exteriores, entre ellos Blinken, Wang, el británico David Cameron, el español José Manuel Albares, el italiano Antonio Tajani, y la canciller argentina, Diana Mondino. , y 25 ministros de Defensa.



EFE

Más noticias en EL TIEMPO