Animales señalados de transmitir virus mortales a lo largo del tiempo

iStock

Coronavirus



Aunque todavía no se sabe a ciencia cierta cuál es el origen del virus que surgió en la ciudad china de Wuhan, y ha infectado a más de 25 mil personas en todo el mundo, todas las miradas apuntan al murciélago, pues algunos expertos detectaron que análisis aislados de las personas enfermas coinciden en un 90 % con virus de estos animales a través de heces y otras muestras. Sin embargo, aún no está completamente confirmado.



Aunque su origen está casi comprobado, también hay otra especie de mamíferos involucrados como intermediarios: los pangolines. La enfermedad es llamada formalmente '2019-nCoV'. Las autoridades chinas creen que se originó en un mercado que vendía mariscos y carne de animales salvajes, incluyendo los murciélagos y las víboras. Según advierten los naturalistas, la situación no es precisamente culpa de estos animales, ya que la trasmisión puede ocurrir cuando el ser humano invade los espacios donde ellos habitan, algo que es cada vez más frecuente a medida que las zonas naturales son urbanizadas y la población aumenta.



También ocurre cuando estos animales son cazados para su comercialización.