Impactante momento en el que un policía asesinó a pedradas a un wómbat

Indignación. Eso es lo que ha causado en Australia la lapidación de un wómbat, que fue asesinado por un policía del estado de Australia del Sur.



El hecho fue revelado por la ONG Wombat Awareness Organisation (WAO), una entidad que trabaja por el bienestar del animal.



El wómbat es un tipo de marsupial que solo vive en ese país oceánico y en algunas partes de Tasmania. Tiene la apariencia de un ratón o conejo grande, su tamaña no supera el metro y su peso, los 35 kg.

Los wómbats solo viven en Australia y algunos lugares de Tasmania. Foto: Tomada de https://www.facebook.com/WombatAwarenessOrganisation/

Es herbívoro y su principal fortaleza son sus garras y sus dientes. Además, verlos es difícil: solo salen de noche.

La muerte

En su perfil oficial de la red social Facebook, la ONG, formada en el 2006, publicó un video (imágenes fuertes) en el que se ve al animal siendo perseguido por un vehículo en medio de la noche.



De un momento a otro, un hombre se baja del carro y acosa, a pie, al wómbat, mientras va recogiendo piedras del camino y mirando a una cámara, sonriendo.



El ataque empieza y son lanzados cinco proyectiles. Cuatro de ellos impactan al animal, que, infructuosamente, intenta escapar, pero siempre es cerrado por el carro. “Mátalo”, se escucha de una persona que no es visible en el video.

La última de las pedradas es la mortal: lo impacta directamente en la cabeza. El agresor sonríe y levanta los brazos en señal de victoria.



“El contenido es muy gráfico, pero estamos cansados de informar estas crueldades. Esto no es entretenimiento y se tiene que parar”, escribió la organización, que también creó una petición en Change.org para pedir justicia por el wómbat.



(Si desea, aquí puede ver el video en su publicación original).

Wómbat Este video fue subido y editado por el diario español El País. Este video fue subido y editado por el diario español El País.

El victimario fue identificado como miembro activo de la Policía de Australia del Sur. En el momento del incidente estaba fuera de servicio.



“Soy consciente de la indignación que causa en nuestra comunidad este hecho. Esos no son los valores y comportamientos que espero de nuestros policías”, aseguró el comisario el comisario Grant Stevens, quien añadió que se abrió una investigación contra el culpable.



Según WAO, la caza de los wómbat es permitida para los pueblos indígenas bajo la Ley de Títulos Nativos. No obstante, pidieron un fortalecimiento de la legislación “para asegurar que las leyes tradicionales de caza no sean explotadas”.



EL TIEMPO