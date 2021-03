Las claves del proceso contra Álex Saab, presunto testaferro de Maduro

La autorización de la extradición a Estados Unidos desde Cabo Verde del empresario colombiano Alex Saab, presunto testaferro del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha animado las especulaciones de una pronta llegada a Miami, donde la defensa y la Fiscalía llevan casi dos meses preparando el terreno para un posible juicio.



Pese a que la defensa en Cabo Verde de Alex Saab adelantó que apelará el fallo de extradición, la batalla judicial en EE. UU. no se ha frenado.



Detenido desde junio pasado en Cabo Verde en razón de una orden de captura con fines de extradición solicitada por EE. UU., el proceso ha tenido muchas idas y vueltas antes de que este miércoles el Tribunal Supremo autorizara su entrega a la administración estadounidense.



Estas son las claves detrás de una novela de poco más de ocho meses que parece llegar a un momento clave para todas las partes.

¿Qué es lo que sabe Saab?

Es claro que Saab sabe muchos secretos de Maduro y de sus ‘secuaces’ y que el régimen es el más interesado en que guarde silencio. No solo sabe sobre fortunas personales, edificadas en el saqueo al país, sino, además, de acuerdos con Irán, Turquía y Rusia, temas geoestratégicos para Estados Unidos.

¿Por qué fue detenido en África?

Saab fue capturado el 12 de junio de 2020 en Cabo Verde (África) mientras hacía tránsito en un avión privado con el que buscaba llegar a Irán para negociar gasolina y alimentos para Venezuela. Hoy permanece en arresto domiciliario, por vencimiento de términos.



Meses antes de su captura pesaba sobre él una circular azul de la Interpol y al momento de retenerlo se activó una circular roja. Adicionalmente, había sido incluido en la Lista Clinton del Departamento del Tesoro.



En el indictment por el que procesan a Saab se menciona al colombiano Álvaro Pulido, su socio. Y una investigación de EL TIEMPO reveló que los hermanos barranquilleros Reinaldo y José Slebi también estaban involucrados en la investigación.



¿Cómo buscó defenderse Saab?

Para su defensa, Saab y Venezuela contrataron a un grupo de abogados internacionales liderados por el exjuez español Baltasar Garzón. Con ese equipo jurídico, bombardearon a la justicia de Cabo Verde con habeas corpus y recursos que dilataron durante meses la extradición de Saab.



Además, llevaron el caso ante el tribunal de África Occidental Cedeao (Comunidad Económica de Estados de África Occidental), una especie de OEA en esa zona del mundo.



Sin embargo, la justicia de Cabo Verde no cedió ante estas presiones y tan solo accedió a otorgarle detención domiciliaria porque los términos para definir su situación jurídica se vencieron.



Y aunque Saab le envió un mensaje a EL TIEMPO, diciendo que aspiraba a ser enviado a la suite presidencial del hotel Marriott de Cabo Verde, e incluso se pensó en abrir una sede diplomática para que lo acogieran, terminó recluido en una casa en donde estaba vigilado las veinticuatro horas del día por 30 miembros del Ejército y la Policía caboverdiana.

¿Qué pasa tras el fallo en contra de la extradición de la Cedeao?

Pese a que el Tribunal se pronunció a favor de la libertad inmediata de Saab y, según las mismas fuentes, la Corte africana ordenó a Cabo Verde, país insular de África occidental, el pago de unas costas que ascienden a unos 200.000 euros, esta no surtió efecto.



La Corte "declaró que la captura y detención del embajador Saab fue ilegal, arbitraria y reconoce la violación de sus derechos humanos. La decisión involucra la suspensión de la extradición", indicó la legación venezolana en Dakar.



El Tribunal de la Cedeao ya se pronunció a finales de 2020 a favor del arresto domiciliario del presunto testaferro, que este solicitó alegando problemas de salud en prisión y que las autoridades caboverdianas acabaron cumpliendo a regañadientes.



Los abogados de Saab fueron quienes llevaron el caso hasta el Tribunal de la Cedeao. Sin embargo, Cabo Verde dijo que para ellos el señalado testaferro de Maduro no es diplomático.

¿Qué decidió el Supremo de Cabo Verde?

El Supremo de Cabo Verde rechazó este miércoles el recurso de apelación de

Saab presentado ante esa instancia y ratificó la decisión de una corte inferior de aprobar la entrega del empresario.



"Los jueces del Tribunal Supremo acuerdan desestimar el recurso y confirmar, a todos los efectos legales, la decisión impugnada"; esto es, el fallo favorable a la extradición que dictó el año pasado el Tribunal de Apelaciones de Barlavento, ubicado en la isla septentrional de San Vicente, según reza la sentencia.

En la audiencia, la defensa insistió en la inmunidad de Saab, por ser enviado especial y diplomático del gobierno de Nicolás Maduro. Foto: EL TIEMPO

¿Saab puede apelar la decisión?

Esta semana el juez Robert N. Scola, a cargo del caso de Saab, celebró una audiencia con los abogados del empresario colombiano y los fiscales, que representan a EE.UU. en este caso. El motivo era tratar de las peticiones de la defensa de Saab para que se le retire el título de prófugo de la justicia y se le permita responder a las acusaciones contra él en Miami sin pisar EE.UU.



La defensa han tratado de convencer al juez a cargo de su caso en Miami de que le autorice a responder a la acusación desde fuera del territorio estadounidense, algo que los fiscales rechazan de plano.



Uno de los últimos documentos introducidos al expediente del caso es uno de esta misma semana en el que la Fiscalía deja constancia de un fallo de otro tribunal estadounidense en un caso similar, con el fin de apoyar su posición en contra de las peticiones de los abogados de Saab, sobre las que el juez Scola aun no se ha pronunciado.



El precedente al que la Fiscalía hace referencia en el documento es el fallo dictado por el juez William J. Zloch en el caso de Estados Unidos contra De Morales Sante en 2018.



Sus allegados no descartan que pidan que sea deportado o expulsado a Colombia, su país de origen. Si bien acá se le sigue un proceso por lavado de activos, no tiene orden de captura y la circular roja que pidió la Fiscalía fue negada por el juez del caso.



Lo único vigente es un proceso por extinción de dominio, en el que esta semana se le incautaron 8 propiedades, valoradas en 9,7 millones de dólares, incluida la mansión en Barranquilla, con dos canchas de tenis, que construyó tras demoler 5 casonas en el exclusivo barrio El Golf.



La defensa está actualmente estudiando la decisión, pero anunció que presentará una apelación ante el Tribunal Constitucional y reafirmó su confianza en que "el embajador Saab será puesto en libertad".

¿Por qué Saab es clave para Estados Unidos?

Para Estados Unidos, Saab es una ficha clave para llegar al oro y a los dólares que han salido de Venezuela y para conocer acuerdos entre el régimen de Nicolás Maduro con Irán, Turquía y Rusia que pueden impactar la estabilidad y seguridad de la región.



De hecho, EL TIEMPO reveló que en los próximos días serán vinculados a la investigación miembros del círculo más cercano de Saab, incluidos familiares y un abogado que está detrás de la creación de empresas que movieron dinero y que está siendo rastreada por agentes federales.



Este diario estableció que semanas después de que se conociera que Estados Unidos va por allegados de Saab, su esposa fue movida de Caracas a Rusia. La información llevó a Saab a salir a aclarar que tiene negocios personales en Moscú y que su hija menor nació en ese país en enero de 2020.

Alex Saab y su familia Foto:

¿Cuál es la condena que le espera en Miami?

De acuerdo la acusación, Saab y su mano derecha, Álvaro Enrique Pulido, también colombiano, lavaron hasta 350 millones de dólares que supuestamente defraudaron a través del sistema de control cambiario en Venezuela.



En un comunicado difundido en julio pasado, el Departamento de Justicia de EE. UU. alegó que, entre noviembre de 2011 y septiembre de 2015, Saab y Pulido se confabularon con otros individuos para lavar sus ganancias ilícitas y transferirlas desde Venezuela hasta cuentas bancarias en EE. UU., razón por la que Washington dice tener jurisdicción en el caso.



El objetivo de los acusados "era enriquecerse mediante el pago de sobornos a funcionarios venezolanos", según el escrito de acusación. Mediante el pago de mordidas, presuntamente, obtuvieron en noviembre de 2011 un contrato del Gobierno venezolano para construir viviendas de bajos ingresos.



Los fiscales federales afirman que los suministros de las viviendas del contrato nunca se entregaron y que se sobornó a los funcionarios venezolanos para que firmaran las facturas. Además, usaron los sobornos para acceder a dólares a un precio preferencial en el marco del sistema cambiario de Venezuela, bajo el cual había diferentes tipos de cambio y los altos rangos del Gobierno podían obtener dólares estadounidenses a una tasa favorable. Luego, se llevaban ese dinero a bancos de EE.UU., intentando ocultar su origen ilícito, de acuerdo con la Fiscalía.

¿Qué le preocupa al gobierno de Nicolás Maduro?

A quien más preocupa que Saab esté extraditado es al régimen de Nicolás Maduro, ya que el señalado testaferro podría revelar secretos del régimen que involucrarían al mandatario y a varios de sus alfiles.



De hecho, hace una semana, en entrevista con EFE, Saab hizo saber que no colaboraría con la justicia de Estados Unidos.



Si ese escenario no avanza, Saab tendrá que enfrentar no solo el proceso por lavado sino otros más, que se cocinan en otras cortes federales.



REDACCIÓN INTERNACIONAL

*Con información de agencias

