El número dos de Al Qaeda habría sido asesinado en suelo iraní

El número dos de Al Qaeda, acusado por Estados Unidos por atentados contra sus embajadas en Kenia y Tanzania en 1998, fue secretamente asesinado en agosto, informó el viernes el diario 'The New York Times'.



Abdullah Ahmed Abdullah, que figuraba en la lista de los terroristas más buscados por el FBI, fue dado de baja a pedido de Estados Unidos por agentes israelíes que le dispararon a su auto, le confirmaron al 'Times' funcionarios de inteligencia.



El ataque fue el 7 de agosto en el aniversario de los ataques a las embajadas africanas y no ha sido reconocido por Estados Unidos, Israel o Al Qaeda.



Además del líder de Al Qaeda, cuyo nombre de guerra era Abdul Muhammad al-Masri, fue asesinada su hija Miriam, viuda de un hijo de Osama Bin Laden, dijo el diario.



Estados Unidos había ofrecido una recompensa de 10 millones de dólares para quien aportara información para encontrarlo. Abudllah era "el más experimentado y capaz planificador de operaciones que no estaba bajo custodia de Estados Unidos u otro país aliado", según documentos estadounidenses altamente secretos de contraterrorismo de 2008, dijo el Times.



La explosión de las embajadas estadounidenses en Kenya y Tanzania en 1998 dejaron 224 muertos y más de 5.000 heridos. Meses después, Abdullah fue inculpado por un gran jurado de Estados Unidos por su papel en esos ataques.

Fotografía del atentado a la embajada de Estados Unidos en Tanzania, en agosto de 1998. Foto: AFP

La respuesta de Irán

Pocas horas después de la revelación del medio estadounidense, Teherán emitió una respuesta y calificó la noticia como "información inventada", en voz del Ministerio iraní de Relaciones Exteriores.



A su vez, el ente negó la presencia de miembros de esta organización terrorista islámica en suelo iraní.



De acuerdo con su versión, los enemigos de Irán, Estados Unidos e Israel, "intentan hacer desviar la responsabilidad de los actos criminales de Al Qaeda y otros grupos terroristas en la región y vinculan a Irán a estos grupos mediante mentiras y filtraciones de informaciones inventadas por los medios", declaró el portavoz del Ministerio, Saeed Khatibzadeh, en un comunicado.

