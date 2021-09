Afganistán se quedó sin representación en la Asamblea General de la ONU

Ni los talibanes ni el Gobierno depuesto hablaron en nombre de Afganistán en los debates de la Asamblea General de la ONU, que concluyeron ayer, después de que el representante del anterior Ejecutivo retiró a última hora su nombre de la lista de oradores.



El embajador afgano Ghulam Isaczai, nombrado por el anterior gobierno, tenía previsto intervenir ayer ante la Asamblea, pero notificó a Naciones Unidas que renunciaba a hacerlo, según afirmaron dos fuentes de la organización.



(Además: La comunidad internacional duda en reconocer a los talibanes)

De acuerdo con esas mismas fuentes, el diplomático no dio explicaciones sobre la decisión, que llegó después de que los talibanes anunciaron su reemplazo y solicitaron ser ellos quienes representaran al país en estas sesiones de alto nivel.



Por ahora, sin embargo, Isaczai sigue siendo oficialmente el representante afgano ante la ONU, a la espera de una posible decisión del comité de credenciales de la Asamblea General que resuelva el conflicto.



El Gobierno talibán escribió la semana pasada a la organización pidiendo participar en la Asamblea antes de su cierre ayer, pero su solicitud tenía desde el principio pocos visos de prosperar, ya que el citado comité no acostumbra a reunirse hasta noviembre y opera por consenso.



(También lea: Afganistán: la 'horrible experiencia' de dar a luz bajo el régimen talibán).



Ese órgano ya dejó en el limbo los intentos del grupo insurgente de obtener representación en Naciones Unidas cuando controlaron Afganistán entre 1996 y 2001.

La intención de los talibanes era poder intervenir en esta Asamblea General para “iniciar interacciones y relaciones diplomáticas” con otros países, según explicó el miércoles pasado su portavoz Bilal Karimi.



Las nuevas autoridades de Kabul, que no han sido reconocidas internacionalmente pero que mantienen ya contactos con muchos Gobiernos, han nominado a su actual portavoz en Catar, Suhail Shaheen, como embajador en las Naciones Unidas.



(Lea aquí: Afganistán, mujeres reclaman sus derechos en estado talibán)

Facebook Twitter Linkedin

Vista del hemiciclo donde se celebrará la Asamblea General de la ONU. Foto: EFE /EPA / JOHN ANGELILLO

CPI quiere investigar crímenes de talibanes y el EI

El fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, les solicitó este lunes a los jueces una autorización para retomar las investigaciones sobre los crímenes cometidos en Afganistán, puesto que el control del país por parte de los talibanes impide investigaciones “reales y efectivas” por parte de unas autoridades nacionales.



Debido a “la escala y la naturaleza de los delitos” que se comenten en diversas partes del mundo y los límites de recursos en su oficina, señaló Khan, las próximas investigaciones en Afganistán —en caso de que se autoricen— se centrarán en los delitos presuntamente cometidos por los talibanes y la filial del grupo Estado Islámico (EI-Khorasan), dejando en segundo plano otros aspectos.



(Le recomendamos: Los talibanes matan y cuelgan en público a cuatro secuestradores).



“La gravedad, la escala y el carácter continuo” de los presuntos delitos cometidos por estos dos grupos en Afganistán incluyen denuncias de “ataques indiscriminados contra civiles, ejecuciones extrajudiciales selectivas, persecución de mujeres y niñas, delitos contra los niños y otros delitos que afectan a la población civil en general”.



A pesar de que, en marzo de 2020, los jueces de la CPI autorizaron a la entonces fiscal, Fatou Bensouda, a investigar los presuntos crímenes de jurisdicción internacional cometidos en Afganistán desde el 1.º de julio de 2002, el anterior gobierno de Kabul solicitó en marzo de 2020 que delegue la investigación a las autoridades nacionales afganas.



(También: EE. UU. estudia qué hacer con afganos colados en sus vuelos de evacuación).



Con base en el Estatuto de Roma, por el que se rige la CPI, Bensouda tuvo que responder a la petición de Kabul y paralizar la investigación, pero Khan consideró el lunes que con los cambios acontecidos en Afganistán desde el 15 de agosto, con el control del país por parte de los talibanes, llegó a su fin el “compromiso constructivo del gobierno afgano” con el estatuto.



El fiscal consideró que los acontecimientos recientes en Afganistán y la variación en las autoridades nacionales suponen un “cambio significativo” en el curso de la investigación y concluyó que “ya no existe la posibilidad de que se realicen investigaciones nacionales reales y efectivas sobre los crímenes” cometidos en ese país asiático.



AFP y EFE

En otras noticias

- Afganistán: la 'horrible experiencia' de dar a luz bajo el régimen talibán

- Maduro pide apoyo a la ONU en diálogo con la oposición y exige que se levanten las sanciones