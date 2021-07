Aeronave golpea en la cabeza a mujer durante su aterrizaje

Un trágico accidente ocurrió en una pista aérea ubicada en las cercanías de Quebec, Canadá, cuando un piloto se disponía a aterrizar y golpeó en la cabeza a una mujer.

De acuerdo con ‘CNN’, se trató de una avioneta modelo Nanchang CJ-6 privada, que, de hecho, pertenecía al hombre.



La víctima fatal, cuya identidad no ha sido revelada, trabajaba para una compañía de mantenimiento y se encontraba en el lugar operando un tractor. Pese a que fue llevada al hospital, no sobrevivió al traumatismo.

Según le dijo el oficial de policía Marc Tessier a ‘CNN’: “ella estaba cortando el césped y cuando el avión descendió para aterrizar en la pista de aterrizaje la golpeó".



El piloto también fue llevado a un centro de salud debido a que se encontraba en shock, pero no sufrió heridas graves.



Aún no es claro qué sucedió ese día, por lo que se adelanta una investigación para esclarecer qué puedo provocar el accidente. De hecho, la Junta de Seguridad de Transporte de Canadá, organismo que regula tanto el transporte aéreo como marino y en tren, declaró que el clima “era apropiado para volar de acuerdo a las normas visuales”.



Así mismo, afirmó que ni el viento ni las nubes eran una molestia, por lo que el 5 de julio desplegaron un equipo al lugar de los hechos para llevar a cabo la investigación, aunque no son ellos los encargados de determinar responsabilidades.

Panorama de la seguridad aérea en Canadá

El mismo organismo hizo un estudio de la seguridad del transporte en el país norteamericano y determinó que en 2020 hubo un total de 170 accidentes aéreos, lo que representa un decrecimiento de la cifra, pues en 2019 fueron reportados 227.



Esta disminución puede estar dada por las restricciones aéreas que los gobiernos a nivel mundial (Canadá incluido, por supuesto) tomaron a causa de la pandemia. Siendo así, hubo una menor operación de aviones o avionetas en el territorio.



Así mismo, en lo que va de 2021, un total de 40 accidentes han sido reportados, los cuales están distribuidos de esta forma:

7 en enero. 13 en febrero. 7 en marzo. 13 en abril.

Los siguientes meses no han sido reportados todavía.

