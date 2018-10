¿Por qué el hambre se debe a falta de recursos y no de alimentos?

Se estima que en el mundo hay cerca de 821 millones de personas subalimentadas (dieta alimentaria insuficiente y que carece de nutrientes necesarios para un ser humano), según cifras de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).



De hecho, desde el 2014 cada vez hay más personas sufriendo de hambre en todo el planeta.



Tito Díaz, coordinador de la FAO en Mesoamérica, le dijo a la Agencia Efe que de ese total de personas subalimentadas, 39 millones están en América Latina. Sin embargo, hay una paradoja en este asunto.

La FAO advirtió en el marco de la celebración del Día Mundial de la Alimentación (16 de octubre) que en Latinoamérica el sector agrícola creció cuatro veces más según sus últimos reportes. Entonces, ¿por qué el hambre sigue en aumento?



“En América Latina el hambre no es porque no hay alimentos, sino porque las personas no tienen los recursos suficientes para poder adquirir los alimentos, y de calidad. Es necesario avanzar en programas de desarrollo en territorios que generen oportunidades económicas”, agregó Díaz.

Otros factores que influyen en la región

Tito Díaz también alertó que en la actualidad es más barato conseguir alimentos ricos en sal, grasas y carbohidratos, que uno saludable.



Otro factor vinculado que causa daños en la alimentación son los agroquímicos tóxicos, que han elevado el índice de enfermedades crónicas no transmisibles en el continente.



“La producción de alimentos en las zonas agrícolas en los últimos 50 años se ha cuadruplicado, pero a la vez, se aumentó hasta 7 veces el uso de agro químicos, muchas de esas sustancias causan daños renales”, puntualizó Díaz.

Datos para entender el hambre en el mundo

