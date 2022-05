Guatemala ha impedido durante 2022 el ingreso a su territorio de 250 colombianos por "diversos motivos" de carácter migratorio, según informó este jueves una fuente oficial.



El Instituto Guatemalteco de Migración precisó a periodistas que han sido 784 personas a las que se no se les ha admitido cuando intentaban entrar a Guatemala de enero a la fecha, entre ellas los 250 colombianos, el equivalente al 31 por ciento del total.



En el listado se incluye también a 152 dominicanos, 91 nicaragüenses, 35 venezolanos, 35 peruanos, 32 brasileños y 28 rumanos, además de personas de otras 30 nacionalidades.



El mes en el que más colombianos fueron impedidos de ingresar a Guatemala fue marzo, con 76 personas contabilizadas sin poder entrar a la nación centroamericana.



El Instituto Guatemalteco de Migración detalló a Efe que los 250 colombianos no fueron admitidos en Guatemala por "diversos motivos", aunque dicho país no requiere de visa para ingresar a la nación centroamericana.



De acuerdo a la misma fuente, los extranjeros que deseen ingresar a Guatemala deben presentar prueba negativa de la covid-19 reciente o documento de vacunación.

Migrantes hondureños se adentran en México por la frontera con Guatemala. (Arhivo) Foto: EFE

Algunos otros países que se encuentran en el listado sí requieren de visa para ingresar a

Guatemala, como por ejemplo las personas de nacionalidad venezolana o cubana.



"De acuerdo a lo establecido en el Código de Migración en los artículos 167 y 168, las personas extranjeras que no cumplan con los requisitos migratorios establecidos no pueden ingresar a territorio guatemalteco", puntualizó el Instituto Guatemalteco

de Migración.



Según las autoridades guatemaltecas, en los últimos días se le prohibió el ingreso a 10 personas que llegaron en tres vuelos distintos al país centroamericano. Las personas eran procedentes de China (1), República Dominicana (3) y Colombia (6), aseveró la entidad estatal.



Por su posición geográfica, Guatemala es utilizada por países de diferentes nacionalidades como puente para llegar a Estados Unidos en busca de mejores condiciones de vida, aunque la mayoría intenta cruzar el país por la vía terrestre.







REDACCIÓN INTERNACIONAL

*Con información de Efe.

