Un 6 de septiembre, pero de hace medio milenio, el marino español Juan Sebastián Elcano echaba en Sanlúcar de Barrameda el ancla de su nao, la 'Victoria', tras completar la primera vuelta al globo terráqueo. Dos días después llegaría a Sevilla, donde desembarcó.

La noticia corrió rápidamente por España y desde allí pasó a todo el mundo conocido: se había circunnavegado la Tierra, con la conexión de Europa, América, Asia y África, y el recorrido en su totalidad de los océanos Atlántico, Pacífico e Índico.



De la flota de 5 naves y 236 almas que habían partido, también de la capital andaluza, el 10 de agosto de 1519, un solo barco y 18 personas lograron regresar, con el bravo y tenaz guipuzcoano de Guetaria al frente. Habían navegado nada menos que 14.460 leguas (69.813 kilómetros): el mundo, a partir de ese momento, ya nunca sería el mismo.



Las leyendas y supercherías primitivas y medievales, como el terraplanismo o la creencia en lugares ignotos de los que nunca se podía regresar, fueron relegadas para siempre.

Una nueva realidad

Un nuevo mundo, sí, alumbrado definitivamente en el siglo XVI en tres momentos capitales para la historia de las civilizaciones globales: los viajes colombinos (1492-1504); la circunnavegación de la Tierra de Magallanes-Elcano (1519-1522); y la ruta del tornaviaje o viaje de regreso de Asia a América, de Andrés de Urdaneta (1565).



Tres empresas españolas, tres hitos de la Corona hispánica, que alcanzaron el cenit de la era ibérica de las grandes exploraciones, tras la cual quedó definitivamente consolidado el orbe, tal y como lo entendemos hoy.



Se abrió a partir de entonces una etapa de fecundos intercambios, de hallazgos y de progreso, en el caso español de fundamental mestizaje, que, aunque se vio oscurecida en algunos momentos por ciertas sombras (cuyas consecuencias aún se reflejan en nuestros días), trajo una forma distinta de entender la realidad, basada en la convicción, a partir de entonces, de que, como afirma acertadamente el investigador español Manuel Lucena Giraldo, miembro de la Academia Colombiana de la Historia, “la Humanidad ya era solo una…”.



Durante los próximos días se sucederán conmemoraciones y recordatorios de esta efeméride, que serán especialmente frecuentes y visibles en mi país.

Joaquín María de Arístegui Laborde es el embajador de España en Colombia.

España y Portugal (lugar de nacimiento del primer comandante de la expedición española, el gran navegante Fernando Magallanes, al que se le debe reconocer la hazaña de haber conectado el Atlántico y el Pacífico, Europa y Asia, por el extremo sur) llevan ya tres años trabajando juntos (la parte española, a través de la Comisión Conmemorativa del V Centenario de la Circunnavegación - www.vcentenario.es) para reivindicar, desde una perspectiva mutidisciplinar, la importancia y vigencia de lo que se logró entonces.



Historia, desarrollo, cooperación, comercio, medioambiente, geografía, botánica, sociología, ciencia e innovación, y arte, son solo algunos de los aspectos que se están tratando en esa ambiciosa agenda de actividades.



Con ella se ha buscado recuperar el rigor fáctico e influencia sostenida de este gran acontecimiento (superadas versiones historiográficas rencorosas y acomplejadas como la de Pigafetta, o de entretenida ficción, que no historia, como la de Stefan Zweig), de modo que se proyecte sobre nuestra vida actual.



Esta secuencia de iniciativas y eventos culminará entre hoy y el próximo jueves, cuando su majestad el Rey Felipe VI presida primero, en la localidad gaditana de Sanlúcar, el homenaje y la revista naval a los héroes de la ‘Victoria’, y después, en Sevilla, la recreación del desembarco de los supervivientes de la primera vuelta al mundo.



El día 8 también está previsto un encuentro entre los ministros de Asuntos Exteriores español y portugués, para cerrar este programa conmemorativo de los dos gobiernos ibéricos sobre la era de las exploraciones marítimas.

Nuestro pasado común

Reflexionando desde Colombia sobre este acontecimiento, se me ocurre que conviene traer a colación una dimensión que nos conecta a colombianos y españoles, a americanos y europeos, en última instancia, a toda la comunidad iberoamericana, en gran medida resultado, en su riqueza y diversidad, de aquella epopeya.



La de nuestro pasado común. Porque en pocos lugares se puede entender mejor su importancia que aquí, en esta nación bioceánica, caribe, pacífica, atlántica y amazónica, americana, europea, africana, indígena, mestiza y mulata, punto de partida y de llegada de lo que esta primera globalización mundial aportó al desarrollo humano.

Desde esta querida tierra colombiana,

Es uno de los legados compartidos que debemos conocer y asumir, porque forma parte de nuestra identidad, colombiana, española, latinoamericana, europea e iberoamericana.



Recordar lo que hicieron hace quinientos años aquellos infatigables y osados argonautas del Renacimiento nos debe ayudar a entender mejor de dónde venimos y quiénes somos.



Asumiendo con sereno orgullo, compatible con la necesaria autocrítica, esos rasgos que nos definen como miembros de una gran cultura, fundamental para la civilización y el progreso humano, la apertura y modernización del mundo, y la difusión de las mejores y más variadas manifestaciones culturales, expresadas en ese gran idioma que es el nuestro, el español, una de las dos primeras lenguas globales del mundo.

Un vasco universal



No solo somos eso, es cierto; ahora somos mucho más, porque nos hemos enriquecido con otros aportes, variados y más recientes. Pero en ningún caso debemos renunciar a esa herencia acumulada de historia compartida, uno de cuyos grandes momentos ocurrió hoy hace cinco siglos. Nos pertenece a todos los iberoamericanos.



"Primus circumdedisti me" (“Fuiste el primero que me dio la vuelta”), es el lema del escudo de armas que el Rey Carlos I de España, gran promotor del proyecto, le concedió al marino Elcano tras culminar su improbable y decisivo viaje.



Un reconocimiento justo y necesario a quien hoy vuelve a surcar los mares y recorrer el mundo encarnado en el buque-escuela de la Armada española, que lleva muy justamente su nombre.



Desde esta querida tierra colombiana, que como refleja su bandera mira con igual orgullo a los dos grandes océanos, sirvan estas líneas para rendir homenaje a ese vasco universal, que un día desafió y derrotó a la incertidumbre y al infortunio, conectando, para siempre, mares, continentes, culturas y gentes.

JOAQUÍN DE ARÍSTEGUI LABORDE

Embajador de España en Colombia