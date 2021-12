La lista Forbes de 100 mujeres más poderosas del mundo, en su edición 18, trae una nueva número uno: MacKenzie Scott, la tercera mujer más rica del planeta, reconocida filántropa empeñada en donar su inmensa fortuna, tras su divorcio con el magnate Jeff Bezos de Amazon.



Scott llega al número uno del reputado listado reemplazando a la excanciller alemana Angela Merkel. En el grupo de mujeres más poderosas del mundo que hace Forbes se encuentran 40 directoras ejecutivas, 19 líderes mundiales y una inmunóloga entre varios nombres.

Además de MacKenzie Scott, en el listado de las 100 mujeres más poderosas del mundo de Forbes, el segundo lugar lo ocupa la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, de 57 años. Le sigue en el tercer lugar Christine Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo.



En el cuarto puesto del listado está Mary Barra, directora general de General Motors; en el quinto puesto aparece Melinda French Gates, otra poderosa líder del mundo de la filantropía; en el secto lugar está Abigail Johnson, directora ejecutiva de Fidelity Investments; en la séptima casilla una española: Ana Patricia Botín, presidenta del Banco Santander.



En el octavo lugar de listado está Úrsula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea; en la novena posición aparece Tsai Ing-wen, la mujer que lidera Taiwán y que comanda la dura relación con China.

La inmensa fortuna que ha donado MacKenzie Scott

En los últimos 18 meses MacKenzie Scott ha revolucionado la filantropía. En tres publicaciones de su blog ha anunciado donaciones por un total de 8.600 millones de dólares.



En su mas reciente anuncio no reveló los montos donados en detalle. "No incluyo aquí ninguna cantidad de dinero que haya donado desde mis publicaciones anteriores. Quiero dejar que cada uno de estos increíbles equipos (a los que donó dinero) hable por sí mismos primero si así lo desean".



La ex esposa del fundador de Amazon, Jeff Bezos, ha utilizado habitualmente este sitio web para compartir información sobre los cientos de organizaciones que recibieron donaciones, así como la cantidad total donada desde su último anuncio. Esta vez tampoco compartió los nombres de las organizaciones.