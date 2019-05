Idénticos trinos de Miguel Díaz-Canel y Padrino López generan polémica

A las 5:51 de la mañana de este 30 de abril, el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López publicó en su cuenta de Twitter su rechazo al accionar de la oposición que salió a las calles venezolanas para sumarse a la 'Operación Libertad'.



Lo extraño del asunto fue que, media hora después, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel publicó en su cuenta de Twitter el mismo mensaje para comentar el levantamiento de la oposición venezolana.

El trino de Vladimir Padrino López

Rechazamos este movimiento golpista que pretende llenar de violencia al país. Los seudo líderes políticos que se han colocado al frente de este movimiento subversivo, han empleado tropas y policías con armas de guerra en una vía pública de la la ciudad para crear zozobra y terror — Vladimir Padrino L. (@vladimirpadrino) 30 de abril de 2019

El trino de Miguel Díaz-Canel

Rechazamos este movimiento golpista que pretende llenar de violencia al país. Los traidores que se han colocado al frente de este movimiento subversivo, han empleado tropas y policías con armas de guerra en una vía pública de la la ciudad para crear zozobra y terror #SomosCuba https://t.co/n1jIoABPvi — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) 30 de abril de 2019

De hecho, los dos trinos repiten el mismo error: 'la la ciudad' y lo único que varió fue que Canel no se refirió a la oposición como 'los seudo líderes políticos', como escribió Padrino López, sino que los llamó 'los traidores'. Con esto, las críticas en redes sociales no se hicieron esperar y varios usuarios no dudaron en comentar abiertamente que ese 'incidente' es una fiel muestra de la cooperación que existe entre ambos países.



Posteriormente, el presidente cubano continuó publicando en su Twitter varios mensajes en los que apoya al presidente Nicolás Maduro, además de calificar la actual situación en Venezuela como un "golpe de Estado con la complicidad de EE.UU. y países aledaños."

ELTIEMPO.COM