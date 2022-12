La gran reina del siglo XX

El 8 de septiembre, a los 96 años, murió Isabel II, la monarca del Reino Unido y soberana de otros 14 Estados independientes. Con 70 años de reinado –siete más que su tatarabuela Victoria–, Isabel II, que llegó al trono en febrero de 1952 tras la muerte de su padre, Jorge VI, presenció toda suerte de hechos históricos. Desde la independencia de varias de las colonias que quedaban en el Imperio británico, pasando por los momentos más tensos de la Corona inglesa –centrados en la vida privada de sus miembros– hasta hechos claves recientes, como el brexit y la pandemia del covid-19. Su funeral fue tan fuera de lo común como su vida. Unas 250.000 personas hicieron fila durante kilómetros para rendirle un último homenaje y desfilar ante su ataúd en Westminster.

Pelé, El Rey, futbolista

El Rey Pelé, el mejor jugador del siglo XX junto al argentino Diego Armando Maradona, murió el 29 de diciembre, a los 82 años, luego de luchar contra un cáncer de colon que le habían detectado en septiembre de 2021.

Pelé estuvo hospitalizado un mes, recibiendo cuidados paleativos. Foto: Instagram: @pele

El brasileño es el único futbolista de la historia en ganar tres veces la Copa del Mundo. La primera vez lo hizo con apenas 17 años, en Suecia 1958, a donde llegó como suplente, pero tuvo una participación clave en el remate del torneo, con seis goles en los últimos tres partidos, dos de ellos en la final contra la selección local.



En el segundo título, en Chile 1962, no tuvo tanta participación por culpa de una lesión, pero en México 1970 fue brillante, en una generación de oro del fútbol de su país y que para muchos era la mejor selección de toda la historia. Solamente jugó en dos equipos, Santos, de 1956 a 1974, y en el Cosmos de Nueva York, en una jugada para popularizar el fútbol en Estados Unidos. Actuó allí durante dos años (1975 a 1977). La velación se hará el lunes, en el estadio Urbano Caldeira, y el entierro será el martes.



Freddy Rincón, futbolista

Freddy Rincón fue uno de los estandartes de la Selección Colombia que clasificó a tres mundiales consecutivos (Italia 1990, Estados Unidos 1994 y Francia 1998).



Su gol contra Alemania, el 19 de junio de 1990, fue el momento cumbre de la Copa del Mundo para la Selección hace 32 años: le dio la primera clasificación a octavos de final.



Fue, además, el primer colombiano en jugar en el Real Madrid, y uno de los futbolistas más destacados de la historia de Santa Fe y América. El 11 de abril, la camioneta que, según la Fiscalía, conducía Rincón chocó contra un bus de servicio público en Cali, tras no respetar un semáforo en rojo. Como consecuencia del accidente, el exfutbolista sufrió un trauma craneoencefálico severo que se complicó hasta ocasionarle la muerte.



Shinzo Abe, ex primer ministro japonés

A los 67 años, el ex primer ministro de Japón (2006-2007 y 2012-2020) fue asesinado en un mitin el 8 de julio. En su paso por el gobierno impulsó reformas económicas y revisó el rol de su país en la Segunda Guerra Mundial.



Shireen Abu Akleh, periodista palestina

El 11 de mayo la periodista palestino-estadounidense de Al Jazeera murió en una redada militar israelí en Cisjordania. La cadena de televisión presentó el caso ante la Corte Penal Internacional (CPI), pues señala que fue asesinada durante una cobertura.



Madeleine Albright, diplomática de EE. UU.

La primera mujer nombrada secretaria de Estado de Estados Unidos (1997-2001) murió de cáncer el 23 de marzo a los 84 años de edad. Durante la administración de Bill Clinton (1993-2001) se convirtió en la principal diplomática de ese país.



Alberto Azout, empresario

Exsocio de Carulla y Almacenes Vivero, uno de los empresarios más pujantes y prósperos de Barranquilla. Fue un inmigrante de Jerusalén y fundó el primer Vivero, el cual se llamó ‘Almacén Comisariato Vivero’. Falleció el 15 de abril.



Salomón Lerner, Librería Lerner

Argentino, fundador de la emblemática librería que aún lleva su apellido. La primera sede se abrió el 20 de mayo de 1958 en la calle 14, al lado de la U. del Rosario. En 1967 se trasladó a su sede de la Av. Jiménez en Bogotá. Murió el 12 de agosto.

José M. Raventós, publicista

Ingeniero mecánico y publicista español radicado en Colombia. Creador de recordadas campañas y eslóganes, como las del ‘Tigre de Suramericana’ y ‘Colombiana la nuestra’. Fundó Puma Publicidad. Murió el 1.° de septiembre.



Jaime García P., abogado y administrador

Líder gremial y destacado servidor público. Fue ministro de Hacienda, de Comunicaciones, de Minas y encargado varias veces de la cartera de Trabajo. Ocupó la presidencia de la Andi y de Acerías Paz del Río.

Murió el 12 de septiembre.

​

William Fadul, líder gremial

Gestor del gremio asegurador Fasecolda, el cual presidió por 29 años.

Este ingeniero químico nacido en Córdoba no solo fue un hombre de seguros. Su amor por la literatura lo llevó a escribir varias obras destacadas. Murió el 1.° de diciembre.



Camilo Abello V., empresario

Barranquillero, director ejecutivo de la Fundación Grupo Argos. Perteneció a las juntas directivas de empresas como EquiNorte, Fundación Celisa, Triple A y gerente del Comité Intergremial del Atlántico. Falleció el 8 de diciembre.



Jorge Mario Eastman Vélez, exministro y exsenador

Fue ministro de Trabajo bajo el gobierno de Misael Pastrana Borrero, ministro de Gobierno durante la presidencia de Julio César Turbay Ayala y embajador de Colombia en Estados Unidos y Chile. También fue integrante del Senado y la Cámara de Representantes y protagonista de la política colombiana. De origen liberal, nació en Pereira, en 1936, y falleció el 6 de abril del 2022. Combinó su actividad política con el periodismo dirigiendo la Revista Consigna, semanario que nació en 1978 y sobrevivió dos décadas.



Jorge Luis Quiroz, magistrado

Falleció el 30 de enero. Nacido en Ayapel, Córdoba, estudió Derecho en la Universidad Javeriana de Bogotá. Fue asesor del Ministerio del Trabajo, juez laboral del circuito y magistrado del Tribunal Superior de Bogotá. En el 2020 se posesionó como presidente de la Corte Suprema.



Gabriel Camargo, senador

Nació en Tunja el 23 de mayo de 1942 y murió el 21 de noviembre de 2022. Fue senador, diputado de la Asamblea de Cundinamarca y concejal de Fusagasugá. También es reconocido por haber sido máximo accionista y presidente del equipo Deportes Tolima.



Ernesto Guhl, ambientalista

Este año el sector ambiental perdió a una de sus grandes voces. Pionero, humanista, investigador y sobre todo profesor, Ernesto Guhl Nannetti, uno de los ambientalistas de mayor trayectoria en Colombia, reconocido entre la comunidad científica y académica por sus importantes aportes a la protección de ecosistemas como los páramos, el agua y la defensa del desarrollo sostenible. Una voz que sin duda hará falta en las discusiones sobre la crisis ambiental que enfrenta el planeta y también Colombia, pero que deja un legado que será fundamental precisamente para ello.



Cartagena perdió al defensor de su bahía

Otra de las voces que le harán falta a la biodiversidad y la naturaleza del país es la del abogado y eterno ambientalista del Caribe Rafael Vergara. Recio defensor de ecosistemas costeros como la Ciénaga de la Virgen, entabló más de 100 procesos jurídicos en causas ambientales, militó en el M-19 y trabajó de la mano con el gobierno del presidente Gustavo Petro en el desarrollo de la propuesta ambiental que el país espera ver en los próximos cuatro años. A sus 73 años, en su apartamento en Cartagena, en un último piso de un añoso conjunto residencial en el barrio Crespo, falleció Rafa, como lo llamaban sus amigos. En homenaje a su trabajo y a una de sus más grandes luchas en vida, la protección y recuperación de la bahía de Cartagena, en noviembre, el Ministerio de Ambiente y otras entidades crearon la Alianza Ambiental por Cartagena Rafa Vergara Navarro.



Carolina Otálora, patinadora

La patinadora artística colombiana se sometió a una eutanasia. Padecía un cáncer gástrico terminal. Murió el 13 de noviembre, a los 40 años. Hizo parte de los seleccionados de Cundinamarca y fue a torneos internacionales.

Efraín Forero, ciclista

Ganó la primera Vuelta a Colombia, en 1951. Pionero del ciclismo colombiano, fue DT en las primeras participaciones femeninas internacionales. Murió el 12 de septiembre, a los 92 años de edad.



Bernardo Caraballo, boxeador

Fue el primer boxeador colombiano en pelear por un título mundial de boxeo. Perdió contra el brasileño Eder Jofre en 1964. Falleció el 20 de enero, a los 80 años. Su rival también murió este año, el 2 de octubre.



Andrés Balanta, futbolista

Con apenas 22 años, el mediocampista formado en las divisiones menores del Deportivo Cali jugaba en Atlético Tucumán. Murió el 29 de noviembre, en la primera práctica de pretemporada del club argentino.



Luis Quiñones, boxeador

El boxeador santandereano murió el 30 de septiembre, tras permanecer durante cinco días en la Clínica General del Norte, en Barranquilla. Tenía un coágulo en el cerebro tras pelear contra José Muñoz



Vivienne Westwood

A sus 81 años de edad, la siempre rebelde e innovadora Vivienne Westwood murió el 29 de diciembre, dejando un enorme legado en el mundo de la moda. La diseñadora, famosa por su relevancia en la escena punk británica de los años 70, y por su estrecha relación con la agrupación Sex Pistols, pasó luego a vestir a figuras importantes e influyó en diseñadores como Karl Lagerfeld y Jean Paul Gaultier.

Vivienne Westwood. Foto: EFE



Es reconocida por sus diseños andróginos, activismo social y su lucha por el medioambiente. Su estilo transgresor la posicionó como una de las personalidades más relevantes e influyentes del sector.



Mauricio Gómez, periodista

También escritor, cronista, analista, abogado y artista, Mauricio Gómez nació en Bogotá, en 1949. Fue director del diario El Siglo, propiedad de su familia, y estuvo en el Noticiero 24 Horas. Falleció el 13 de mayo, en Bogotá.



Jean-Luc Godard, cineasta

Pierrot el loco, Al final de la escapada y El desprecio son solo tres de las películas de Jean-Luc Godard, que nació en París, en 1930. Su carrera incluyó documentales, videos y cortometrajes. Murió en Rolle (Suiza), el 13 de septiembre.

Darío Gómez, cantante

Conocido como el ‘rey del despecho’, Darío Gómez fue el autor e intérprete de Nadie es eterno, un emblema de la música popular. Nació en San Jerónimo, Antioquia, y consolidó su carrera en 1985. Falleció en Medellín, el 6 de julio, por un infarto.



Olivia Newton-John, cantante

Cantante, actriz y activista, conquistó al mundo con su Sandy, de la película 'Brillantina', junto a John Travolta. Murió el 8 de agosto por un cáncer de mama detectado en los años 90.



Taylor Hawkins, músico

El 25 de marzo, Taylor Hawkins, baterista de Foo Fighters, murió en Bogotá, en el hotel donde se hospedaba la banda, horas antes de presentarse en el Estéreo Pícnic. Tenía 50 años y en su cuerpo se encontraron distintas sustancias.



Juan Gustavo Cobo Borda, poeta y periodista

Hijo de un inmigrante español, Juan Gustavo Cobo Borda nació en Bogotá, el 10 de octubre de 1948. Estudió filosofía en la Universidad de los Andes e idiomas en la Nacional. Murió el 5 de septiembre.



Pablo Milanés

Fue uno de los cultores de la nueva trova cubana, junto a Silvio Rodríguez. El breve espacio en que no estás, De qué callada manera y Yolanda son sus canciones icónicas. Tenía 79 años y falleció el 22 de noviembre, en Madrid (España).



Dora Cadavid, actriz

Con varios papeles inolvidables en la televisión colombiana, como el de Inesita en

Yo soy Betty, la fea y la abuela Cecilia de Vallejo en Café, Dora Cadavid también fue locutora y animadora. Murió el 31 de enero.



Peter Brook, director de teatro, cine y ópera

Peter Brook tuvo una carrera llena de éxitos en el teatro, el cine y la ópera. Fue ganador del Tony por Marat/Sade y por Sueño de una noche de verano’, de William Shakespeare, ambos como director. Nació en Londres, el 21 de marzo de 1925, y murió a los 97 años, el 21 de marzo, en París.

William Hurt, actor estadounidense

Sus películas más recordadas y son 'El beso de la mujer araña', 'Te amaré en silencio' y 'Capitán América: guerra civil', y la serie de televisión 'Goliat'. William Hurt nació en Washington en 1950. Murió el 13 de marzo debido a un cáncer que padecía desde el 2018.



También fallecieron:



Sidney Poitier, actor estadounidense, 94 años.



Jerry Lee Lewis, músico estadounidense, pionero del rock and roll, 87 años.



Elza Soares, cantante brasileña, 91 años.



Julian Keith Levene, guitarrista y fundador del grupo The Class, 65 años.



Luc Montagnier, virólogo francés, 89 años.



Antonio Seguí, pintor y escultor argentino, 88 años.



Edgardo Román, actor colombiano, 71 años.



Irene Cara, actriz y cantante estadounidense, 63 años.



}Irene Papas, actriz griega, 93 años.



Gal Costa, cantante brasileña, 77 años.



Hebe de Bonafini, presidenta de Madres de Plaza de Mayo, 93 años.



Hilda Strauss, presentadora, locutora y empresaria barranquillera, 89 años.