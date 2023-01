Aunque todavía están por verse las implicaciones completas del asalto al Congreso de Brasil, el 8 de enero, ya podemos rastrear algunos de sus efectos inmediatos. En primer lugar, es innegable que el bolsonarismo se perjudicó a sí mismo.



Incluso si los ataques a los edificios gubernamentales fueron espontáneos, revelaron la incapacidad del gobernador del Distrito Federal, Ibaneis Rocha (aliado de Bolsonaro), para brindar una seguridad pública básica. Y si fueron premeditados, demuestran una inmadurez total por parte de quienes los planificaron.

Sea como fuere, la imagen del bolsonarismo quedó aún más manchada. Las demostraciones pacíficas futuras serán estrechamente controladas, y es probable que otros de los políticos principales que antes se alineaban con Bolsonaro no deseen puestos de liderazgo en la oposición oficial. ¿Bolsonaro busca liderar a la oposición contra el presidente Luiz Inácio Lula da Silva desde las instituciones políticas brasileñas o procura liderar un movimiento opositor callejero?



No puede estar bien con Dios y con el diablo. Para liderar a la oposición formal, Bolsonaro tendrá que condenar la insurrección sin ambigüedades; pero si se pone del lado de los sediciosos, fortalecerá la posición de Lula frente al Congreso. Después de todo, el 8 de enero unió a muchos parlamentarios del gobierno y la oposición, y Lula buscará desgastar el apoyo de los políticos de centroderecha que se están cuestionando sus vínculos con el expresidente.

El gobierno de Lula prometió una investigación exhaustiva de la insurrección, que incluirá su financiamiento y planificación. Cientos de personas fueron arrestadas y serán llevadas a juicio. Una cuestión apremiante es la respuesta que ofrecerá la oposición informal en las calles ahora que el magistrado Alexandre de Moraes reemplazó temporalmente a Ibaneis Rocha, gobernador del Distrito Federal (suspendido por 90 días). ¿Podrían los aliados de Bolsonaro que lideran otros estados correr una suerte similar?



En gran medida dependerá de lo que hagan Lula, el ministro de defensa José Múcio y el ministro de justicia Flávio Dino en los próximos días. Si dejan que la indignación los guíe, se arriesgan a fortalecer la oposición en las calles. Deben decidir si se centrarán en los actos que infringieron la ley; si procuran atacar a sus enemigos de manera más amplia, solo perpetuarán el patrón de polarización y trivializarán aún más términos como "fascista" y "comunista".



Pero si el gobierno garantiza que quienes cometieron actos criminales deban rendir cuentas, puede reforzar el mensaje de que los ataques a las instituciones democráticas, independientemente de que provengan de la izquierda o la derecha, enfrentarán rápidamente al imperio de la ley.



En términos más amplios, el 8 de enero nos muestra qué puede ocurrir cuando se entiende a la democracia como un mero proceso y no como un valor central. Ahora que el bolsonarismo se desprestigió a sí mismo, la democracia brasileña no corre riesgo inmediato, pero eso podría cambiar rápidamente si los brasileños no desarrollan su aprecio por los motivos y las formas en que funcionan los procedimientos de la democracia.



(*) Director Ejecutivo de Asuntos Públicos en Arko Advice.

(**) Ex vicepresidente y director ejecutivo del Banco Mundial y director ejecutivo del Fondo Monetario Internacional.