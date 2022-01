El 2021 fue un año marcado por diversas situaciones inolvidables alrededor del mundo, dentro de las que también se encuentra una lluvia de pequeños peces en Estados Unidos.

El pasado 29 de diciembre los habitantes de Texarkana, una ciudad de Texas, presenciaron una extraña lluvia de peces en horas de la tarde, que terminó siendo denominada por algunos habitantes como “La pesca perezosa”, entre otros creativos nombres.



“El 2021 está sacando todos los trucos... incluyendo peces lloviendo en Texarkana hoy. Y no, esto no es una broma”, escribió la cuenta verificada de la ciudad en Facebook.



“La lluvia animal es un fenómeno que se produce cuando pequeños animales acuáticos como ranas, cangrejos y pequeños peces son barridos en trinitas de agua o corrientes de aire que ocurren en la superficie de la tierra. Luego caen al mismo tiempo que la lluvia”, señalan.



Dicha publicación ya cuenta con más de un millón de reacciones y 600 comentarios en los que muchos habitantes compartieron fotografías de los animales que quedaron en sus patios o jardines luego de unos minutos de lluvia.



“No hay necesidad de ir a pescar aquí en el este de Texas. Solo camina afuera y recógelos en tu patio”, “Definitivamente fue algo que no hubiera creído si no lo viera por mis propios ojos”, “Pensamos que era granizo golpeando nuestro coche pero era un pez del cielo”, fueron algunas de las respuestas en Facebook.

Comentario en la publicación. Foto: Facebook: Kelley Moore

¿Es posible que lluevan peces?

Claramente, este fenómeno no es como tal una lluvia y los animales no caen al suelo ni se crean como lo hacen las gotas de agua de una nube normalmente. Sin embargo, sí puede ocurrir debido a fenómenos naturales haciendo creer que es una lluvia.



Aunque parezca un suceso imposible, no lo es. Simplemente es poco común y según expertos ocurre porque las trombas marinas o también llamadas mangas de agua son capaces de levantar algunos pequeños animales a una altura considerablemente elevada que termina desplazándolos fuera del agua.



De acuerdo con el portal web de ‘National Geographic’, las trombas son los mismos tornados, solamente que ocurren sobre el mar y que “no tienen tierra sino agua”, aunque su proceso de formación es el mismo.



En el momento en que estos seres, como peces y ranas, caen al suelo es cuando ocurre la llamada ‘lluvia de animales’ en la que algunos pueden incluso sobrevivir a la aparatosa caída.

