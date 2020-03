Los líderes del mundo que se han visto afectados por el coronavirus

La recién declarada pandemia de coronavirus ha provocado al menos 4.923 muertos en el mundo desde que apareció en diciembre en Wuhan, China. Desde su comienzo se han contabilizado más de 131.460 casos de contagio en 116 países.



No hay un solo sector que se haya salvado de las consecuencias de este virus y presidentes y ministros del mundo tampoco han sido la excepción. Algunos se han contagiado y otros se han aislado de manera voluntaria ante un posible contagio. Aquí la lista de algunos de los líderes afectados por el coronavirus.



1. Jair Bolsonaro

El mandatario brasileño, Jair Bolsonaro, está bajo estricta vigilancia médica después de que el jefe de la Secretaría Especial de Comunicación de la Presidencia, Fabio Wajngarten, dio positivo de coronavirus, según informó este jueves el Gobierno.



"El Servicio Médico de la Presidencia adoptó y está adoptando las medidas preventivas necesarias para preservar la salud" de Bolsonaro y de "toda la comitiva presidencial que lo acompañó en su reciente viaje oficial a Estados Unidos", según una nota divulgada por el Palacio presidencial de Planalto.



Presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, acompañado de su secretario de Prensa, Fabio Wajngarten. Foto: EFE

2. Justin Trudeau

El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, está en autoaislamiento después de que su esposa, Sophie Grégoire Trudeau, desarrollara en las últimas horas síntomas de un resfriado tras regresar de una viaje al Reino Unido.



El matrimonio se encuentra recluido en su domicilio mientras espera los resultados para determinar si ella ha contraído Covid-19. La Oficina del Primer Ministro señaló en un comunicado que Trudeau no presenta en estos momentos síntomas.



"La recomendación médica es que el primer ministro continúe sus actividades diarias mientras vigila su situación dado que no está mostrando síntomas. Sin embargo, por precaución el primer ministro ha optado por autoaislarse y trabajar desde su domicilio hasta recibir los resultados de Sophie", explicó la oficina de Trudeau.

El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, está en autoaislamiento después de que su esposa, Sophie Grégoire Trudeau, desarrollara en las últimas horas síntomas de un resfriado. Foto: AFP

3. Gobierno de España

Los reyes de España se sometieron este jueves a la prueba del coronavirus como medida de prevención indicada por las autoridades sanitarias y sus resultados serán comunicados públicamente, informó la Casa Real.



La decisión se adoptó en función de las recientes actividades públicas que los reyes Felipe VI y Letizia mantuvieron últimamente. El anuncio se produjo después de que se informara de que la ministra de Igualdad, Irene Montero, dio positivo por el virus, lo que colocó en cuarentena a su pareja, el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias. Todo el gobierno español se sometió también a las pruebas del coronavirus.

El presidente en funciones de España, Pedro Sánchez, y el rey Felipe VI. Foto: AFP

4. Presidente de Portugal

El presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, anunció el sábado que suspendía toda su agenda durante dos semanas y que estaría aislado en su residencia, ya que tuvo contacto el pasado martes con alumnos de una escuela lusa en la que se ha detectado un caso de coronavirus.



En el ámbito de la iniciativa "Artistas en el Palacio de Belém", el presidente de Portugal recibió a una serie de alumnos de la comarca de Felgueiras (norte), a la que pertenece la escuela del pueblo de Idães, que ayer fue cerrada debido a un caso de coronavirus en un alumno.

Presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa. Foto: AFP

Según las normas establecidas por las autoridades sanitarias, el presidente, de 71 años, quiere dar ejemplo a la ciudadanía, por lo que trabajará desde su propia residencia. Todas las visitas que tenía previstas y sus desplazamientos al extranjero también han sido canceladas.

5. Jefe de la Eurocámara

El presidente de la Eurocámara, el italiano David Sassoli, decidió ejercer desde su casa su cargo "por precaución" después de haber estado el fin de semana en Italia, país más afectado por el coronavirus en Europa.



"He decidido, únicamente como precaución, (...) ejercer mi función de presidente desde mi casa en Bruselas de acuerdo con los 14 días indicados en el protocolo", aseguró el martes Sassoli en un comunicado.

David Sassoli, Representante del segundo mayor grupo político en el PE de Italia. Foto: Efe

6. Vicepresidenta iraní

La vicepresidenta para Asuntos de la Mujer y de la Familia de Irán, Masumeh Ebtekar, resultó contagiada de coronavirus, según informaron los medios locales y está en cuarentena desde el pasado 27 de febrero.



La prueba para el virus fue realizada después de que Ebtekar presentase síntomas cuando participó en la reunión del Consejo de Ministros, según su asesora de relaciones públicas, Fariba Ebtehaj.



Ebtekar es una destacada responsable iraní que anteriormente ocupó la vicepresidencia de Medio Ambiente. En su juventud, fue una de las portavoces de los estudiantes que asaltaron la embajada de Estados Unidos en Teherán en 1979 y tomaron como rehenes a 52 diplomáticos durante 444 días.

Masumeh Ebtekar es la vicepresidenta para Asuntos de la Mujer y de la Familia de Irán. Foto: EFE

7. Viceministro de salud iraní

El viceministro iraní de Salud, Iraj Harirchi, forma parte de los infectados por el nuevo coronavirus. Su caso fue informado el 25 de febrero luego de que el funcionario presentará tos y sudoración durante una rueda de prensa.

#VIDEO⚡Iraj Harirchi, viceministro de salud iraní, está infectado por el #coronavirus.



Ayer, durante su última aparición pública, junto al portavoz del gobierno, ya parecía mostrar síntomas. pic.twitter.com/AbiSowlmS7 — eSPAINews (@eSPAINews) February 25, 2020

8. Subsecretaria de Salud de Reino Unido

La Subsecretaria de Estado para Salud Pública del Reino Unido, la legisladora conservadora Nadine Dorries, anunció en una nota oficial en la noche del martes que arrojó resultado positivo al contagio con el nuevo coronavirus.



"Puedo confirmar que he dado resultado positivo al coronavirus (...) y me he sometido a auto aislamiento en mi hogar", manifestó la funcionaria británica de 62 años.



Funcionarios de los servicios de salud pública ahora investigan dónde y cómo contrajo el virus y con quién ha estado en contacto.



