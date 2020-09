Alumnos denunciaron maltratos de profesora durante clases virtuales

Una profesora de la Facultad de Psicología de la Universidad Juárez del Estado de Durango (Ujed) fue denunciada en redes sociales por malos tratos a sus estudiantes a causa de los fallos que se presentan, generalmente, en medio de las clases virtuales.

Los videos se dieron a conocer en Twitter y el que más generó polémica fue uno que muestra a la docente gritando a varios estudiantes por, según ella, no tener la cámara encendida.



“O arreglan sus problemas de cámara o conmigo van a seguir teniendo faltas (fallas)”, grita la profesora en medio de la llamada de Zoom.

(También le puede interesar: El profesor ‘youtuber’ de México que causa sensación en redes).

Y a la tercera falta yo los doy de baja en mi materia (perderla). Así que arreglen sus problemas FACEBOOK

TWITTER

El mismo clip muestra que Guillermo, uno de sus estudiantes, le respondió que entre ellos se pueden ver, por lo tanto "es un problema del internet suyo y no del nuestro".



“¡A mí no me importa, Guillermo! ¿Qué parte no te queda clara? Si yo no te veo, conmigo no estás. Si yo veo a todos los demás y al único que no veo es a ti ¿mi internet está mal porque a ti no te veo?”, gritó la maestra.

¡Ubícate, niño! Apágame tu micrófono, no me interesa. Tienes falta FACEBOOK

TWITTER

(Si nos visita desde la app puede ver el video aquí).

(Puede leer: Profesora argentina muere por covid-19 cuando daba clase en Zoom).

“Quien no tenga la cámara prendida, y no me interesan los motivos, si yo no lo veo, no está en mi clase”, concluyó la profesora.



Otro video que impactó fue uno en el que la mujer reprende a los jóvenes por no peinarse para la clase.

¡Por favor peinense! ¿Cómo es posible que entren a clases con ese 'greñero' que traen? FACEBOOK

TWITTER

(Si nos visita desde la app puede ver el video aquí).

Tampoco quiero que estén hablando con nadie en la clase. No me importa si es su mamá o su papá. ¡No me importa quién sea! FACEBOOK

TWITTER

(Lea también: Del Liceo Lunita, en Chía, a ver la Luna en la Nasa, en EE. UU.).

En todos los clips que fueron compartidos se le ve con una actitud nada amistosa y dejando claro que no le importa que sus estudiantes tengan dificultades de internet.



En uno de esos se burla de una estudiante que le dijo que su señal estaba fallando y le responde con sarcasmo.

¡Ah pues qué lástima! Apaga el micrófono. Eso te debe causar mucha risa, que te falle el internet FACEBOOK

TWITTER

Otro video de las nuevas formas de transmitir conocimientos en la facultad de Psicología de la @UJED_Oficial la maestra de nombre Sara Marisa muestra su método de enseñanza. pic.twitter.com/28C6xefBL5 — #QuédateEnTuCasa (@heber_noti121ed) September 24, 2020

(Si nos visita desde la app puede ver el video aquí).

(Además: ¿Por qué se celebra el día del maestro este 15 de mayo en Colombia?).

Con respecto a estos videos, el presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios de Durango (Feud), Giovanni Rosso, lamentó el hecho y descalificó el comportamiento de la docente en una publicación en su cuenta de Twitter.

En la federación Estudiantil Universitaria de Durango descalificamos totalmente este tipo de comportamiento, así que actuaremos con una postura firme y respetuosa en contra de esta violencia hacia nuestros compañeros.

NO A LAS AGRESIONES, SI AL RESPETO Y EMPATÍA.#FEUDesMEJOR — Giovanni Rosso (@GiovanniRosso) September 23, 2020

(También puede leer: La historia del docente expulsado de los Andes por presunto acoso).

Finalmente, Rosso dijo que "la falta de herramientas tecnológicas no debe ser motivo, en lo absoluto, de agresiones de ningún tipo para estudiantes o maestros".



Tendencias EL TIEMPO