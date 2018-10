En vivo: Willa tocó costa de México como huracán de categoría 3

El huracán Willa se debilitó levemente a categoría 3 y tocó la costa occidental de México, donde se ubican varios centros turísticos, mientras las autoridades pusieron en marcha los refugios temporales y pedían a residentes extremar las precauciones.

El huracán Willa golpeaba la noche de este martes la costa occidental de México con vientos máximos sostenidos de unos 195 kilómetros por hora, azotando edificios con torrenciales lluvias en centros turísticos donde miles de personas se habían trasladado a un lugar seguro.



El ojo de Willa, un huracán categoría 3, tocó tierra cerca de Isla del Bosque en el municipio de Escuinapa, al sur de la ciudad costera de Mazatlán en el estado de Sinaloa, dijo el Centro Nacional de Huracanes (CNH, por su sigla en inglés) con sede en Miami.

Miles de personas fueron evacuadas, las construcciones protegidas y las clases canceladas en la costa del Pacífico de México ante la llegada del huracán Willa.

Willa.



El lunes por la noche, los hoteles ubicados frente al histórico paseo marítimo del centro de Mazatlán, una popular ciudad costera en el estado de Sinaloa, cerraron ventanas y puertas con grandes tablones de madera, mientras turistas paseaban en las inmediaciones y las palmeras se balanceaban ante una brisa ligera.



Willa es uno de los huracanes más poderosos que ha alcanzado la costa occidental de México en los últimos años, y se espera que se debilite a medida que avance tierra adentro.

El centro de huracanes advirtió a los lugareños que no deberían confiarse por la "calma relativa" del ojo del huracán, debido a que los vientos podrían aumentar repentinamente.



La tormenta había alcanzado el lunes la Categoría 5 con vientos máximos sostenidos de unos 260 kilómetros por hora (kph), antes de debilitarse.



Imágenes de televisión mostraban fuertes ráfagas de viento acompañadas de lluvias torrenciales en Escuinapa, donde se presentaban cortes de energía eléctrica. Las carreteras cerca del centro histórico de la ciudad de Mazatlán estaban casi desiertas a medida que las lluvias se hacían más fuertes, empujando a las palmeras a doblarse y balancearse.



"Mi casita es de lámina, madera y cartón, y me da miedo de que se me vaya a caer encima, dijo Rosa María Carrillo, de 36 años, en un refugio temporal con sus cinco hijos, de entre 8 y 15 años. "Ojalá que sea nada más un poco de agua, nada más", agregó.



Zulema Pardo, una empleada de la estación, dijo que los residentes se abastecieron de artículos básicos, enormes bidones de agua y gasolina, y dejaron la estantería del pan completamente vacía. "La gente tiene mucho miedo. Está viniendo a llenar garrafones de gasolina... están comprando garrafones de agua. Ya no hay pan. Está la gente loca, alborotada", sostuvo.

Habitantes protegen sus negocios ante la llegada del huracán Willa, en Puerto Vallarta (México). El huracán Willa alcanzó la categoría 5 y se degradó a categoría 3 al acercarse a la costa. Foto: EFE

Según cálculos del coordinador nacional de Protección Civil de México, Luis Felipe Puente, aproximadamente la mitad de las 200.000 personas que habitan las zonas más vulnerables de Sinaloa y Nayarit se habían trasladado a sitios más seguros.



Otros destinos turísticos del estado de Nayarit, vecino a Sinaloa, así como Puerto Vallarta en el estado de Jalisco, también se encuentran cerca de la trayectoria del huracán. Se prevé que Willa, que se dirige hacia el norte, se debilite después de llegar a la costa, según el organismo.

Imagen satelital del huracán Willa en las costas de México. Foto: AFP

Antonio Echevarría, gobernador de Nayarit, dijo que más de 10.000 personas estaban siendo evacuadas y que las escuelas estarían cerradas. "Decirles a los ciudadanos que no juguemos al macho, que no le juguemos al súperhombre. Es un huracán muy fuerte, muy potente, y no queremos que vaya a suceder alguna tragedia", advirtió.



Sinaloa también canceló clases en gran parte del estado. Hasta 45 centímetros de lluvia podrían acumularse en la zona de la tormenta, dijo el NHC.



Incluso los inmuebles ubicados a 500 metros de la costa podrían quedarse sin energía y sufrir daños físicos, dijo el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de México. A pesar de la amenaza que se avecina, algunos turistas parecían impasibles. "No arruina el placer de estar aquí", dijo el turista Ángel Avelar abriendo una cerveza en el paseo marítimo. "Tal vez las cosas sean diferentes mañana".



