El pasado 1.° de mayo se registró un incendio en una casa del barrio Galdi de la ciudad de Garín, en Chile. En este lugar se encontraba un bebé de un año y una niña de tres años, quienes fallecieron dentro de la vivienda.



Pese a que los bomberos apagaron las llamas solo pudo ser rescatado el tío de las victimas. Los niños fueron encontrados en un colchón sin vida, mientras se abrazaban.

Los niños fueron identificados como Juan y María Bautista. Se sabe que en esta casa vivían los dos niños con su madre, según afirmó el medio El Día de Escobar.



De acuerdo con los bomberos, el incendió comenzó por un un cortocircuito en una estufa eléctrica. Los vecinos contaron a este medio que la madre de los niños había salido el pasado sábado 29 de mayo y dejó a los menores al cuidado de su tío, un joven de 24 años.



Cuando los bomberos llegaron al lugar, los vecinos ya estaban intentando apagar las llamas. Sin embargo, los esfuerzos no fueron suficientes para salvar la vida de los pequeños.

“Cuando entramos, pensamos que no estaban los chicos. Porque estaba todo el humo y no se los veía. Después sí los encontraron. Estaban escondiditos los dos, abrazaditos”, dijo Brenda, una vecina, para El Día de Escoba



El tío que estaba encargado de cuidar a los niños presenta quemaduras de segundo grado y aseguró a la Policía que estaba durmiendo cuando se dio cuenta que el fuego estaba en toda la casa. Además indica que la estufa ya se encontraba en mal estado.



De igual manera, se reportó otro herido. Se trata de un vecino que intentó salvar a los niños, pero no lo logró.



La madre de los menores de edad llegó al lugar pocos minutos después del deceso. No obstante estaba presentando un ataque de nervios y las autoridades la remitieron a la Comisaría 3ra de Garín.

