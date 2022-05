El Ministerio de Salud de Argentina confirmó este viernes el primer caso de viruela del mono en el país e indicó que estudia un caso sospechoso en un “residente en España que se encuentra de visita”, sin nexo con el primer paciente.



Este se convierte así en el primer caso de viruela del mono registrado en América Latina.



“El resultado de la reacción de amplificación por PCR del caso en cuestión es positivo, a su vez, la secuenciación arrojó alto porcentaje de homología con secuencias del clado de África Occidental”, informó la cartera sanitaria en un comunicado.

El caso confirmado, del que ya se informó como sospechoso el domingo pasado, corresponde a un hombre que reside en la provincia de Buenos Aires, que estuvo recientemente en España y presentaba síntomas compatibles con la enfermedad.



Según el ministerio, la confirmación se produjo a través de un segundo estudio bajo el método Sanger, que arrojó un alto porcentaje de homología con secuencias de “Monkeypox” del clado de África occidental.



“Similar a todas las que se están encontrando en los nuevos casos de viruela símica alrededor del mundo”, agregaron en la nota.

En Colombia, el Instituto Nacional de Salud (INS) señaló que no hay casos confirmados de la viruela del mono en el país. Foto: iStock

De acuerdo con la nota oficial, el paciente se encuentra en buen estado de salud y con tratamiento sintomático y sus contactos estrechos con control clínico y epidemiológico sin presentar síntomas de momento.



Respecto al caso sospechoso de ser viruela de mono -enfermedad de la que de momento se han contabilizado al menos 200 casos en países no endémicos-, el paciente no tiene ningún nexo con el primer caso y presenta lesiones ulcerosas sin otra sintomatología asociada.



La cartera de Salud indicó que la persona, residente en España, arribó a Argentina el 25 de mayo pasado y sus síntomas comenzaron al día siguiente.



“El paciente se encuentra en buen estado general, aislado, y recibiendo tratamiento sintomático. Sus contactos estrechos se encuentran en seguimiento clínico y epidemiológico estricto, siendo todos asintomáticos a la fecha”, explicaron en el comunicado.

'La punta del Iceberg'

Este viernes, la Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió que los 200 casos de viruela del mono registrados en las últimas semanas fuera de los países donde suele circular podrían ser la "punta del iceberg", aunque pidió no entrar en "pánico".



"No sabemos si solo estamos viendo la punta del iceberg", reconoció Sylvie Briand, jefa de preparación y prevención de epidemias y pandemias de la OMS, durante una sesión informativa.



Los expertos tratan ahora de determinar las causas de esta "situación inusual", añadió.



Las investigaciones preliminares no parecen indicar que el virus haya cambiado o mutado y Briand cree que es posible detener la propagación. "Si ponemos en marcha las medidas adecuadas, probablemente podamos contener esto fácilmente".

La viruela del mono es una enfermedad infecciosa causada por un virus transmitido a los humanos por animales infectados. La transmisión de persona a persona es posible pero rara.



Reino Unido fue el primer país en dar la voz de alarma el 7 de mayo y desde entonces, cerca de 200 casos han sido reportados a la agencia sanitaria de la ONU desde países donde el virus no es endémico.



El Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC) ha cifrado el número de casos en 219. La viruela del mono es endémica en once países del este y del centro de África.



Pero en las últimas semanas, ha habido casos en más de 20 otros países, incluido Estados Unidos, Australia, Emiratos Árabes Unidos y la Unión Europea.



El ministerio español de Sanidad notificó el viernes un total de 98 casos hasta ahora, un poco más que Reino Unido, donde hay 90 infecciones confirmadas.



En Portugal, el número de casos es de 74, según informaron las autoridades sanitarias el viernes. Todos los infectados son hombres y la mayoría tiene menos de 40 años, indicaron.

REDACCIÓN INTERNACIONAL

*Con información de EFE y AFP

