Así es como la violencia en Ecuador refleja una crisis arraigada en América Latina

La violencia, la delincuencia organizada y los delitos asociados a esos flagelos son los principales riesgos que hoy afronta América Latina. A esa conclusión llegaron, por separadas, varias organizaciones que estudian la región, y que también advirtieron que esos peligros seguirán extendiéndose durante todo este 2024, como lo demostró la semana de terror que vivió Ecuador.

La cuarta edición del índice Riesgo Política América Latina, dirigido por el Centro de Estudios Internacionales de la Pontificia Universidad Católica de Chile (Ceiuc), por ejemplo, reveló este miércoles que el crimen organizado y el narcotráfico son los mayores desafíos que enfrenta América Latina para este año que apenas arranca. Por su parte, la ONG estadounidense Human Rights Watch (HRW) dijo también hace uno días en su informe anual que el crecimiento de la inseguridad figura en lo más alto en la agenda de preocupaciones regionales.

Estas inquietudes se respaldan en una estadística demoledora que emitió la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) en diciembre de 2023: el crimen organizado es el responsable del 50 por ciento de los homicidios que ocurren en nuestro continente, mientras que América Latina y el Caribe es la región con la tasa de homicidios regional más alta del mundo.



Por todo esto, el caso ecuatoriano prende todas las alarmas de una realidad que refleja cómo el crimen y la mafia se han ido arraigando en la región. En palabras de Juan Pablo Spinetto, editor de Economía y Gobierno de América Latina para Bloomberg, “Ecuador pasó de ser uno de los más seguros de la región, para convertirse en una zona de combate, con bandas de narcotraficantes que desafían la autoridad del Estado”.



De acuerdo con Renato Rivera, coordinador del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado (Oeco), Ecuador se convirtió en los últimos años en un “centro de acopio logístico” del tráfico de cocaína en América Latina. Y es que sus puertos ahora son una pieza estratégica del rompecabezas criminal de los carteles de la droga que sacan a través del Pacífico los alijos de droga hacia Estados Unidos y Europa.



“En términos de alertas de seguridad, lo que ocurrió esta semana en Ecuador pone el nivel en cinco sobre cinco en la región, especialmente en fronteras limítrofes (con Colombia y Perú). Uno por la posibilidad de fuga de los jefes de estas organizaciones. Y dos, por el tráfico ilegal de armas”, acotó Rivera.



De hecho, las bandas ecuatorianas han elevado a tal punto su poderío criminal, que ya han ido aumentado sus tentáculos a otros países, según Rivera. Por esto, expertos advierten que lo que ocurre en Ecuador debe ser una lección para que los gobiernos latinoamericanos diseñen una respuesta conjunta que encare los retos que hoy tiene la región.



“Hay que tener en cuenta que el crimen organizado ecuatoriano también tiene un componente trasnacional. Por ejemplo, ‘Los Lobos’ (una de las bandas más representativas de Ecuador) ya operan fuera del país y hay otros países que deben estar alerta. También se habla de una posible alianza con el Tren de Aragua y actividades de minería ilegal y tráfico ilícito de migrantes”, acotó Rivera.

Alerta en sur el continente y Costa Rica

Un estudio del Oeco evidenció que ‘Los Lobos’ ya estarían operando, por ejemplo, en Chile. “La marihuana que sale de Colombia, y que tiene un núcleo muy importante del Ecuador, termina también en Chile y esto los pone en alerta sobre posibles consecuencias”, puntualizó el experto.



Esto coincide con un reciente aumento de los homicidios en Chile, que registró 1.322 muertos violentas en 2022, según el informe de ONUDD. Esto equivale a una tasa de 6,7 homicidios por 100.000 habitantes y supone un aumento considerable con respecto a 2018. Pese al aumento, Chile sigue siendo uno de los países más seguros de la región. La sensación de inseguridad, sin embargo, no para de crecer entre la población y el crimen se ha convertido en la mayor preocupación ciudadana, por encima de la inflación o el desempleo.

A propósito, el Gobierno de Chile aseguró este miércoles que el aumento de la violencia que vive el país “está lejos” de la crisis de inseguridad sin precedentes que atraviesa Ecuador y aseguró que “el Estado chileno tiene el control de sus cárceles”.



Por otro lado, Rivera destaca que otro caso que provoca alerta en América Latina es el de Costa Rica, un país que no tiene ejército. El analista mencionó que debido a la proximidad de algunos puertos marítimos ecuatorianos en las islas Galápagos, una de las paradas de las traficantes de droga se da en la provincia costarricense de Limón. “Esto ha puesto al país centroamericano en alerta máxima, no solo por seguridad, sino de alianzas con las redes ecuatorianas”, mencionó.



De hecho, la ONUDD registró en 2022 una tasa de 12,8 homicidios por cada 100.000 habitantes. Sin embargo, el país para septiembre de 2023 ya había batido su récord de muertes violentas, acumulando 655 homicidios, un incremento del 46 por ciento con respecto a ese mismo periodo en el año anterior.



Y al seguir haciendo una radiografía por otros países de la región, “en Argentina, un país relativamente seguro, el nuevo gobernador de la provincia de Santa Fe envió a su familia lejos luego de recibir amenazas de muerte por parte de grupos criminales que operan en Rosario, un corredor clave para el tráfico de drogas hacia Europa”, explicó Spinetto en una columna publicada en Bloomberg.



Aunque los tentáculos de las bandas ecuatorianas en el sur del continente aún se investigan, si al caso argentino le sumamos que Uruguay incautó en diciembre más de 400 kilos de coca, esto ya reflejaría que los países del norte de Sudamérica y Centro América no son los únicos autores involucrados en la ecuación del narcotráfico a tener en cuenta.



Y es que, según expertos, Uruguay pasó en los últimos cinco años de ser un país de tránsito a un país de acopio para la cocaína que principalmente se trafica desde Bolivia a Europa. El Informe Mundial sobre la Cocaína 2023 de la ONU señaló la creciente importancia de la llamada “Ruta del Cono Sur”, que va desde Perú y Bolivia hacia el estuario del Río de la Plata en la costa atlántica de Argentina y Uruguay, en general a través de Paraguay y aprovechando la Hidrovía Paraguay-Paraná, en combinación con vuelos clandestinos.

Una crisis para combatir en conjunto

Ante este rompecabezas regional del crimen, el experto en materia de seguridad David Saucedo, consultado por la agencia Efe, abogó por un “esfuerzo continental” que coordine las acciones de los países involucrados, como México, que deberá aportar, sobre todo, “información” para poder cerrar las rutas del tráfico.



“Mientras que las mafias (...) sí cuentan con este esquema de colaboración, cooperación y financiamiento, (...) este esquema de colaboración no existe entre los gobiernos de América Latina y fuerzas de seguridad para afrontar al narco”, remarcó.



Pero esto podría tentar a gobierno a recaer en la mano dura y militarización. De hecho, hay quienes piden una “bukelización” de la política de seguridad en los países de América Latina. Sin embargo, Rivera resalta que recurrir solo a las Fuerzas Armadas como única solución, aunque puede ser efectivo en el corto plazo y traer réditos electorales, tiende a ser una solución de corto plazo.

“El crimen organizado es mucho más complejo. Si no destruyes la estructura de financiamiento, es muy poco probable que la respuesta militar genere escenarios positivos. Lo grave para América Latina es que estas respuestas populistas pueden generar una presión al sistema de justicia de dar medidas, inclusive excesivas, a personas que no necesariamente tengan un vínculo con el crimen”, analizó Rivera.



Por ahora, ya Estados Unidos anunció que enviará altos cargos para ayudar a combatir el crimen en Ecuador. Es el caso, por ejemplo, de la jefa del Comando Sur, la general Laura Richardson, y el subsecretario de la Oficina Internacional de Narcóticos y Aplicación de la Ley, Todd Robinson, así como a policías para ayudar “en investigaciones criminales”.



Analistas citados por la agencia AFP resaltan que los esfuerzos de Washington deberían centrarse en fortalecer los controles en puertos y aeropuertos, reformar las prisiones y desarrollar la capacidad de investigación. A propósito, en diálogo con la agencia AFP, Will Freeman, investigador para América Latina del centro de estudios estadounidense Council on Foreign Relations, coincide en que Estados Unidos puede prestar una ayuda clave para la lucha contra el crimen en la región. Sin embargo, el experto va mucho más allá y considera que incluso Europa debería participar para participar en la lucha contra el crimen organizado en la región.



En cualquier caso, el tiempo apremia y “Ecuador ya se ha convertido en un centro logístico para los narcotraficantes que envían cocaína a Estados Unidos y Europa, y si nada cambia, se encamina a ser el primer narcoestado en toda regla de Sudamérica”, asegura Freeman.



