Violencia en Ecuador: reportan incidentes en cárcel de Esmeraldas en noche de miércoles

En la noche de este miércoles, 11 de enero, residentes reportaron detonaciones de fuego dentro del Centro de Rehabilitación de Varones de Esmeraldas, provincia ubicada en la región costera de Ecuador. La Policía Nacional del país vecino no ha emitido comunicados oficiales sobre lo ocurrido.



En las redes sociales se publicaron diferentes videos y testimonios que afirman escuchar disparos en el Barrio Lucha de los Pobres y localidades cercanas a la cárcel de varones de Esmeralda. Según lo denunciado, las detonaciones vendrían de la penitenciaria de la ciudad costera.



Al parecer, los hechos de violencia ocurrieron alrededor de las 10:40 p. m. y habrían durado más de media hora.

Urgente!!

Se reportan fuertes enfrentamientos en la cárcel de Esmeraldas.

Moradores cuentan que lleva más de media hora la balacera pic.twitter.com/BhQs4NqFdy — Emergencias Ec (@EmergenciasEc) January 11, 2024

Medios locales explican que, según los primeros reportes del enfrentamiento, los involucrados serían integrantes de un grupo delictivo dentro de la correccional.



Hasta el momento la Policía Nacional no ha reportado novedades o declaraciones sobre lo denunciado por los usuarios en las redes sociales.

#URGENTE

Se registra balacera dentro de la cárcel de varones en #Esmeraldas.

Sería cruce de balas entre delincuentes y militares.

Noticia en curso..... pic.twitter.com/RiJQIt6XRC — INFORMATIVO EXPRESS (@info_Xpres) January 11, 2024

Las autoridades se encuentran realizando operativos para apaciguar la ola de violencia en Ecuador que inició desde el pasado martes, 9 de enero. En este sentido, el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas de Ecuador, Jaime Vela, anunció este miércoles que en las operaciones desarrolladas contra los atentados y disturbios generados por grupos de delincuencia organizada se han detenido a "329 terroristas" y se han abatido a cinco.



En la noche de ayer, la Policía de Ecuador publicó en su cuenta de 'X' el éxito en dos operaciones en la provincia afectada, que dieron como resultado la aprehensión de 4 delincuentes por actividades delictivas. Dos de ellos, según se reportó, estarían implicados en "actos terroristas".

OPERATIVOS CONTRA EL TERRORISMO



Ejecutados en #Esmeraldas, a fin de aprehender a personas implicadas en actos terroristas.



Resultados:

📌 2 aprehendidos

📌 1 detenido con boleta vigente

📌 1 motocicleta recuperada

📌 Combustible

📌 1 arma de fuego #CompromisoInquebrantable pic.twitter.com/xUpQPpmrJp — Policía Ecuador (@PoliciaEcuador) January 11, 2024

Balance de la jornada de violencia en Ecuador

Desde el día lunes, las principales ciudades del país latinoamericano se han visto sacudidas por una serie de hechos de violencia que fueron detonados con amotinamientos en seis cárceles.



Tras lo acontecido, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, decretó, el día martes, la existencia de un "conflicto armado interno" por el accionar de los grupos del crimen organizado transnacional, a los que calificó como "organizaciones terroristas y actores no estatales beligerantes".



Hasta el momento, un total de 139 funcionarios de prisiones entre guardias y personal administrativo siguen retenidos en al menos cinco cárceles. El jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas de Ecuador, afirmó que no hay soldados heridos ni muertos y que "no existe ningún rehén que haya sido asesinado".



El jefe militar indicó que las operaciones se han orientado, sobre todo, contra las bandas conocidas como 'Tiguerones', 'Los Lobos' y 'Los Choneros'.



También se informó que en las diferentes operaciones desarrolladas en los dos últimos días se han decomisado 61 armas de fuego, entre otros materiales usados por los delincuentes.

*Nota realiza con información de EFE

Laura Nathalia Quintero Ariza.

Redacción Últimas Noticias.

