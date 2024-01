Vinces, la ciudad que convirtieron en bodega del narcotráfico en el Ecuador

A seis horas de Quito, a unos 340 kilómetros por carretera, en una finca de Vinces, una localidad de la provincia costera de Los Ríos, una piara de cerdos se engordaba y retozaba sobre unos mil millones de dólares.



Ese sería el valor internacional de las 21,5 toneladas de cocaína embodegadas en el subsuelo de la marranera descubiertas durante un operativo ejecutado por las Fuerzas Armadas en la mañana del pasado domingo.

“En Ecuador (esta droga) está valorada en 44 millones de dólares. Al llegar a Estados Unidos subiría a 859 millones y en Europa alcanzaría los 1.526 millones ”, según datos del Ministerio del Interior.



Al cantón Vinces, de 36.000 habitantes, se lo conoce como “París chiquito” debido a la arquitectura de sus edificios y casas coloniales, y porque en su parque central se levanta una réplica de la torre Eiffel. Sin embargo, por primera vez es el escenario del sorprendente e inédito hallazgo que la pone en los ojos del mundo como la ‘gran bodega de la droga en América Latina’.

Según testimonios locales, diariamente el cuidador de los “ricos” cerdos los alimentaba y aseaba en el criadero y así jamás sospecharon que bajo el camuflaje de la chanchera se almacenaban exactamente 21.499,83 kilogramos del estupefaciente, la incautación más grande en la historia del Ecuador.



Permanecían embalados en 733 sacos plásticos de color negro, apilados en una caleta construida cuatro metros bajo el nivel del suelo y en medio de plantas de banano y otras frutas de clima caliente que copaban los 3.000 metros de extensión del predio.



A la ‘narcomarranera’ se accedía por una rejilla cuadrada que llevaba a un corredor oscuro y húmedo. “Existía un pasillo de 20 metros, aproximadamente, hasta llegar a tres bodegas individuales, en formas de cuartos de ocho metros de largo, seis de ancho y dos de altura, de unos 32 metros cúbicos de construcción cada uno”, según informaron los militares.



Como si fuera una serie de Hollywood y ante el asombro ciudadano, unos 200 uniformados sacaban uno a uno los bultos que fueron trasladados a un centro policial donde fueron expuestos a los medios de comunicación. Según informó el Ministerio del Interior, la droga ya fue destruida el jueves a través de un “método de encapsulamiento” que asegura la efectividad de la destrucción e inertización de las sustancias ilícitas.

Miembros de la policía y las fuerzas armadas de Ecuador con el cargamento de droga. Foto: AFP

¿Cómo se convirtió en epicentro del tráfico y acopio?

La ‘marranera’ de Vinces, por ser un lugar de paso hacia la portuaria ciudad de Guayaquil y a otros lugares de la costa de Ecuador, se convirtió en un almacén clave de acopio de la droga para estructuras de narcotraficantes, que después la trasladarían a los puntos de envío hacia Norteamérica o Europa a través de narcoavioentas.



Vecino de Colombia y Perú, los dos mayores productores mundiales de coca, el Ecuador se ha convertido en los últimos años en una pieza clave del engranaje del tráfico mundial, al aprovechar las mafias sus puertos y costas para los envíos.



Incluso, de acuerdo con información de inteligencia, los grupos narcodelictivos Los Lobos y Los Tiguerones han ganado espacio en Vinces para el control del narcotráfico y, posiblemente, la instalación de laboratorios de procesamiento, que ahora son meticulosamente buscados. Y es que solo en lo que va de este 2024, es decir en poco más de 27 días, ya se han incautado unas 31 toneladas de droga, cifra que representa cerca del 14 por ciento de las 221 toneladas confiscadas durante el 2023, según datos oficiales.



Esto le ha hecho erigirse también como el tercer país que más droga decomisa, sólo por detrás de Colombia y Estados Unidos, pues anualmente ha superado las 200 toneladas de estupefacientes incautados en los últimos tres años.



En el contexto de esta crisis, Estados Unidos, a través de tres acuerdos de cooperación, que únicamente esperan la firma del presidente Daniel Noboa para entrar en vigor, emprenderá en un trabajo militar conjunto con Ecuador. La jefa del Comando Sur, general Laura Richardson, junto al exsenador Christopher Dodd, asesor del presidente Joe Biden para el Hemisferio Occidental, visitaron Ecuador esta semana para establecer la asistencia de seguridad para el país y un proceso de inversiones por 93,4 millones de dólares.

Preocupación ciudadana

"Los días en el país son muy complicados, secuestraron a mi padre, amenazaron a mi esposa y no me puedo arriesgar a decir nada”, resaltó escuetamente a EL TIEMPO un asambleísta de la provincia de Los Ríos –la misma de Vinces–, que pidió el anonimato.



“Los vinceños son gente noble, la mayoría dedicada a trabajar en el comercio, la agricultura, ganadería y crianza porcina, no se puede generalizar a un pueblo entero por un hecho puntual y no puede ser catalogado como el centro logístico del narcotráfico”, resaltó.



El periodista Álvaro Elizalde, director de la cadena de radio y televisión París, en diálogo con este medio, resaltó que si bien en los últimos años los grupos delincuenciales se han asentado en la población y han provocado secuestros extorsivos, sicariato y otros tipos de delitos y violencia, el hallazgo voluminoso de droga tiene “sorprendida, desconcertada y temerosa” a la población que ahora espera una urgente investigación.



Los militares que desde el 9 de enero controlan la seguridad bajo la declaratoria de conflicto interno armado, dictada por el presidente Noboa para enfrentar a al menos 22 grupos de delincuencia organizada, también encontraron en el sitio 17 armas, 5.396 municiones de diferente calibre, equipos de comunicación, entre otros pertrechos. Todo custodiado por un único y sencillo ciudadano ecuatoriano que ahora es procesado por presunto tráfico de drogas y de armas.



Pero el hallazgo, si bien sorprende por la cantidad acumulada en un solo lugar, solo es el reflejo de lo que sucede en un Ecuador convertido en la base logística de un holding criminal conformado para el almacenamiento y distribución de droga, oro ilegal y tráfico de personas, según lo analiza el catedrático de la Facultad Latinoamericana de Estudios Sociales (Flacso) Freddy Rivera.



Los membretes de prestigiosas compañías aéreas del mundo con los que los narcos identificaron los bloques de la cocaína hallada en Vinces demostrarían que no hay un único dueño de la droga, sino que pertenece a varias organizaciones que integran esa corporación criminal que se consolidó durante la crisis de movilidad de la pandemia.



“Estos grupos narcodelictivos encontraron en Ecuador un centro idóneo para el almacenamiento y la logística de distribución de la droga, ya no solo a Estados Unidos, sino a Europa y, principalmente, a los Países Bajos”, dice el catedrático.



“La gobernanza y la insurgencia criminal están presentes y vinculadas en Ecuador y eso se ha demostrado con lo que sucede en las cárceles y la infiltración en las instituciones desde los agentes de tránsito, pasando por la Policía Nacional, los organismos de control y veedurías del lavado de activos, hasta llegar a la Fiscalía y la administración de justicia”, señala Rivera.



Pero mientras el narcotráfico no da tregua, ahora los tentáculos de las organizaciones delictivas parecen extenderse mucho más allá.



Una investigación de Arturo Torres, periodista que estudia la incursión de la narcoviolencia en Ecuador, asegura que Los Lobos, la más peligrosa organización delictiva del país, “explota directamente 20 minas de oro, extorsiona a empresas que tienen concesiones en 30 minas más y controla a 40 grupos de mineros ilegales.



Estas actividades criminales les dejan ganancias estimadas en 3,6 millones de dólares por mes, una cifra que resulta en un combustible demasiado explosivo que alimenta todo tipo de mafias y actividades ilegales. “Están infiltrados en concesiones mineras y reclutan a figuras claves de las entidades de control y justicia, como fiscales, jueces y uniformados”, señala en un testimonio. Mientras, Vinces luchará contra la estigmatización y las mafias.



ANA LUCÍA ROMÁN

PARA EL TIEMPO

QUITO