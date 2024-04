Viña del Mar: la turística ciudad chilena que se ha convertido en foco de asaltos y homicidios

Las imperdibles postales del reloj de flores, las playas y el añorado festival musical que, cada año, se toma Viña del Mar -la llamada ciudad jardín-, aparecen como una postal alejada de la turística ciudad chilena por estos días.

En los noticieros locales resuenan los titulares sobre un intento de robo de un celular que terminó con la víctima muerta por un apuñalamiento, en pleno centro de la ciudad, mientras caminaba con su pareja y su hijo de dos años, cuando eran a penas las 9 de la noche.

El delincuente se dio a la fuga y mantiene en alerta a los dueños de los restaurantes del sector, una de las zonas comerciales más concurridas en donde aseguran que la criminalidad se ha disparado durante los últimos años.

La inseguridad se ha disparado en Viña del Mar. Foto:Istock Compartir

“Hemos instalado cámaras, tenemos más de 62 apuntando hacia el exterior, hacia la calle, hacia los puntos conflictivos. También tenemos chicharras de pánico, con protocolo de qué hacer en caso de que suene una. Hemos puesto luces con sensor de movimiento para las zonas más críticas, y dejamos las luces de nuestros locales encendidas durante toda la noche para aumentar la luminosidad de nuestro barrio”, señala a EL TIEMPO Javier Ignacio Álvarez Gallardo, presidente de la Asociación Gastronómica y Cultural Barrio Poniente de Viña del Mar.

Hemos instalado cámaras, tenemos más de 62 apuntando hacia el exterior, hacia la calle, hacia los puntos conflictivos

Aunque estas medidas no han sido suficientes para atajar el aumento de la delincuencia en las zonas más turísticas en donde incluso, a plena luz del día, se registran asaltos.

“Un tipo pasa corriendo, se me abalanza, me golpea y me araña todo el pecho para arrancarme el collar. Yo grité, pero nadie dijo nada, nadie volteó a ver, como si fuera algo normal que ya no les sorprende”, cuenta Natalia Espejo, una turista colombiana que visitaba, por primera vez, Viña del Mar, y terminó llevándose una desagradable anécdota de viaje

Espejo relata a EL TIEMPO que lo que más la sorprendió fue la ausencia de policías en la ciudad y la cantidad de turistas que se enfrentan a este panorama de inseguridad. “Esta misma semana le robaron a unos extranjeros, que estaban en la playa, los bolsos con los pasaportes y tuvieron que pedir plata prestada para volver a Santiago e ir al consulado”, señala.

Es importante tener en cuenta un presupuesto antes de mudarse a un nuevo país. Foto:iStock Compartir

Así operan los delincuentes en Viña del Mar

Aunque el incremento de la inseguridad en Viña del Mar ha sido progresivo durante la última década, para los expertos fenómenos como el estallido social de 2019 y la pandemia marcaron un antes y un después en la forma de operar de los criminales y en el nivel de respuesta de las autoridades.

“Se dio un incremento y descontrol en la inmigración. Tenemos muchos delincuentes que son inmigrantes, muchos delitos nuevos importados a Chile, como los motochorros, a los que nosotros nos estábamos acostumbrados, algo que después evolucionó a los autochorros”, afirma Álvarez, quien destaca que los delincuentes chilenos operan entrando a los locales y a las casas, durante la noche, luego de identificarlas a través de una red de informantes.

Los Carabineros, la guardia policial, intenta hacerle frente al auge de inseguridad con mayor presencia en las calles. Foto:AFP Compartir

A este panorama se suma la operación de bandas transnacionales como el Tren de Aragua cuyos miembros, a parte de los robos con intimidación, incurren en delitos como sicariato, extorsión y secuestro.

“Estas bandas se van moviendo de un lugar a otro y, claramente, Viña del Mar es una ciudad turística. Recordemos que hace pocos días atrás tuvimos el Festival de la Canción donde hubo un gran despliegue policial para entregar esa seguridad a todos los turistas que venían a nuestra región. Es un fenómeno que se está moviendo no solamente en Chile, sino en Sudamérica”, advierte a EL TIEMPO Christian Jabbar, exdetective de la Policía de Investigaciones .

Alerta por cifras de homicidios



A principios de este año, el Ministerio del Interior y la Fiscalía presentaron el Informe Nacional de Víctimas de Homicidios Consumados en Chile en donde queda en evidencia que una de las zonas en donde más ha crecido este fenómeno, respecto al año pasado, es la llamada “Ciudad Jardín” en donde su tasa aumentó un 157,9 por ciento, si se compara con el primer semestre de 2018 y el primer semestre de 2023, pasando de 1,9 a 4,9 víctimas por cada 100.000 habitantes.

Sin embargo, las autoridades locales aseguran que se están tomando medidas para enfrentar este fenómeno y están apostando por equipar mejor a la policía viñamarina, a través de la incorporación de motocicletas todo terreno para reforzar el patrullaje preventivo en las zonas más afectadas por la delincuencia.

“Cualquier tipo de inversión en materia de seguridad va a sumar a la prevención, a tener una presencia activa con la finalidad de que la gente nos pueda percibir en el entorno y contribuir a disminuir esta percepción de inseguridad”, asegura el coronel Leonardo Cárdenas, Prefecto de Carabineros de Viña del Mar.

Vista panorámica de Viña del Mar. Foto:Istock Compartir

Una percepción de inseguridad que lidera el ranking nacional entre los habitantes de la ciudad costera, con una tasa que alcanza el 69,9 % de victimización frente a distintos delitos, de acuerdo a la encuesta del departamento de estudios de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile.

Se trata de un panorama desalentador para los viajeros extranjeros que llegan a la ciudad ubicada a unos 130 kilómetros de la capital que, aunque también ha registrado un incremento de la delincuencia, cuenta con mayor despliegue de carabineros en zonas críticas, si se compara con Viña del Mar.

“Nos quedó la impresión de que no es un lugar turístico, yo no lo recomendaría. Decidimos quedarnos en el hotel y nos fuimos al día siguiente, súper temprano, a Santiago y ahí nos sentimos seguras de nuevo”, concluye Espejo.

Top 5 de las zonas más violentas de Chile*



Santiago Arica Viña del Mar Antofagasta Puente Alto

*Según la cantidad de víctimas de homicidios consumados durante el primer semestre de 2023

ANDREA AGUILAR CÓRDOBA - PARA EL TIEMPO - SANTIAGO DE CHILE