Eitan Shaked, un joven israelí de 23 años, disfrutaba el miércoles pasado, 8 de diciembre, de una caminata en solitario por el glaciar Ojo del Albino, ubicado a 20 kilómetros de Ushuaia, Tierra del Fuego, cuando cayó a través de una grieta 10 metros hacia abajo. Tras ser rescatado, noticia que dio La Nación, se animó a publicar el angustiante video que hizo cuando se encontraba atrapado y malherido y pedía que quien lo encontrara contactase a su madre.



“Hola amigos, soy Eitan Shaked, tengo mi pasaporte encima, por favor contacten a mi madre, está en contactos como 'madre', la pueden llamar por WhatsApp, Facetime... por favor, hagan lo posible para contactarla”, decía en el último de los tres videos que grabó, este en inglés, y otros en hebreo, contando qué le había ocurrido al caer 10 metros contra una piedra.



En la publicación, Eitan contó que había superado un cáncer en el pasado, y que el haber estado en riesgo de vida nuevamente, lo obligaba a escribir una publicación autorreferencial, aunque ese no fuera su estilo.



En uno de los primeros video que publicó, se lo ve con un profundo corte en el párpado cortado y ensangrentado. “Me caí, espero que mi ojo se arregle. Creo que me rompí la mano y el pie. No sé qué pasará, el ojo me duele mucho. Estoy tan enojado conmigo, soy un tonto”, dice en hebreo.



En el segundo ya se lo ve muy desmejorado, cuenta que pidió auxilio y que creía que alguien lo había escuchado. Ya había pasado bastante tiempo y estaba por sufrir los efectos de la hipotermia pues en ese lugar llega a hacer 5 grados.



Días después de haber sido rescatado, en otros videos, explicó que se mantuvo hidratado ya que un chorro de agua helada le daba en el rostro y que tenía a mano en su mochila, con la que había caído, algunas galletas que pensaba que lo salvarían si esperaba mucho más tiempo a ser salvado.



El rescate

Pasadas 24 horas del accidente, un guía de montaña escuchó el pedido de auxilio de Eitan, solicitó ayuda y al tiempo llegó un equipo de siete rescatistas que lo sacó de la grieta gracias a la asistencia de un helicóptero de la empresa Heli-Ush, que ofreció su aeronave.



“Al tomar contacto con la persona, cerca de las 17 nos llevamos la desafortunada sorpresa de que estaba notoriamente lesionada, presentando laceraciones varias en el rostro y claros signos de fracturas en miembros inferiores y superiores, lo que fue suficiente información para aceptar la colaboración de la empresa privada para la evacuación del hombre lesionado”, informó la Comisión de Auxilio y Rescate.



Rescate de joven israelí que cayó en un glaciar en Ushuaia. Foto: Instagram: eitanshaked

El joven sufrió fractura de miembro inferior derecho, fractura de miembro superior derecho y fractura de pelvis, por lo que debió ser sometido a una cirugía.



Desde la Comisión también destacaron: “Lo que queremos dejar como enseñanza desde el equipo de Comisión de Auxilio, a raíz de este infortunado evento, es la importancia de realizar las excursiones agrestes acompañados, siempre. No subestimen la montaña”.

El aprendizaje

“Quien realmente me conoce sabe que no me gusta filosofar en las redes sociales y prefiero escribir cosas cortas. El miércoles pasado fui de viaje a Ushuaia y caí unos 10 metros. Esperé el rescate 24 horas, desconectado [por la señal de celular], sin agua y sin comida, y también me rompí la pelvis y el codo con muchos golpes secos. Cuando me encontraron, estaba al borde de la muerte por hipotermia”, relató en su publicación Eitan cuando se encontró mejor.



“En esta ocasión quisiera agradecer al asombroso y habilidoso equipo de rescate, por quien no tengo suficientes palabras para agradecer por poder rescatarme y salvarme, y al personal médico de Ushuaia que me atiende profesionalmente. También agradezco a todas las personas que me rodean, ya sea aquí en la ciudad o en todo el mundo, que ayudan y están interesadas en mi bienestar. Siempre es divertido redescubrir lo buena que es la raza humana”, continuó en la publicación en la que se ven también fotos de su rescate.



“No estoy orgulloso de lo que me pasó, pero me alegro de que haya terminado de esa manera. Después de que me enfermé de cáncer hace unos años, lidiar con la muerte de cerca por segunda vez en la vida no es algo sencillo”, reflexionó Eitan ya que hace referencia al error que cometió al haber ido solo a una caminata al que los profesionales siempre aconsejan ir acompañados.



El joven cerró su posteo con un mensaje para quienes viajan y van solos a lugares bellos pero muy peligrosos como los paisajes de montaña. “Cuídense y sean responsables. Y para todos los viajeros: Vuelen en su viaje pero traten de no volar de su viaje”.



Luego, sumó a sus historias diferentes fotos y videos de cómo es tratado en el hospital de Ushuaia donde está internado y nuevamente le da las gracias al personal médico y al quien escuchó su llamado de ayuda y que lo fue a visitar hoy al hospital, el rescatista de nombre Ángel.